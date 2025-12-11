अॅड्रॉइडवर आली इमर्जन्सी लाइव्ह व्हिडिओ सुविधा, आपत्कालीन परिस्थितीत मिळणार तत्काळ मदत
गुगलने अॅड्रॉइडसाठी 'Emergency Live Video' सुविधा लॉंच केली. आपत्कालीन कॉलदरम्यान डिस्पॅचर फोनच्या कॅमेरातून रिअल-टाइम लाइव्ह व्हिडिओ पाहू शकतात, ज्यामुळं परिस्थिती लवकर समजून जलद मदत मिळते.
Published : December 11, 2025 at 12:31 PM IST
मुंबई : गुगलनं बुधवारी (10 डिसेंबर 2025) अॅड्रॉइड फोनसाठी एक नवी वैशिष्ट्यपूर्ण सुविधा जाहीर केली आहे, जी आपत्कालीन परिस्थितीत मदत मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनवेल. या सुविधेचं नाव आहे Emergency Live Video (अॅड्रॉइड इमर्जन्सी लाइव्ह व्हिडिओ). यामुळं आपत्कालीन सेवांच्या डिस्पॅचरला फोनच्या कॅमेरातून रिअल-टाइम लाइव्ह व्हिडिओ पाहता येईल, ज्यामुळं परिस्थितीचा अचूक अंदाज घेऊन योग्य मदत त्वरित पाठवली जाऊ शकते.
Google Emergency Live Video feature
अॅड्रॉइडवर आधीपासूनच इमर्जन्सी लोकेशन सर्व्हिस (ELS), कार क्रॅश डिटेक्शन, फॉल डिटेक्शन आणि सॅटेलाइट SOS यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. आता Emergency Live Video या यादीत नवीन भर पडली आहे. गुगलच्या अधिकृत ब्लॉग पोस्टनुसार, ही सुविधा कोणत्याही सेटअपशिवाय काम करते आणि पूर्णपणे सुरक्षित आहे.
ही सुविधा कशी करते काम?
जेव्हा तुम्ही आपत्कालीन नंबर (जसं की अमेरिकेत 911) वर कॉल किंवा टेक्स्ट करता, तेव्हा डिस्पॅचरला जर व्हिज्युअल माहिती आवश्यक वाटली तर ते तुमच्या फोनवर रिक्वेस्ट पाठवतात. तुमच्या स्क्रीनवर एक प्रॉम्प्ट दिसेल, ज्यावर एका टॅपनं तुम्ही लाइव्ह व्हिडिओ शेअर करू शकता. व्हिडिओ एन्क्रिप्टेड असतो आणि तुम्ही कधीही थांबवू शकता. तुम्ही फ्रंट किंवा रिअर कॅमेरा वापरू शकता, फ्लॅशलाइट चालू करू शकता किंवा व्हिडिओ पिक्चर-इन-पिक्चर मोडमध्ये पाहू शकता.
सुरक्षित लाइव्ह स्ट्रीम
गुगलचे अॅड्रॉइड इकोसिस्टमचे अध्यक्ष समीर समत यांनी X वर पोस्ट केलं आहे, “आपत्कालीन परिस्थितीत काय चाललं, ते अचूकपणे सांगणे कठीण असतं. म्हणूनच आम्ही अॅड्रॉइड Emergency Live Video लॉंच करत आहोत. डिस्पॅचर आता तुमच्या कॅमेरातून सुरक्षित लाइव्ह स्ट्रीम पाहू शकतात, ज्यामुळं ते परिस्थिती लवकर समजून तुम्हाला जलद मदत पुरवू शकतात.”
कोणत्या फोनवर आणि कुठे उपलब्ध?
ही सुविधा अॅड्रॉइड 8 (ओरियो) किंवा त्यापेक्षा नवीन आवृत्ती असलेल्या सर्व फोनवर Google Play Services सोबत उपलब्ध आहे. सध्या ती अमेरिका, जर्मनीच्या काही भागात आणि मेक्सिकोच्या निवडक भागात रोलआउट होत आहे. गुगल जगभरातील पब्लिक सेफ्टी संस्थांसोबत भागीदारी करून ही सुविधा इतर देशांमध्ये विस्तारण्याचे काम करत आहे.
महत्त्व आणि फायदे
अपघात, अग्निकांड, वैद्यकीय आणीबाणी किंवा इतर परिस्थितीत शब्दांनी सगळे सांगणे कठीण असते. लाइव्ह व्हिडिओमुळे डिस्पॅचरला परिस्थितीची स्पष्ट कल्पना येते, ज्यामुळं ते CPR सारख्या जीवनरक्षक पावले मार्गदर्शन करू शकतात किंवा योग्य टीम पाठवू शकतात. यामुळं मदतीचा वेळ कमी होतो आणि जीव वाचण्याची शक्यता वाढते. गुगलच्या म्हणण्यानुसार, ही सुविधा पूर्णपणे वापरकर्त्याच्या नियंत्रणात आहे आणि गोपनीयतेची काळजी घेतली आहे. हे Android च्या सेफ्टी फीचर्समधील एक महत्त्वाचं पाऊल आहे, जे आता अधिकाधिक लोकांना सुरक्षितता प्रदान करेल.
हे वाचलंत का :