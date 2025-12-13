गूगल डिस्को एआय ब्राउझर : गूगलनं डिस्को प्रायोगिक एआय ब्राउझर केला सादर
गूगलनं 'डिस्को' नावाचा प्रायोगिक एआय ब्राउझर सादर केला आहे. जेमिनी 3 मॉडेलवर आधारित 'जेनटॅब्स' वैशिष्ट्याद्वारे उघड्या (Open) टॅब्सचं विश्लेषण करून इंटरॅक्टिव्ह वेब अॅप्स तयार करतो.
Published : December 13, 2025 at 1:05 PM IST
मुंबई : गूगलनं आपल्या लॅब्स अंतर्गत एक नवीन प्रयोगात्मक ब्राउझर 'डिस्को' सादर (Google Disco AI browser ) केला आहे. हा ब्राउझर जेमिनी 3 या प्रगत एआय मॉडेलवर आधारित असून, 'जेनटॅब्स' नावाच्या वैशिष्ट्याद्वारे वापरकर्त्यांच्या प्रॉम्प्ट्सना कस्टम मिनी-अॅप्समध्ये रूपांतरित करतो. पारंपरिक ब्राउझिंगपेक्षा वेगळा असलेला डिस्को, जटिल ऑनलाइन कार्ये सुलभ करण्यासाठी डिझाइन केला आहे. यात उघडलेल्या टॅब्स आणि चॅट इतिहासाचा वापर करून वैयक्तिकृत इंटरअॅक्टिव्ह अॅप्स तयार होतात.
Disco AI browser
डिस्कोच्या जेनटॅब्स वैशिष्ट्यामुळं ब्राउझिंगचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही प्रवासाच्या टिप्स मागितल्या, तर ते आपोआप एक प्लॅनर अॅप तयार करेल, ज्यात नकाशे, वेळापत्रक आणि इतर माहिती असेल. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाच्या विषयावर आधारित व्हिज्युअलायझेशन आणि संकल्पना समजावून सांगणारे अॅप तयार होईल. हे सर्व जेमिनी 3 च्या मदतीनं उघडलेल्या टॅब्समधून माहिती घेऊन आणि चॅट इतिहासाचा संदर्भ घेऊन तयार होईल. यंदा गूगल, ओपनएआय, पर्प्लेक्सिटी यांसारख्या कंपन्यांनी एआय-आधारित ब्राउझर्स किंवा चॅटबॉट्स एकत्रित केले आहेत. मात्र डिस्को वेगळं ठरतं, कारण ते वैयक्तिकृत अनुभव देते. चॅटजीपीटी किंवा जेमिनी सारख्या चॅटबॉट्समध्येही असं करणं शक्य आहे, पण डिस्को ब्राउझर आणि चॅट इतिहासातील माहिती वापरून त्वरित कस्टम अॅप्स तयार करतं. तयार झालेल्या अॅपला नॅचरल लँग्वेज प्रॉम्प्ट्सद्वारे फाइन-ट्यून करता येते, आणि ते मूळ स्रोतांना लिंक करून देतं.
Disco AI browser मॅकओएसवर उपलब्ध
डिस्को सध्या प्रयोगात्मक टप्प्यात असून, ते मॅकओएसवर उपलब्ध आहे. याचा वापर करण्यासाठी गूगल लॅब्स पेजवरून वेटलिस्टमध्ये सामील व्हावं लागेल. गूगलनं सांगितले की, डिस्कोमधून येणाऱ्या कल्पना भविष्यात इतर गूगल उत्पादनांमध्ये समाविष्ट होऊ शकतात. मात्र, ते सामान्य जनतेसाठी कधी उपलब्ध होईल याबाबत स्पष्टता नाही. या ब्राउझरमध्ये वेब ब्राउझिंगचं भविष्य बदलण्याची क्षमता आहे. एआयच्या मदतीनं टॅब्सच्या गोंधळाऐवजी कार्य-केंद्रित इंटरअॅक्टिव्ह अनुभव मिळेल. डिस्को हे गूगलचं 'डिस्कव्हरी व्हेईकल' असून, एआय उत्साही लोकांसोबत मिळून ब्राउझिंगचे नवे रूप घडवण्यासाठी गूगल सज्ज असल्याचं कंपनीनं म्हटलं आहे.
