जमैकावर धडकलेल्या भयंकर चक्रीवादळाचं DeepMind AI नं केलं अचूक भाकीत; एक दिवस आधीच मिळाली पूर्वसूचना
गुगल डीपमाइंडच्या (Google DeepMind) एआय (AI) मॉडेलने जमैकावर धडकलेल्या विनाशकारी 'मेलिसा' चक्रीवादळाचा अचूक अंदाज वर्तवला होता; यासाठी एक दिवस आधीच इशारा मिळाला होता.
Published : August 7, 2026 at 10:51 AM IST
हैदराबाद: 'कॅटेगरी 5' (Category 5) चक्रीवादळ जमैकावर धडकण्याची 80% शक्यता असल्याचा अंदाज 'वेदरनेक्स्ट' (WeatherNext) या एआय मॉडेलनं पाच दिवस आधीच वर्तवला होता. ऑक्टोबर 2025 मध्ये, कॅरिबियन समुद्रातील एका वादळाबाबत हा अचूक अंदाज अत्यंत मोलाचा ठरलाय. ऑक्टोबर 2025 मध्ये, कॅरिबियन समुद्रात तयार होत असलेल्या वादळाबाबत हवामान मॉडेल्समध्ये परस्परविरोधी मते होती. हे वादळ कमकुवत राहून हैतीकडे सरकणार की जमैकाकडे जाताना अधिक तीव्र होणार, याबाबत अनिश्चितता होती. मात्र, गुगल डीपमाइंड आणि गुगल रिसर्चनं विकसित केलेल्या 'वेदरनेक्स्ट' या एआय मॉडेलनं पाच दिवस आधीच मोठा अंदाज वर्तवला होता. हे वादळ 'कॅटेगरी 5' चक्रीवादळ म्हणून जमैकावर धडकण्याची 80% शक्यता, असल्याचा अंदाज खरा ठरला, त्यामुळं स्थानिक लोकांना तयारीसाठी अधिक वेळ मिळाला.
80%अंदाज ठरला खरा : 'नेचर' (Nature) या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या संशोधनातून ही गोष्ट स्पष्ट झालीयच: ऑक्टोबर 2025 मध्ये कॅरिबियनमध्ये तयार झालेल्या वादळाच्या प्रणालीबाबत हवामानशास्त्रज्ञांमध्ये मतभेद होते. काहींना वाटलं की ते कमकुवत राहील आणि हैतीकडे जाईल, तर इतर मॉडेल्सनी ते जमैकाकडे जाताना तीव्र होण्याची शक्यता दर्शवली होती. अशा पार्श्वभूमीवर, 'वेदरनेक्स्ट' एआय मॉडेलनं 80% खात्रीसह आणि पाच दिवस आधीच अंदाज वर्तवला की, हे वादळ 'कॅटेगरी 5' चक्रीवादळ म्हणून जमैकावर धडकेल. हा अंदाज अचूक ठरला. 'मेलिसा' चक्रीवादळ विनाशकारी ठरलं आणि त्यामुळं जमैकामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पूर, दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या; तरीही, या एआय मॉडेलमुळं हवामान तज्ज्ञांना आगाऊ इशारा मिळाला होता. गुरुवारी 'नेचर'मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका शोधनिबंधात संशोधकांनी दाखवून दिलं की, 'वेदरनेक्स्ट' मॉडेल अभूतपूर्व अचूकतेसह चक्रीवादळांचा अंदाज वर्तवतं. सरासरी पाहता, हे मॉडेल सध्याच्या मॉडेल्सच्या तुलनेत एक दिवस अधिक आगाऊ वेळ (lead time) देतं. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, याचा तीन दिवसांचा अंदाज हा पूर्वीच्या मॉडेल्सच्या दोन दिवसांच्या अंदाजाइतकाच अचूक असतो. प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करता, हा अतिरिक्त दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
