गूगलनं Gemini 3.1 Pro मॉडेल लॉंच, जटिल कार्यांसाठी नवे AI मॉडेल, कसं वापरावं?

गूगलनं Gemini 3.1 Pro मॉडेल लॉंच केलंय. हे मॉडेल जटिल समस्या, डेटा संश्लेषण आणि अॅनिमेटेड SVG तयार करण्यात उत्कृष्ट आहे. ते आजपासून उपलब्ध आहे.
Published : February 20, 2026 at 10:08 AM IST
मुंबई : गूगलनं आपल्या फ्लॅगशिप AI मॉडेलचं महत्त्वपूर्ण अपग्रेड Gemini 3.1 Pro सादर केलं आहे. हे मॉडेल विशेषतः प्रगत तर्कशक्ती (reasoning) आणि जटिल, बहु-स्तरीय कार्ये हाताळण्यावर केंद्रित आहे. आजपासून ते Gemini अॅप, NotebookLM आणि विकसकांसाठीच्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होत आहे.
Gemini 3.1 Pro ची प्रमुख वैशिष्ट्ये
Gemini 3.1 Pro मध्ये गेल्या आठवड्यात Gemini 3 Deep Think मध्ये सादर केलेली प्रगत तर्कशक्ती इंजिन आता सर्वांसाठी उपलब्ध झाली आहे. प्रॅक्टिकल उदाहरणांमध्ये हे मोठ्या डेटासेटचं संश्लेषण करून एकच दृश्य तयार करू शकतं, टेक्स्ट प्रॉम्प्टवरून थेट अॅनिमेटेड SVG तयार करू शकतं किंवा वैज्ञानिक-तांत्रिक गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवू शकतं. अॅनिमेटेड SVG फीचर विशेष आहे. यात आउटपुट पूर्णपणे कोडमध्ये तयार होतं, पिक्सेलऐवजी. यामुळं फाइल आकार अत्यंत कमी राहतो आणि कोणत्याही स्केलवर इमेज क्रिस्प राहतं, पारंपरिक व्हिडिओच्या तुलनेत खूपच कमी जागा व्यापतं.
बेंचमार्कवर Gemini 3.1 Pro चं प्रदर्शन
Gemini 3.1 Pro नं अनेक महत्त्वाच्या बेंचमार्कवर प्रभावी कामगिरी केली आहे. ARC-AGI-2 (अब्स्ट्रॅक्ट रीजनिंगवर): 77.1% – Gemini 3 Pro पेक्षा दुप्पटपेक्षा जास्त गुण.
- GPQA Diamond (वैज्ञानिक ज्ञान): 94.3%.
- SWE-Bench Verified (एजेंटिक कोडिंग): 80.6%.
- BrowseComp (एजेंटिक सर्च): 85.9%.
- LiveCodeBench Pro वरील कोडिंग Elo: 2887
- या आकडेवारीमुळं Gemini 3.1 Pro सध्या OpenAI च्या GPT मालिका आणि Anthropic च्या Claude मॉडेल्सच्या तुलनेत अनेक क्षेत्रांत आघाडीवर दिसते.
Gemini 3.1 Pro कसं वापरायचं?
सध्या हे मॉडेल प्रिव्ह्यू स्वरूपात उपलब्ध आहे, कारण गूगल विशेषतः एजेंटिक वर्कफ्लोच्या बाबतीत कामगिरी तपासत आहे. सामान्य वापरकर्ते Gemini अॅप आणि NotebookLM मध्ये ते वापरू शकतात. Google AI Pro आणि Ultra सबस्क्रायबर्सना जास्त लिमिट मिळते. Gemini 3.1 Pro हे AI क्षेत्रातील महत्त्वाचं पाऊल आहे. जटिल समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि कोड-आधारित क्रिएटिव्ह आउटपुट यामुळं ते ग्राहक आणि विकसक दोघांसाठीही आकर्षक ठरेल.
