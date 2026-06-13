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गुगलनं सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध दाखल केला खटला; 'जेमिनी एआय'चा (Gemini AI) वापर करून लाखो लोकांची फसवणूक

गुगलनं सायबर गुन्हेगारांविरुद्ध कंबर कसलीय. 'जेमिनी एआय'चा (Gemini AI) वापर करून लाखो लोकांची फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांविरुद्ध कंपनीनं खटला दाखल केला आहे.

Google Files Lawsuit Against Chinese Cybercriminals
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Gemini)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 13, 2026 at 4:49 PM IST

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हैदराबाद: तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर "तुमचं पार्सल अडकलं आहे," "तुमचं बँक खातं धोक्यात आहे," किंवा "तुमचा टोल टॅक्स भरायचा बाकी आहे," असे संदेश वारंवार आले असतील. मात्र, असे संदेश केवळ सामान्य 'स्पॅम' नसून, ते संघटित सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्याचा भाग असू शकतात. गुगलनं अशाच एका कारस्थानाचा पर्दाफाश केला आहे. 12 जून 2026 रोजी, गुगलनं न्यूयॉर्कमधील फेडरल न्यायालयात 'आउटसाइडर एंटरप्राइझ' (Outsider Enterprise) नावाच्या चिनी सायबर गुन्हेगारी टोळीविरुद्ध एक महत्त्वपूर्ण दिवाणी खटला दाखल केला. गुगलनं स्वतःच्या 'जेमिनी' (Gemini) या एआय (AI) साधनाची (टूलची) गैरवापर करणाऱ्या गुन्हेगारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

'जेमिनी एआय'च्या गैरवापराद्वारे 'फिशिंग किट्स': ही टोळी टेलिग्रामच्या माध्यमातून धूर्तपणे 'फिशिंग किट्स' विकत होती. या किट्समध्ये गुगल, यूट्यूब (YouTube), यूएसपीएस (USPS) आणि ई-झेड-पास (E-ZPass) यांसारख्या विश्वसनीय ब्रँड्सच्या वेबसाइट्सची हुबेहूब नक्कल तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली 'रेडी-मेड' साधनं समाविष्ट होती. सायबर गुन्हेगार एचटीएमएल (HTML) कोड तयार करण्यासाठी आणि व्यावसायिक दर्जाच्या बनावट वेबसाइट्स बनवण्यासाठी 'जेमिनी एआय'चा वापर करत असत. या सॉफ्टवेअरसाठी साप्ताहिक सबस्क्रिप्शन शुल्क केवळ 88 डॉलर्स (सुमारे 7,300 रुपये) होतं, ज्याद्वारे 290 हून अधिक 'रेडी-मेड' टेम्प्लेट्सचा वापर करता येत असे. गुगलनं याला "फिशिंग-फॉर-डमीज" (Phishing-for-Dummies) असं नाव दिलं आहे, कारण यामुळं तांत्रिक ज्ञान नसलेल्या व्यक्तींनाही काही मिनिटांत फसव्या वेबसाइट्स तयार करणे शक्य झालं असतं.

धक्कादायक आकडेवारी: गुगलच्या तक्रारीनुसार, नोव्हेंबर 2025 ते एप्रिल 2026 या काळात या सायबर गुन्हेगारांशी संबंधित 15.9 लाखाहून अधिक (1.59 दशलक्ष) फसव्या यूआरएल (URLs) आढळून आल्या. केवळ मे 2026 मध्ये, अँड्रॉइड वापरकर्त्यांनी अवघ्या दोन आठवड्यांत 55,000 स्पॅम संदेशांची तक्रार केली. या काळात, त्या टोळीनं 25 लाख (2.5 दशलक्ष) स्पॅम संदेश पाठवले. एकूणच, 9,000 हून अधिक बनावट वेबसाइट्स आणि 10 लाखांहून अधिक (1 दशलक्ष) फसव्या यूआरएल तयार करण्यात आल्या होत्या. एफबीआयच्या (FBI) माहितीनुसार, जुलै 2023 पासून या नेटवर्कनं 38.7 लाख (3.78 दशलक्ष) लोकांची क्रेडिट कार्ड माहिती चोरली आहे आणि 1.9 अब्ज डॉलर्सचे (सुमारे 15,800 कोटी रुपये) आर्थिक नुकसान केलं आहे.

संघटित गुन्हेगारी नेटवर्क: ही टोळी अत्यंत संघटित पद्धतीनं कार्यरत होती. एका गटानं बनावट वेबसाइटचे टेम्प्लेट्स तयार केले, तर दुसऱ्या गटानं सोशल मीडिया, डेटा चोरी आणि सार्वजनिक नोंदींसारख्या स्रोतांतून बळी ठरलेल्या लोकांची यादी तयार केली. तिसऱ्या गटानं 'स्मार्टफोन बँक्स' (सिम कार्ड्स आणि मॉडेम्स) वापरून मोठ्या प्रमाणावर स्पॅम संदेश पाठवले आणि चौथ्या गटानं चोरलेली रक्कम 'मनी लाँड्रिंग'द्वारे (बेकायदेशीर मार्गाने) वळवली.

गुगल आणि एफबीआयची कारवाई: गुगलनं केवळ खटलाच दाखल केला नाही, तर या नेटवर्कची यंत्रणा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) नष्ट करण्यासाठी एफबीआयसोबत सहकार्यही केलं. एटी अँड टी (AT&T), टी-मोबाइल (T-Mobile) आणि व्हेरिजॉन (Verizon) यांसारख्या दूरसंचार कंपन्यांच्या भागीदारीत स्पॅम संदेश रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याव्यतिरिक्त, शॉपिफाय (Shopify) वरील या टोळीशी संबंधित खाती आणि स्टोअर्स बंद करण्यात आली आहेत.

गुगल 'एआय' (AI) आधारित स्कॅम डिटेक्शन सिस्टमचा वापर करून अँड्रॉइडवर दरमहा 10 अब्जांहून अधिक हानिकारक संदेश फिल्टर करतं. तथापि, गुगलचं असं मत आहे की, जोपर्यंत एआय युगाशी जुळवून घेण्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल होत नाहीत, तोपर्यंत अशा टोळ्या नवीन स्वरूपात समोर येत राहतील.

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TAGGED:

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GEMINI AI
CHINESE CYBERCRIMINALS
जेमिनी एआय
CYBERCRIME

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