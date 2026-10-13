फिटबिट एज: गूगलचे $180 चे प्रीमियम फिटनेस ट्रॅकर लाँच; स्मार्टवॉच आणि स्क्रीनलेस ट्रॅकर यांचं मिश्रण
गूगलनं $180 किंमतीचे फिटबिट एज प्रीमियम फिटनेस ट्रॅकर लॉंच केलंय. हे स्मार्टवॉच आणि स्क्रीनलेस ट्रॅकरचं मिश्रण असून आरोग्य-फिटनेस क्षेत्रात स्पर्धा करणार आहे.
Published : October 13, 2026 at 10:12 AM IST
मुंबई : अल्फाबेट अंतर्गत येणाऱ्या गूगलनं सोमवारी फिटबिट एज नावाचं नवीन प्रीमियम फिटनेस ट्रॅकर (premium fitness tracker) सादर केलंय. या डिव्हाइसची किंमत $180 आहे. हे उपकरण स्क्रीनलेस फिटनेस ट्रॅकर आणि पूर्ण स्मार्टवॉच या दोन्हींची वैशिष्ट्ये एकत्र आणते. गूगल आपल्या वेअरेबल तंत्रज्ञान बाजारातील उपस्थिती वाढवत आहे आणि आरोग्य-फिटनेस क्षेत्रावर पुन्हा लक्ष केंद्रित करत आहे. यामुळं अॅपल आणि गार्मिन या कंपन्यांशी स्पर्धा तीव्र होणार आहे. फिटबिट एज हे फिटबिट एअर आणि पिक्सेल वॉच 5 यांच्या मध्ये स्थान मिळवतं.
डिस्प्ले, बॅटरी आणि मुख्य हार्डवेअर सुधारणा : फिटबिट एजला 1.34 इंचाचा ओव्हल OLED डिस्प्ले आहे, ज्यामुळं ते स्मार्टवॉचसारखे दिसतं. पण ते मुख्यतः फिटनेससाठी डिझाइन केलं आहे. यात बिल्ट-इन मॅप्स, नोटिफिकेशन्स, म्युझिक कंट्रोल्स आणि वेदर अपडेट्स उपलब्ध आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे यात रिप्लेसेबल बॅटरी आहे, जी फिटबिटसाठी पहिल्यांदाच आहे. एका चार्जवर सात दिवस चालतं आणि पाच मिनिटांत एक दिवसाच्या पॉवरसाठी चार्ज होतं. हे 50 मीटरपर्यंत वॉटर-रेझिस्टंट आहे. गूगलनं चार्ज 6 ला यशस्वी ठरवून चार्ज लाइन बंद करण्याची घोषणा केली आहे. आता लक्ष एज, पिक्सेल वॉच आणि स्क्रीनलेस फिटबिट एअरवर असेल.
Introducing Fitbit Edge, our next-generation health and fitness tracker. Featuring sleek design, a brilliant display, glanceable fitness guidance and advanced health tracking to support your wellness goals. It's designed for both active lifestyles and everyday wear. https://t.co/DQj21AKSNQ— Google (@Google) October 12, 2026
अचूक ट्रॅकिंग आणि व्यायाम वैशिष्ट्ये : हे उपकरण 100 पर्यंत अॅक्टिव्हिटीज आपोआप ट्रॅक करू शकतं आणि 50 हून अधिक व्यायाम मोड्सना सपोर्ट करते. रिअल-टाइम वर्कआउट प्रॉम्प्ट्स वापरकर्त्यांना फिटनेस गोल्स पूर्ण करण्यास मदत करतात. GPS 40 टक्के अधिक अचूक आहे, त्यामुळं आउटडोअर रन ट्रॅक करणे सोपं होतं. स्लीप-स्टेज डिटेक्शन 15 टक्के सुधारले आहे, ज्यामुळं चांगलं स्लीप समरी आणि कोचिंग टिप्स मिळतात. ऑटोमॅटिक वर्कआउट डिटेक्शन केवळ खेळांपुरतं मर्यादित नाही; घरकामासारख्या किंवा स्ट्रॉलर ढकलण्यासारख्या अॅक्टिव्हिटीजनाही ओळखतं. सतत हार्ट रेट ट्रॅकिंग, अनियमित रिदम डिटेक्शन आणि हार्ट-रेटमधील महत्त्वाच्या बदलांवर अलर्ट यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत.
आरोग्य मॉनिटरिंग आणि एआय कोच : एजमध्ये स्किन टेम्परेचर सेन्सर आणि अल्टिमीटर आहे. हेल्थ गार्डियन फीचर व्हिटल्समधील बदल सक्रियपणे फ्लॅग करतं आणि इन्शुलिन रेझिस्टन्समधील बदल ट्रॅक करतं, जे प्रिडायबिटीज आणि टाइप 2 डायबिटीजशी संबंधित आहे. गूगल हेल्थ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ($10 प्रति महिना किंवा $100 प्रति वर्ष) द्वारे जमिनी एआय पॉवर्ड हेल्थ कोच उपलब्ध आहे. हा कोच फिटनेस, आरोग्य आणि मेडिकल डेटा वापरून साप्ताहिक रूटीन आणि वर्कआउट प्लॅन तयार करतो. एज खरेदीदारांना पहिले तीन महिने हे सब्सक्रिप्शन मोफत मिळेल. उपकरणात स्पीकर आणि मायक्रोफोन नाही, त्यामुळं ऑन-डिव्हाइस व्हॉइस इंटरॅक्शन शक्य नाही. हे पिक्सेल वॉच 5 पेक्षा वेगळे ठेवतं.
उपलब्धता, रंग आणि बाजारातील स्पर्धा : फिटबिट एज ऑब्सिडियन, कॅन्यन, फॉग आणि ऑलिव्ह ग्रीन या चार रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. गूगल स्टोअरवर प्रीऑर्डर सुरू आहे आणि 27 ऑक्टोबरपासून शिपमेंट सुरू होईल. स्टीफन करी विशेष आवृत्ती काही देशांमध्ये $220 ला मिळेल. विविध स्ट्रॅप्स उपलब्ध आहेत, ज्यात मेटल लिंक्स आणि मॅग्नेट बँड यांचा समावेश आहे. वेअरेबल मार्केटमध्ये अॅपल वॉच आणि व्हूप यांचं वर्चस्व आहे, पण स्क्रीन-फ्री ट्रॅकर्स आणि स्मार्ट रिंग्जची मागणी वाढत आहे.
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