गूगलने लाँच केले जेमिनी 3 फ्लॅश: वेगवान आणि बुद्धिमान एआय मॉडेल
गूगलनं 17 डिसेंबर 2025 रोजी जेमिनी 3 फ्लॅश लाँच केलं. हे मॉडेल जेमिनी 3 प्रोपेक्षा वेगवान असून, तीन पट जलद काम करतं.
Published : December 18, 2025 at 12:47 PM IST
मुंबई : गूगल जेमिनी 3 फ्लॅश हे मॉडेल नोव्हेंबरमध्ये लाँच झालेल्या जेमिनी 3 प्रोच्या तुलनेत अधिक वेगवान आहे. जेमिनी 3 फ्लॅश हे जेमिनी 2.5 फ्लॅशच्या जागी येऊन जेमिनी अॅपमध्ये फास्ट आणि थिंकिंग मोड्ससाठी डिफॉल्ट मॉडेल बनलं आहे. पूर्वीच्या मॉडेलच्या सर्व क्षमता कायम ठेवून हे नवीन मॉडेल अधिक कार्यक्षम आणि जलद आहे.
Gemini 3 Flash is now available ⚡— Google (@Google) December 17, 2025
Since introducing the Gemini 3 series last month, we've seen you vibe code simulations to learn about complex topics, build and design interactive websites and understand multimodal content. Now we're introducing Gemini 3 Flash, our latest… pic.twitter.com/eGDwcxS5uF
गूगल जेमिनी 3 फ्लॅश अधिक जलद
गूगलच्या मते, जेमिनी 3 फ्लॅश उच्च वेग आणि कार्यक्षमता प्रदान करतं. हे मॉडेल प्रगत तर्क आणि ज्ञान बेंचमार्क्सवर मोठ्या फ्रंटियर सिस्टम्सशी स्पर्धा करू शकतं. विशेष म्हणजे, ते जेमिनी 2.5 प्रोला अनेक चाचण्यांमध्ये मागं टाकतं. मल्टिमोडल बेंचमार्क्सवर हे जेमिनी 3 प्रोच्या जवळपास परिणाम देतं, मात्र सरासरी कमी टोकन्स वापरून काम करतं. कारण ते कामाच्या गुंतागुंतीनुसार 'थिंकिंग'ची मात्रा समायोजित करतं. गूगलनुसार, हे मॉडेल जेमिनी 2.5 प्रोपेक्षा तीन पट वेगवान आहे.
जेमिनी 3 फ्लॅश
जेमिनी 3 फ्लॅश मजकूर, प्रतिमा, व्हिडिओ आणि ऑडिओ जलद समजून घेण्यासाठी डिझाइन केलं आहे. ते दृश्य सामग्रीचं विश्लेषण, ऑडिओचे अर्थ लावणे आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यात मदत करतं. हे मॉडेल जगभरात रोल आउट होत असून, जेमिनी अॅपमध्ये डिफॉल्ट बनलं आहे. तसंच, सर्चमधील एआय मोडमध्येही ते उपलब्ध होत आहे. हे मॉडेल विविध कामांसाठी उपयुक्त आहे, जसं कॅनव्हासद्वारे अॅप्स तयार करणे, नॅनो बॅनाना (इमेज जनरेशन) वापरून प्रतिमा निर्माण करणे, सखोल संशोधन करणे आणि गाइडेड लर्निंगद्वारे संकल्पना स्पष्ट करणे. शॉपिंगमध्येही ते एजेंटिक अनुभव प्रदान करून मदत करतं.
जेमिनीमधील इतर अपडेट्स
नोव्हेंबरमध्ये गूगलनं जेमिनी अॅपमध्ये दोन प्रयोगात्मक एआय इंटरफेस लाँच केलं. एक म्हणजे विज्युअल लेआउट, जे मॅगझिन-स्ट्राइल इंटरॅक्टिव्ह उत्तर देतं. दुसरं डायनॅमिक व्ह्यू, जे रिअल-टाइममध्ये कस्टम इंटरफेस तयार करतं, ज्यात स्क्रोल करण्यायोग्य आणि इंटरॅक्टिव्ह पॅनेल्स असतात. हे स्पष्टीकरण, माहिती आयोजन किंवा स्टेप-बाय-स्टेप मार्गदर्शनासाठी उपयुक्त आहेत.
गूगल सेवांमध्ये बहु-स्टेप कामं
याशिवाय, जेमिनी एजेंट नावाचं प्रयोगात्मक टूल लाँच झालं. हे जीमेल, कॅलेंडर आणि ड्राइव्ह सारख्या गूगल सेवांमध्ये बहु-स्टेप कामं करतं. उदाहरणार्थ, इनबॉक्स आयोजित करणे, ईमेल ड्राफ्ट तयार करणे, ट्रॅव्हल प्लॅन बनवणे किंवा बुकिंग मॅनेज करणे. अंतिम निर्णय मात्र युजरकडेच राहतो. हे टूल अमेरिकेतील गूगल एआय अल्ट्रा सबस्क्रायबर्सना उपलब्ध आहे. गूगलची ही अपडेट्स एआयला अधिक वापरकर्ता-अनुकूल आणि शक्तिशाली बनवत आहेत. जेमिनी 3 फ्लॅशसारखी मॉडेल्स भविष्यातील एआय अनुप्रयोगांसाठी मजबूत पाया घालत आहेत.