मशीन लर्निंगला प्रशिक्षण डेटाची आवश्यकता : यूएस नॅशनल हरिकेन सेंटरचे संचालक माईक ब्रेनन म्हणतात, "काही तासांचा फरकही महत्त्वाचा ठरू शकतो. सुरक्षित स्थलांतराचं नियोजन, आवश्यक साहित्याचा साठा करणे आणि संसाधनं तैनात करणे या सर्व गोष्टी वेळेवर अवलंबून असतात. चुकीच्या निर्णयाचं गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळं, अंदाजाची अचूकता एका दिवसानं वाढवण्याची क्षमता खरोखरच मौल्यवान आहे." संशोधक नमूद करतात की, ऐतिहासिकदृष्ट्या, अंदाजाच्या वेळेत (lead time) एका दिवसाची सुधारणा साध्य करण्यासाठी पूर्वी एक दशक लागलं असतं. अत्यंत तीव्र घटनांचं मॉडेलिंग करणे हे एआयसाठी एक आव्हान आहे. मशीन लर्निंगला प्रशिक्षण डेटाची आवश्यकता असते, तरीही अत्यंत तीव्र घटना दुर्मिळ असतात. गुगल डीपमाइंडमधील संशोधक शास्त्रज्ञ आणि या शोधनिबंधाचे सह-लेखक फेरान अलेट स्पष्ट करतात, "आमच्याकडे चक्रीवादळांविषयी फारसा डेटा नाही, पण हवामानाचा भरपूर डेटा आहे. त्यामुळं, आम्ही सामान्य हवामान पद्धती आणि चक्रीवादळं या दोन्हींवर चांगली कामगिरी करण्यासाठी मॉडेलला प्रशिक्षित केलं."
क्रीवादळांचा अंदाज वर्तवणे कठीण : "चक्रीवादळांचा अंदाज वर्तवणे विशेषतः कठीण आहे, कारण ती अनेक स्तरांवर कार्य करतात," असं 'कोऑपरेटिव्ह इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च इन द अॅटमॉस्फियर'मधील 'ट्रॉपिकल सायक्लोन ग्रुप लीड' आणि या शोधनिबंधाच्या लेखिका केट मस्कग्रे म्हणतात. वादळाचा मार्ग निश्चित करण्यासाठी जागतिक स्तरावरील डेटाची आवश्यकता असते, तर त्याची तीव्रता मोजण्यासाठी स्थानिक वातावरणीय आणि सागरी परिस्थितीबद्दल सूक्ष्म डेटाची गरज असते. "जागतिक मॉडेल्समधून तुम्हाला ते मिळत नाही," असं मस्कग्रे नमूद करतात. पूर्वीच्या एआय मॉडेल्सनी मार्गांचा अचूक अंदाज वर्तवला, परंतु तीव्रतेचा अचूक अंदाज वर्तवण्यात ते अयशस्वी ठरले.
हे दोन्ही पैलू जाणून घेणे अत्यावश्यक आहे. तीव्रतेतील बदल हे एका कमकुवत वादळ आणि एका मोठ्या चक्रीवादळामधील फरक ठरवतात. कधीकधी, वादळ रातोरात तीव्र होते, जसं की मेलिसा चक्रीवादळाच्या बाबतीत घडलं होतं. मेलिसा हे पहिलं उदाहरण होतं, ज्यात नॅशनल हरिकेन सेंटरनं वादळ श्रेणी 1 चं असतानाच ते श्रेणी 5 चे असेल असा अंदाज वर्तवला होता. संशोधकांनी प्रत्यक्ष वापरात आणण्यापूर्वी, भूतकाळातील डेटा वापरून या प्रणालीची चाचणी केली. "निकाल इतका अचूक होता की, प्रत्यक्ष वापरातही तशीच कामगिरी दिसेल की नाही याबद्दल आम्हाला शंका होती," असे मस्कग्रेव्ह म्हणतात. तथापि, वापरात आणल्यानंतरही कामगिरीत सातत्य राहिले. कमी-रिझोल्यूशन डेटा वापरूनही हे मॉडेल इतकी उच्च अचूकता कशी साधते, हे डीपमाइंडच्या संशोधकांनाही पूर्णपणे समजलेलं नाही.
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