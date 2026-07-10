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माधू गुरुमूर्ती यांची गुगलला सोडचिट्ठी, मेटात सहभागी

गुगलमध्ये जवळपास एक दशक काम केलेले जेमिनी एआयचे प्रॉडक्ट प्रमुख माधू गुरुमूर्ती यांनी मेटात सामील झाल्याची घोषणा केली आहे.

Meta
मेटा (Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 10, 2026 at 10:34 AM IST

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नवी दिल्ली/सिलिकॉन व्हॅली: गुगलच्या प्रमुख एआय प्रकल्पांशी निगडित माधू गुरुमूर्ती यांनी मेटा कंपनीत सामील होण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वरुन ही माहिती दिली. “मी मेटात एआय उत्पादनं तयार करण्यासाठी सामील झालो आहे. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग एजंट्सनं क्रांती घडवली आहे, पण इतर क्षेत्रांतील एजंट्स अजून प्राथमिक अवस्थेत आहेत. मेटा हे बदल घडवण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहे,” असं त्यांचं म्हणणे आहे. लिंक्डइनवर त्यांचे प्रोफाइल अपडेट करण्यात आलं असून, त्यात मेटा ही नवीन कंपनी दाखवण्यात आली आहे. मेटामध्ये त्यांची नेमकी पदवी किंवा टीम याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

गुगलमधील कारकिर्द : माधू गुरुमूर्ती डिसेंबर 2017 मध्ये गुगलमध्ये सामील झाले होते. त्यांनी हेड ऑफ प्रॉडक्ट म्हणून काम केलं. जेमिनी एआय मॉडेल्स, एंटरप्राइझ एआय सोल्यूशन्स आणि जेमिनी फॅमिलीच्या यशात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. वियो (Veo) आणि नॅनो बॅनाना सारख्या उत्पादनांशीही ते संबंधित होते. गुगलमध्ये ते ‘राइटिंग-फर्स्ट’ संस्कृतीतून ‘बिल्डिंग-फर्स्ट’ संस्कृतीकडे जाण्याबाबत बोलले होते. एआय-असिस्टेड प्रोटोटायपिंगमुळं प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट कसं बदलत आहे, यावर त्यांचे विचार चर्चिले गेले.

मेटाच का ? : गुरुमूर्ती यांनी म्हटलं की, बहुतेक लोकांना अद्याप एआय एजंट्सची पूर्ण शक्ती अनुभवता आलेली नाही. मेटा या क्षेत्रात मोठी झेप घेऊ शकते. सध्या सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये जनरेटिव्ह एआय क्षेत्रातील अनुभवी प्रतिभांसाठी स्पर्धा तीव्र आहे. गुगलमधून अनेक उच्चपदस्थ एआय अधिकारी निघून जात आहेत.

मेटापूर्वीची कारकिर्द : गुगलमध्ये येण्यापूर्वी माधू गुरुमूर्ती यांनी 2013 ते 2017 पर्यंत मीडियामॅथ कंपनीत व्हाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रॉडक्ट म्हणून काम केलंय. त्यांनी मोबाइल, व्हिडिओ आणि सोशल अ‍ॅडव्हर्टायझिंग व्यवसाय उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. याआधी स्पायरेंट कम्युनिकेशन्समध्ये प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट लीड आणि आर अँड डी इंजिनियर म्हणून त्यांनी वायरलेस आणि अँटेना तंत्रज्ञानावर काम केलंय.

शिक्षण आणि इतर कार्य : माधू गुरुमूर्ती यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी येथून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये मास्टर्स पदवी प्राप्त केली आहे. त्यांनी न्यू अर्थ फाउंडेशन या एनजीओची सह-स्थापना केली, जी 2004 च्या आशियाई सुनामी नंतर दक्षिण भारतातील किनारी गावांच्या पुनर्वसनाचं त्यांनी काम केलंय. तसंच त्यांनी सिक्सपॅकमाइंड या उपक्रमाचीही स्थापना केली आहे. माधू गुरुमूर्ती यांचा मेटामध्ये प्रवेश हा एआय क्षेत्रातील स्थलांतराचा एक भाग आहे. मेटा सध्या एआय उत्पादनं आणि संशोधन संघ मजबूत करण्यावर भर देत आहे. गुरुमूर्ती यांचा जेमिनी सारख्या मोठ्या एआय प्रोजेक्ट्सचा अनुभव मेटासाठी मोलाचा ठरेल, असं विश्लेषक मानतात.

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