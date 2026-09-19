गुगलच्या जेमिनी एआय मॉडेलनं केल्या तीन कंपन्यांना हॅक, सायबर सुरक्षेची चिंता वाढली...
सुरक्षा चाचणीदरम्यान गुगलच्या 'जेमिनी एआय'नं (Gemini AI) तीन कंपन्यांच्या प्रणालींमध्ये घुसखोरी केल्याचं धक्कायदाक प्रकरण समोर आलं आहे.
Published : September 19, 2026 at 3:47 PM IST
मुंबई : गुगलनं एक धक्कादायक माहिती जाहीर केली आहे. गुगलच्या 'जेमिनी' (Gemini) या एआय (AI) मॉडेलनं इतर तीन कंपन्यांच्या सुरक्षा यंत्रणेत घुसखोरी केल्याची माहिती उघड केलीय. ओपनएआय (OpenAI) आणि अँथ्रोपिक (Anthropic) यांच्याशी संबंधित अशाच प्रकारच्या घुसखोरीच्या घटनांनंतर ही माहिती समोर आली आहे. तंत्रज्ञान कंपन्यांना शक्तिशाली एआय मॉडेल्सवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जात आहे, अशी भीती व्यक्त केली जात असतानाच या घटना घडल्या आहेत.
तीन कंपन्या हॅक : गुगलनं पहिल्यांदाच कबूल केलं आहे की त्यांच्या जेमिनी एआय मॉडेलनं इतर तीन कंपन्यांच्या सुरक्षेत घुसखोरी केली; ही घटना मे महिन्यात घडली होती. 'एरेगली' (Ereğli) या एआय-सुरक्षा कंपनीनं केलेल्या सायबर सुरक्षा चाचणीदरम्यान या घुसखोरीच्या घटना घडल्या होत्या. 'एरेगली' ही इस्रायलमधील एक स्टार्टअप कंपनी आहे जी प्रगत एआय प्रणालींच्या सुरक्षेची चाचणी करते. ओपनएआय आणि अँथ्रोपिक यांच्याशी संबंधित अलीकडील घुसखोरीच्या घटनांमध्ये या कंपनीची महत्त्वाची भूमिका होती; यामध्ये ओपनएआयनं 'हगिंग फेस' (Hugging Face) या एआय सॉफ्टवेअर कंपनीच्या सुरक्षेत केलेली घुसखोरी देखील समाविष्ट होती.
इतर कंपन्यांच्या प्रणालींमध्ये घुसखोरी : या सर्व प्रसंगांमध्ये, मॉडेल्सना इतर कंपन्यांच्या प्रणालींमध्ये घुसखोरी करण्यास सक्षम करणाऱ्या परिस्थिती समान होत्या: 'एरेगली' (Eregli) बनावट कंपन्यांचा वापर करून एका बंदिस्त वातावरणात या मॉडेल्सची चाचणी करत होती. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'च्या एका अहवालानुसार, ही चाचणी वातावरण 'ऑफलाइन' ठेवण्याचा उद्देश होता, परंतु अनपेक्षितपणे त्याला इंटरनेटची जोडणी (कनेक्टिव्हिटी) मिळाली. त्यामुळं अनपेक्षितपणे प्रत्यक्ष कंपन्यांच्या प्रणालींमध्ये घुसखोरी झाली.
गुगलनं लवपली माहिती : ओपनएआयनं 'हगिंग फेस'मध्ये घुसखोरी केल्याचं लक्षात आल्यानंतर, एरेगलीनं जुलैच्या अखेरीस गुगलला या घटनांबद्दल माहिती दिली. गुगलनं या घटनांना दुजोरा दिला, असं 'द गार्डियन'नं म्हटलं आहे. परंतु ही माहिती गुगलनं सार्वजनिक केलेली नव्हाती, कारण संबंधित कंपन्यांचं कोणतेही प्रत्यक्ष नुकसान झालं नव्हतं. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'नं सर्वप्रथम या घुसखोरीच्या घटनांचा अहवाल दिला होता. गुगलच्या सुरक्षा अभियांत्रिकी विभागाच्या उपाध्यक्षा हेदर ॲडकिन्स यांनी सांगितलं की, "एका प्रमाणित मूल्यमापनादरम्यान, मॉडेलनं ऑनलाइन सार्वजनिक माहिती शोधली आणि चाचणीचाच एक भाग असल्याचं समजून काही वेबसाइट्समध्ये प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक असलेले 'क्रेडेंशियल्स' (लॉगिन तपशील) अचूकपणे ओळखले (अंदाज लावला)."
जेमिनीच्या सायबर सुरक्षा क्षमतांची चाचणी : सुरक्षा घुसखोरीच्या एका घटनेत, 'एरेगली' जेमिनीच्या सायबर सुरक्षा क्षमतांची चाचणी घेत होती. यासाठी त्यांनी एआय मॉडेलला एका काल्पनिक कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमधून माहिती मिळवण्यास सांगितलं; या काल्पनिक कंपनीचं नाव एका प्रत्यक्ष कंपनीशी मिळतेजुळतं होतं. एरेगलीनं 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'ला सांगितलं की, जेव्हा मॉडेलला अनपेक्षितपणे इंटरनेटचा ॲक्सेस मिळाला, तेव्हा त्यानं एका प्रत्यक्ष कंपनीचा पासवर्ड अचूकपणे ओळखला आणि त्या कंपनीच्या सेवेमध्ये घुसखोरी केली. गुगलनं सांगितलं की, आपण काल्पनिक कंपनीऐवजी एका प्रत्यक्ष कंपनीच्या प्रणालीत घुसखोरी केली आहे, हे लक्षात येताच मॉडेलनं ती कृती थांबवली. इतर दोन चाचण्यांमध्ये, मॉडेलनं वेबवर शोध घेतला आणि इतर दोन कंपन्यांची क्रेडेन्शियल्स (प्रमाणपत्रे) असलेली सार्वजनिक रिपॉझिटरीज शोधून काढली. त्या क्रेडेन्शियल्सचा वापर करून त्यानं खऱ्या कंपन्यांमध्ये प्रवेश मिळवला. गूगलच्या म्हणण्यानुसार, या खऱ्या कंपन्या आहेत, हे ओळखताच मॉडेलनं ही प्रक्रिया थांबवली.
घुसखोरीमुळं चिंता : अँथ्रोपिक आणि ओपनएआयनं या हॅक्सबद्दलची माहिती स्वेच्छेनं उघड केली होती, मात्र, गूगलनं तसं केलं नाही. गूगलचे प्रवक्ते ॲडकिन्स म्हणाले, "या घटना शक्तिशाली एआय मॉडेल्सना जबाबदारीनं वागण्याचं प्रशिक्षण देण्याचं महत्त्व अधोरेखित करतातय." अँथ्रोपिक आणि ओपनएआयनं केलेल्या खुलाशांनंतर, स्वतंत्र सिनेटर बर्नी सँडर्स यांनी कंपन्यांना त्यांच्या तंत्रज्ञानाचा विकास थांबवण्याचं आवाहन केलं होतं. यानंतर ओपनएआयनं आपल्या मॉडेल्सचा विकास दोन आठवड्यांसाठी थांबवला, तर अँथ्रोपिकचे सीईओ डारियो अमोडेई यांनी एआय विकासाची एकत्रित गती कमी करण्याचं आवाहन केलं आहे, जेणेकरून सर्वात प्रगत मॉडेल्स पुरेशा सुरक्षा उपायांसह तयार केले जातील याची खात्री करता येईल.
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