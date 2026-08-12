गूगलच्या जेमिनी अॅपने 1 अब्ज युजर्सचा टप्पा गाठला; सुंदर पिचाईंनी केलं टीमचं अभिनंदन
मुंबईत गूगल सीईओ सुंदर पिचाई यांनी आज जेमिनी अॅपनं 1 अब्ज युजर्सचा टप्पा गाठल्याचं जाहीर केलं. हे कंपनीचे सर्वात जलद वाढणारं उत्पादन असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
Published : August 12, 2026 at 10:59 AM IST
मुंबई:गूगल कंपनीचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी आज एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून जेमिनी अॅपनं (Google Gemini app) 1 अब्ज युजर्सचा टप्पा गाठल्याची घोषणा केली.त्यांनी याला गूगलच्या इतिहासातील सर्वात जलद वाढणाऱ्या उत्पादनांपैकी एक म्हटलंय. याबाबत पिचाई यांनी गूगल लॅब्सचे व्हीपी जोश वूडवर्ड तसंच संपूर्ण जेमिनी टीमचं अभिनंदन केलंय.
जेमिनीचा प्रवास आणि भविष्यातील दिशा: गूगलचा जनरेटिव्ह एआयचा प्रवास सुरुवातीला संभाषणात्मक चॅटबॉटपासून सुरू झाला होता. कंपनीनं प्रथम बार्ड (Bard) लाँच केलं होतं, जे लाएमडीए (LaMDA) तंत्रज्ञानावर आधारित होतं. नंतर त्यात पाल्म 2 (PaLM 2) मॉडेल समाविष्ट करून रीझनिंग, कोडिंग, गणित आणि बहुभाषिक क्षमतांमध्ये लक्षणीय सुधारणा केली. यानंतर गूगलनं जेमिनी नावाचं नवीन पिढीचं मल्टीमोडल एआय मॉडेल सादर केलं. जेमिनी मजकूर, प्रतिमा, ऑडिओ, व्हिडिओ आणि कोड या सर्व प्रकारच्या डेटासह काम करू शकतं.
1B+ people are now using @Geminiapp every month to spark new ideas and get things done. It’s our fastest growing product ever, and our 14th to hit the 1B-user mark.— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 11, 2026
Kudos to @JoshWoodward & the entire Gemini team, and thank you to everyone who has been on this journey with us -… pic.twitter.com/sSWrULX4Qn
जेमिनी मॉडेलची क्षमता वाढली : जेमिनी 1.5 च्या (Google Gemini ) आगमनामुळं मॉडेलची क्षमता आणखी वाढली. एकाच संवादात मोठ्या प्रमाणात माहिती प्रक्रिया करण्याची क्षमता वाढल्यामुळं लांब कागदपत्रे, मोठे कोडबेस आणि मल्टीमीडिया कंटेंट हाताळणं सोपं झालं. जेमिनी 2.0 मध्ये फोकस फक्त प्रॉम्प्टला उत्तर देण्यापुरता मर्यादित राहीलं नाही. आता मॉडेल वापरकर्त्याचा हेतू समजून घेऊ शकतं, विविध टूल्स वापरू शकतं आणि कार्य पूर्ण करण्यासाठी अनेक पावले उचलू शकतं. मल्टीमोडल समज आणि टूल-युज ही आता एआय सिस्टीमची गरज बनली आहे. आज जेमिनी केवळ स्वतंत्र चॅटबॉट राहिलेलं नाही. ते गूगलच्या संपूर्ण इकोसिस्टममधील एआय लेयर म्हणून उभं आहे. सर्च, वर्कस्पेस, अँड्रॉइड आणि इतर अनेक उत्पादनांमध्ये जेमिनीची वैशिष्ट्ये सामाविष्ट केली जात आहेत. गूगलच्या एआय रणनीतीचा केंद्रबिंदू आता जेमिनी आणि त्याच्या मॉडेल्स व टूल्सची फॅमिलीच आहे. कंपनी सध्या जेमिनी 3.5 फ्लॅश सारख्या लाइटवेट मॉडेल्सचे प्रदर्शन करत आहे. हे मॉडेल अत्याधुनिक क्षमता देताना तुलनात्मक फ्रंटियर मॉडेल्सच्या किमतीच्या अर्ध्या किंवा काही प्रकरणांत जवळपास एकतृतीयांश किंमतीत उपलब्ध आहे. यामुळं अधिकाधिक डेव्हलपर्स आणि कंपन्यांसाठी प्रगत एआय सुलभ होत आहे.
पिचाईकडून टीमचं आभिनंदन : सुंदर पिचाई यांनी टीमला अभिनंदन देताना या यशाचं श्रेय संपूर्ण टीमच्या मेहनतीला दिलंय. एक अब्ज युजर्सपर्यंत पोहोचणे, हे केवळ संख्यात्मक यश नाही, तर वापरकर्त्यांच्या विश्वास आणि दैनंदिन उपयुक्ततेचं प्रतीक आहे. जेमिनी आता शिक्षण, कामाच्या ठिकाणी उत्पादकता, क्रिएटिव्ह कामं आणि रोजच्या शोधात मदत करणारे साधन बनलं आहे. गूगलच्या या प्रगतीमुळं जागतिक एआय स्पर्धेत कंपनीचं स्थान आणखी मजबूत झालं आहे. जेमिनीचा हा टप्पा भविष्यात आणखी प्रगत एजंटिक सिस्टीम्स, अधिक अचूक मल्टीमोडल अनुभव आणि कमी खर्चातील उच्च-कार्यक्षमतेच्या मॉडेल्सकडे नेईल, अशी अपेक्षा आहे. वापरकर्ते आता जेमिनी अॅपद्वारे अधिक स्मार्ट, जलद आणि उपयुक्त अनुभव घेऊ शकतात.
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