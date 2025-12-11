हैदराबादमध्ये गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब सुरू; तेलंगणा सरकारकडून 1,000 कोटींचा स्टार्टअप फंड जाहीर
हैदराबादमध्ये भारतातील पहिलं गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब सुरू झालंय. यासाठी तेलंगना सरकानं मोफत स्पेस, मेंटरशिप आणि 1,000 कोटी फंडाची घोषणा केलीय.
हैदराबाद : तेलंगणा सरकार आणि गूगल यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी (10 डिसेंबर) हैदराबादच्या टी-हब स्टार्टअप इन्क्युबेटरमध्ये भारतातील पहिलं गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब सुरू (Google for Startups hub Hyderabad ) करण्यात आलं. हे हब तेलंगणाच्या व्यापक इनोव्हेशन आणि इन्क्युबेशन इकोसिस्टमचा भाग असून, AI-प्रथम (AI-first) स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेषतः तयार करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आणि आयटी, उद्योगमंत्री डी. श्रीधर बाबू यांनी केलं.
गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब (Google for Startups hub )
या हबमुळं हैदराबादला जागतिक स्तरावर स्टार्टअप्सचा केंद्रबिंदू बनण्याची संधी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी म्हणाले, “हे फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही, तर हैदराबादमध्ये जन्मलेल्या कल्पनांना मेंटरशिप, तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठेची संधी देणार आहे. आजच्या स्टार्टअप्समुळं उद्या मोठ्या कंपन्या बनतील.” यावेळी त्यांनी 1,000 कोटींच्या स्टार्टअप फंड्सची घोषणा केली, ज्यामुळं स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत मिळेल.
काय आहे गूगल फॉर स्टार्टअप्स हबमध्ये?
या स्टार्टहबमुळ प्रॉडक्ट आयडिया ते जागतिक स्केलिंगपर्यंत मदत मिळेल. निवडलेल्या AI-प्रथम स्टार्टअप्सना एक वर्षासाठी मोफत को-वर्किंग स्पेस, गूगलच्या तज्ज्ञांकडून AI/ML, प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट, यूजर एक्सपीरियन्स (UX) आणि गो-टू-मार्केट स्ट्रॅटेजी यांवर मेंटरशिप मिळेल. तसंच, व्हेंचर कॅपिटल गुंतवणूकदारांच्या क्युरेटेड नेटवर्कशी जोडणी, गूगल फॉर स्टार्टअप्स नेटवर्कद्वारे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची संधी उपलब्ध होईल.
इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तंत्रज्ञान संसाधनं उपलब्ध
हबमध्ये नेटवर्किंग झोन, इव्हेंट स्पेस, वर्कशॉप्स, मार्केट अॅक्सेस प्रोग्राम्स आणि कम्युनिटी इव्हेंट्ससाठी विशेष जागा आहेत. महिलांना, टियर-2 शहरांतील इनोव्हेटर्सना आणि विद्यार्थी-संस्थित स्टार्टअप्सना विशेष कार्यक्रम असतील. गूगल आणि तेलंगणा सरकार यांच्या संयुक्त निवडीद्वारे निवडलेल्या स्टार्टअप्सना समर्पित इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तंत्रज्ञान संसाधनं उपलब्ध होतील.
हैदराबादला जागतिक AI हब
गूगल इंडिया कंट्री मॅनेजर प्रीती लोबाना म्हणाल्या, “हे हब स्टार्टअप्ससाठी इनोव्हेशनचा फ्लायव्हील ठरेल. येथील तरुण फाउंडर्स AI चा वापर करून भारत आणि जगासाठी जबाबदारीनं समस्या सोडवतील.” हे हब जगातील गूगलचं पाचवं आणि भारतातील पहिलं स्टेट-इंटिग्रेटेड हब आहे, जे तेलंगणाला AI-ड्रिव्हन इनोव्हेशनमध्ये आघाडीवर ठेवेल. या उपक्रमामुळं हैदराबादला जागतिक AI हब म्हणून ओळख मिळेल आणि तेलंगणाच्या स्टार्टअप इकोसिस्टमला नवीन गती मिळेल. स्टार्टअप्सना आता मेंटरशिप, फंडिंग आणि जागतिक कनेक्शन यांची एकत्रित मदत मिळणार असल्यानं, भारतातील नवीन युनिकॉर्न्सची निर्मिती वेगानं होईल.
