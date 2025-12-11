गुगल डीपमाइंड यूकेमध्ये नवीन सामग्री शोधण्यासाठी रोबोटिक एआय लॅब उघडणार
गुगल डीपमाइंड 2026 मध्ये पहिली रोबोटिक एआय लॅब उघडणार आहे. ही लॅब बॅटरी, सेमिकंडक्टर आणि नवीन कंटेंट शोधण्यासाठी रोबोट्सचा वापर करेल.
Published : December 11, 2025 at 11:03 AM IST
मुंबई : गुगल डीपमाइंडनं ब्रिटनमध्ये आपली पहिली रोबोटिक एआय लॅब उघडण्याची घोषणा केली आहे. ही लॅब बॅटरी, सेमिकंडक्टर आणि इतर प्रगत सामग्री शोधण्यासाठी रोबोटिक्सचा वापर करेल. ही योजना ब्रिटिश सरकारसोबतच्या मोठ्या भागीदारीचा भाग आहे. डीपमाइंडचे प्रमुख डेमिस हॅसॅबिस यांनी म्हटलं आहे की, नवीन सामग्री शोधणे ही विज्ञानातील सर्वात महत्त्वाची कामगिरी आहे. ही लॅब 2026 मध्ये सुरू होईल.
ऑटोमेटेड सुविधा
गुगलच्या डीपमाइंडनं गुरुवारी (11 डिसेंबर 2025) ही घोषणा केली. ही लॅब लंडनमध्ये असणार असून, ती कंपनीची पहिली "ऑटोमेटेड" सुविधा असेल. येथे रोबोट्स वैज्ञानिक प्रयोग स्वयंचलितपणे करतील, ज्यामुळं मानवी हस्तक्षेप कमी होईल. लॅबमध्ये बॅटरी, सौर पॅनेल, चिप्स, वैद्यकीय इमेजिंग आणि इतर क्षेत्रांसाठी नवीन सामग्री शोधली जाईल.
वैज्ञानिकांना चार वैज्ञानिक मॉडेल्सचा ऍक्सेस
ही योजना ब्रिटिश सरकारसोबतच्या विस्तृत कराराचा भाग आहे. याअंतर्गत गुगल आपले जेमिनी (Gemini) एआय मॉडेलसह अनेक मॉडेल्स ब्रिटिश वैज्ञानिक, शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध करेल. ब्रिटिश वैज्ञानिकांना चार वैज्ञानिक मॉडेल्सचा "प्रायोरिटी ऍक्सेस" मिळेल, ज्यात डीएनए विश्लेषण, हवामान अंदाज आणि इतर क्षेत्रांचा समावेश आहे.
एआयचा वैज्ञानिक क्षेत्रातील विस्तार
डीपमाइंड सध्या सामग्री विज्ञानात मोठ्या प्रमाणात काम करत आहे. अलीकडे अनेक स्टार्टअप्स (काही माजी डीपमाइंड अभियंत्यांनी सुरू केलेले) एआयद्वारे नवीन सामग्री शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे प्रक्रिया खर्च आणि वेळ कमी करू शकते. डीपमाइंडचे हे लॅब त्यांच्या या प्रयत्नांचे केंद्र बिंदू असेल.
ब्रिटिश सरकारसोबत भागीदारी
हा करार गुगलसाठी ब्रिटनमध्ये क्लाउड सेवा आणि जेमिनी मॉडेलचा प्रसार करण्याची संधी आहे. कंपनी मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआय यांच्याशी स्पर्धा करत आहे. ब्रिटिश सरकारनं म्हटलं आहे की, डीपमाइंड फ्यूजन एनर्जी संशोधनात योगदान देईल आणि शिक्षकांसाठी जेमिनी-आधारित साधने विकसित करेल. याशिवाय, डीपमाइंड आपले मालकीचे मॉडेल्स आणि डेटा ब्रिटनच्या एआय सिक्युरिटी इन्स्टिट्यूटसोबत शेअर करेल. हे इन्स्टिट्यूट 2023 मध्ये एआय प्रणालींच्या चाचणी आणि मूल्यमापनासाठी स्थापन झालं आहे.
आर्थिक आणि रणनीतिक महत्त्व
सप्टेंबर 2025 मध्ये गुगलनं ब्रिटनमध्ये डेटा सेंटर आणि ऑपरेशन्ससाठी पुढील दोन वर्षांत 5 अब्ज पौंड गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली होती. ही गुंतवणूक कंपनीच्या जागतिक खर्चाच्या तुलनेत कमी असली तरी, ब्रिटनमध्ये एआय आणि क्लाउड सेवांचा विस्तार करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. ही लॅब आणि भागीदारीमुळे ब्रिटनला एआय-संचालित वैज्ञानिक संशोधनात आघाडीवर राहण्याची संधी मिळेल. डीपमाइंडचे हे पाऊल सामग्री विज्ञान आणि इतर क्षेत्रांत क्रांती घडवू शकते.
हे वाचलंत का :