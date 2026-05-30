Google Drive चं नवीन डॉक्युमेंट स्कॅनर: मल्टी-पेज स्कॅनिंग झालं सोपं
गूगल ड्राइव्हनं नवीन डॉक्युमेंट स्कॅनर लॉंच केला. एका वेळी अनेक पानं यात स्कॅन करता येतात. यासाठी इंटरनेटची देखील गरज लागत नाहीय.
Published : May 30, 2026 at 4:05 PM IST
हैदराबाद: गूगलनं Android यूजर्ससाठी Google Drive च्या डॉक्युमेंट स्कॅनरमध्ये मोठं अपडेट आणलं आहे. नवीन स्कॅनरमध्ये मल्टी-पेज स्कॅनिंग, ऑटो-बेस्ट फ्रेम आणि ऑन-डिव्हाइस प्रोसेसिंग सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. गुगल ड्राईव्हच्या नवीन डॉक्युमेंट स्कॅनरमध्ये डिव्हाइसवरच प्रक्रिया करण्याची सुविधा आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्याचा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित राहतो. या फीचरची बीटा चाचणी गेल्या वर्षी सुरू झाली होती, ज्यामध्ये वापरकर्त्यांना त्यांच्या जुन्या स्कॅनरवर परत जाण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. तथापि, आता नवीन स्कॅनर पूर्णपणे उपलब्ध करून दिला जात आहे आणि इंटरफेसमधून बीटा बीकर आयकॉन काढून टाकण्यात आला आहे.
Scanning documents from a phone is a pain!— Sameer Samat (@ssamat) May 29, 2026
Glad to see the new document scanning experience in Google Drive on Android is rolling out now.
📄 Smart Batch Scanning: Scan multiple pages at once, automatically splits them into separate docs.
इंटरनेट नसतानाही करणार काम : नवीन स्कॅनरमध्ये स्मार्ट बैच स्कॅनिंग फीचर आहे. एका वेळी अनेक पान स्कॅन करण्यासाठी कॅमेरा पानांवर फिरवा, स्कॅनर स्वतः सर्व पाने कॅप्चर करेल. व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसारखा अनुभव मिळतो. प्रीव्यू ताबडतोब दिसते आणि पॉज बटणानं थांबवता येते.
महत्त्वाची वैशिष्ट्ये: Auto-Best Frame फीचर धुसूर फ्रेम स्वयंचलित बदलतो. Duplicate Detection पूर्वी स्कॅन झालेल्या पानांना पुन्हा स्कॅन होण्यापासून रोखतो.
सर्व प्रक्रिया फोनवरच : सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे संपूर्ण ऑन-डिव्हाइस प्रोसेसिंग. डेटा सर्व्हरवर जात नाही, सर्व प्रक्रिया फोनवरच होते. यामुळं स्पीड वाढते आणि प्राइवेसी सुरक्षित राहते. हे इंटरनेटशिवायही काम करतं. यासाठी किमान 8 GB RAM आवश्यक आहे. हा स्कॅनर Google Drive सोबतच Files by Google अॅपमध्येही उपलब्ध आहे. Material 3 Expressive डिझाइनमुळं इंटरफेस आकर्षक आणि सोपं झालं आहे.
कोणत्या ॲप्समध्ये उपलब्ध असेल हे वैशिष्ट्य ? : हे नवीन डॉक्युमेंट स्कॅनर गूगल प्ले सर्व्हिसेसद्वारे समर्थित आहे, त्यामुळं ते फक्त गूगल ड्राईव्हपुरतं मर्यादित नाही. तो 'फाईल्स बाय गूगल' सारख्या ॲप्समध्येही उपलब्ध असेल. मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव्ह डिझाइनमुळं त्याचा इंटरफेस अधिक आकर्षक आणि वापरण्यास सोपा बनतो. गूगलचे हे पाऊल, उत्पादकता साधनं सुधारण्यावर त्यांचं सतत लक्ष असल्याचं दर्शवतं.
