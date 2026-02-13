ETV Bharat / technology

गूगल जेमिनी 3 डीप थिंकला मोठे अपग्रेड: एआयच्या रीजनिंगमध्ये नवी मैलाचा दगड

गूगलनं जेमिनी 3 डीप थिंकचं मोठं अपग्रेड लाँच केलं. हे मॉडेल कठीण बेंचमार्क्सवर विक्रम प्रस्थापित करत विज्ञान, गणितात आग्रणी आहे.

Google Gemini 3 Deep Think:
गूगल जेमिनी 3 डीप थिंक (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 13, 2026 at 4:05 PM IST

मुंबई : गूगलनं आपल्या शक्तिशाली एआय रीजनिंग मॉडेल जेमिनी 3 डीप थिंकचं महत्त्वपूर्ण अपग्रेड जाहीर केलं आहे. हे मॉडेल आता गूगल एआय अल्ट्रा सबस्क्रायबर्सना जेमिनी अ‍ॅपमध्ये उपलब्ध होत आहे, तर निवडक संशोधक, अभियंते आणि उद्योगांना गूगलच्या एपीआयद्वारे प्राथमिक प्रवेश मिळणार आहे. हे अपग्रेड विज्ञान, गणित आणि जटिल समस्यांच्या सोडवण्यात उत्तम आहे.

पिचाई आणि हसाबिस यांची घोषणा
गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिलं, “जेमिनी 3 डीप थिंकला मोठे अपग्रेड मिळाले आहे. आम्ही वैज्ञानिक आणि संशोधकांच्या सहकार्यातून डीप थिंकला अधिक चांगलं केलं आहे, जेणेकरून खऱ्या जगातील कठीण आव्हानांचा सामना करता येईल.” डेमिस हसाबिस यांनीही एक्सवर सांगितलं, “जेमिनी 3 डीप थिंकच्या मोठ्या अपग्रेडची घोषणा करताना आनंद होत आहे. गणित, विज्ञान आणि रीजनिंगच्या कठोर बेंचमार्क्सवर हे नवे विक्रम प्रस्थापित करत आहे.”

बेंचमार्क्सवरील उत्कृष्ट कामगिरी
बेंचमार्क्स हे एआय मॉडेलची क्षमता मोजण्याचं अधिकृत माध्यम आहे. नव्या जेमिनी 3 डीप थिंकनं ARC-AGI-2 वर 84.6 टक्के, टूल्सशिवाय ह्युमॅनिटीज लास्ट एक्झामवर 48.4 टक्के आणि कोडफोर्सेसवर 3455 एलो रेटिंग मिळवलं आहे. ह्युमॅनिटीज लास्ट एक्झाम हे सर्वात कठीण बेंचमार्क मानलं जातं. यावर बहुतेक एआय 30 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी गुण मिळवतात, तर मानव सरासरी 90 टक्के गुण मिळवतात.

वैज्ञानिक क्षेत्रातील नवी क्षमता
हे मॉडेल खऱ्या जगातील गुंतागुंतीच्या समस्यांचं निराकरण, गणितीय संशोधन आणि वैज्ञानिक-अभियांत्रिकी सहाय्य यासाठी डिझाइन केलं आहे. प्रमुख वैज्ञानिक आणि संशोधकांच्या सहकार्यातून विकसित झालेल्या या मॉडेलनं भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि प्रगत सैद्धांतिक संशोधनात मजबूत कामगिरी दाखवली आहे. आंतरराष्ट्रीय भौतिकशास्त्र ऑलिंपियाड 2025 आणि आंतरराष्ट्रीय रसायनशास्त्र ऑलिंपियाड 2025 च्या लेखी बेंचमार्क्सवर सुवर्णपदक स्तराची कामगिरी, तसंच CMT-बेंचमार्कवर चांगलं गुण मिळवले आहेत. यामुळं डीप थिंक केवळ प्रोग्रामिंग सहाय्यक न राहता, जटिल वैज्ञानिक समस्यांचं व्यापक संशोधन साधन म्हणून स्थापित होत आहे.

उपलब्धता
सध्या यावर मर्यादित प्रवेश आहे. गूगल एआय अल्ट्रा सबस्क्रायबर्सना जेमिनी अ‍ॅपमध्ये अपग्रेडेड रीजनिंग मोड उपलब्ध होत आहे. संशोधक, अभियंते आणि उद्योगांना जेमिनी एपीआयद्वारे प्राथमिक प्रवेशासाठी अर्ज करता येईल. कंपनीनं इंटरेस्ट एक्सप्रेशन प्रोग्रामही सुरू केला आहे.

