जेमिनी 3.8 फ्लॅशची ओपनएआय आणि अँथ्रोपिकला टक्कर, गूगलच्या नवीन मॉडेलाचा धमाका
गूगलने जेमिनी 3 8 फ्लॅश लाँच केलं. हे कोडिंगमध्ये ओपनएआय आणि अँथ्रोपिकच्या मोठ्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करतं, पण खर्च खूपच कमी आहे. सायबर सुरक्षा आवृत्तीही आली.
Published : September 3, 2026 at 9:38 AM IST
मुंबई : गूगलनं जेमिनी 3.8 फ्लॅश हे त्याचं नवीनतम एआय मॉडेल जाहीर केलं आहे. कंपनीच्या मते हे मॉडेल ओपनएआय आणि अँथ्रोपिकच्या मोठ्या फ्रंटियर मॉडेल्सशी कोडिंग क्षमतांमध्ये बरोबरी करू शकतं. मात्र ते खूप कमी खर्चात उपलब्ध आहे. गूगल सीईओ सुंदर पिचाई यांनी एक्सवर जाहीर केलं की हे फक्त सहा आठवड्यांत तिसरी फ्लॅश रिलीज आहे. फ्लॅश मॉडेल्स लहान असतात आणि चालवण्यास स्वस्त पडतात. पिचाई यांच्या मते बेंचमार्कमध्ये जेमिनी 3.8 फ्लॅश बहुतांश मोठ्या मॉडेल्सपेक्षा जटिल इंजिनिअरिंग समस्या सोडवण्यात उत्कृष्ट आहे.
We’re also introducing Gemini 3.8 Flash Cyber, our most capable cybersecurity model. It shows frontier-level performance in discovering vulnerabilities and patching them at scale, with Flash-level speed & pricing.— Sundar Pichai (@sundarpichai) September 2, 2026
That includes achieving 86.2% on the important CyberGym industry… pic.twitter.com/iZBfqOdyMh
कोडिंग आणि रीजनिंगमध्ये मोठी झेप: जेमिनी 3.7 फ्लॅशच्या तुलनेत सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आणि मल्टी-स्टेप रीजनिंगमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाल्या आहेत. एचएलई-व्हेरिफाइड बेंचमार्कवर या मॉडेलने 54.9 टक्के स्कोर केला. हे स्टेम, ह्यूमॅनिटीज आणि प्रोफेशनल क्षेत्रांमध्ये मल्टी-स्टेप रीजनिंगची क्षमता दर्शवते. ज्ञान कट-ऑफ काही डोमेनमध्ये मार्च 2026 पर्यंत आहे. मॉडेल जटिल कामांसाठी अतिरिक्त रीजनिंग स्टेप्स घेते आणि टूल्स बारंबार वापरते. त्यामुळं काही वेळा टोकन वापर वाढू शकतो.
Meet Gemini 3.8 Flash Cyber: our new specialized model built specifically for defenders 🛡️ pic.twitter.com/jCNbbE2Wm2— Google (@Google) September 2, 2026
कमी किंमत : प्रारंभिक किंमत डिसेंबर 31, 2026 पर्यंत प्रति दशलक्ष इनपुट टोकन्ससाठी 75 सेंट्स आणि आउटपुटसाठी 3.75 डॉलर आहे. नंतर ती वाढून अनुक्रमे 1.5 आणि 7.5 डॉलर होईल. तुलनेत अँथ्रोपिकचं क्लॉड ओपस 5 इनपुटसाठी 5 डॉलर आणि आउटपुटसाठी 25 डॉलर तर ओपनएआयचं जीपीटी-5.6 सोल अनुक्रमे 4 आणि 20 डॉलर आकारते. एंटरप्राइझ मार्केटमध्ये कोडिंग हा महत्त्वाचा वापर असल्यानं कमी खर्च गूगलला फायदा देऊ शकतो.
Built for long-horizon coding and autonomous agents 🤖— Google for Developers (@googledevs) September 2, 2026
Building on 3.7 Flash, Gemini 3.8 Flash is our most intelligent workhorse yet, with significant improvements across software engineering, agentic tasks and multi-step reasoning — all at the same introductory price of…
सायबर सिक्युरिटीतही गूगलची नवी शक्ती: सोबतच जेमिनी 3.8 फ्लॅश सायबरही लाँच केलं आहे. हे फेअरविंड प्रोग्रामअंतर्गत विश्वसनीय डिफेंडर्ससाठी आहे. हे स्वायत्त व्हल्नरेबिलिटी डिस्कव्हरीमध्ये फ्रंटियर-लेव्हल कामगिरी देतं आणि डिटेक्शन, पॅचिंगवर लक्ष केंद्रित करतं. क्रोम सिक्युरिटी टीमनं सांगितलं की या मॉडेलनं मोठ्या कमर्शियल मॉडेल्सपेक्षा 2.6 पट अधिक योग्य पॅचेस तयार केले.
भविष्यातील योजना: जेमिनी 3.8 फ्लॅश आता जेमिनी अॅपवर गूगल एआय प्रो आणि अल्ट्रा सबस्क्रायबर्ससाठी लाइव्ह आहे. डेव्हलपर्सना अँटीग्रेव्हिटी, एआय स्टुडिओ आणि जेमिनी एपीआयद्वारे उपलब्ध आहे. गूगलनं जेमिनी 3.5 प्रो विलंबित केल्यानंतर आणि डीपमाइंडमध्ये नेतृत्व बदलांनंतर हे रिलीज महत्त्वाचं आहे. कंपनी आता जेमिनी 4 वर काम करत आहे.
Today we’re introducing a new 3.8 Flash model, our 3rd Flash release in just 6 wks.— Sundar Pichai (@sundarpichai) September 2, 2026
It delivers significant leaps from 3.7 Flash across software engineering, agentic tasks, and multi-step reasoning. On DeepSWE v1.1, it outperforms most larger frontier models in autonomously… pic.twitter.com/MB5seliluh
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