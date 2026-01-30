गूगल डीपमाइंडचे ‘प्रोजेक्ट जेनी’: टेक्स्ट प्रॉम्प्टपासून इंटरॅक्टिव्ह व्हर्च्युअल जग निर्माण
गूगल डीपमाइंडनं ‘प्रोजेक्ट जेनी’ (Project Genie) सादर केलं. जेनी 3 वर्ल्ड मॉडेल वापरून साध्या टेक्स्ट प्रॉम्प्टपासून इंटरॅक्टिव्ह व्हर्च्युअल कल्पना तयार आणि एक्सप्लोर करता येतात.
मुंबई : गूगल डीपमाइंडनं ‘प्रोजेक्ट जेनी’ (Google Project Genie) नावाचा प्रयोगात्मक संशोधन प्रोटोटाइप सादर केला आहे. हे तंत्रज्ञान त्यांच्या नवीनतम ‘वर्ल्ड मॉडेल’ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून वापरकर्त्यांना साध्या टेक्स्ट किंवा इमेज प्रॉम्प्टपासून विविध इंटरॅक्टिव्ह व्हर्च्युअल एक्सप्लोर निर्माण करण्याची सुविधा देतं. गुरुवार, 29 जानेवारी रोजी गूगलच्या इनोव्हेशन आणि AI ब्लॉगवर याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. प्रोजेक्ट जेनी हे जनरेटिव्ह AI च्या पुढच्या टप्प्यातील महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. यातून केवळ स्थिर इमेज किंवा टेक्स्ट नव्हे, तर गतिमान, सातत्यपूर्ण आणि वापरकर्त्याच्या कृतींना प्रतिसाद देणारी व्हर्च्युअल वातावरणे तयार होतात. हे तंत्रज्ञान AI ला ‘स्पॅशियल इंटेलिजन्स’ देण्याच्या दिशेनं महत्त्वाचं योगदान देईल, असं संशोधकांचं मत आहे.
जेनी 3
प्रोजेक्ट जेनीला गूगलचं ‘जेनी 3’ हे जनरल-पर्पज वर्ल्ड मॉडेल पॉवर देतं. 2025 मध्ये अनावरण झालेलं जेनी 3 हे पहिलं असं मॉडेल आहे जे काही मिनिटांपर्यंत सातत्य आणि तर्कशुद्धता, इंटरॅक्टिव्ह निर्माण करू शकतं. यापूर्वीची मॉडेल्स फक्त काही सेकंदांच्या छोट्या क्लिप्सपर्यंत मर्यादित होतं. वापरकर्ते टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देऊन वाळवंट, जंगल, समुद्रकिनारा किंवा पूर्णपणे काल्पनिक जग तयार करू शकतात. या जगातील घटक झाडे, प्राणी, Characters – वापरकर्त्याच्या हालचाली आणि कृतींना रिअल-टाइममध्ये प्रतिसाद देतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या जंगलात फिरताना पक्षी उडतील, पाने हलतील किंवा पाण्याच्या झऱ्याचा आवाज येईल. हे सर्व पूर्णपणे AI-जनरेटेड असतं आणि वापरकर्त्याच्या कल्पनेनुसार बदलतं.
उपलब्धता आणि मर्यादा
सध्या प्रोजेक्ट जेनी फक्त युनायटेड स्टेट्समधील Google AI Ultra सबस्क्रायबर्ससाठी उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. इतर देशांतील वापरकर्त्यांना अद्याप प्रतीक्षा करावी लागेल. गूगलनं हे प्रोटोटाइप संशोधनाच्या उद्देशानं मर्यादित वापरकर्त्यांसाठी खुलं केलं आहे, जेणेकरून फीडबॅक मिळून तंत्रज्ञान अधिक परिपक्व होईल.
जनरेटिव्ह AI मधील तीव्र स्पर्धा
प्रोजेक्ट जेनीची घोषणा ही जनरेटिव्ह AI क्षेत्रातील तीव्र स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे. ओपन AI, मेटा आणि इतर कंपन्या देखील डायनॅमिक कंटेंट आणि व्हर्च्युअल वर्ल्ड्सवर काम करत आहेत. वर्ल्ड मॉडेल्सना संशोधक ‘जनरल AI’ च्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल मानतात, कारण यातून AI ला भौतिक जगाच्या नियमांचं आकलन, भविष्यकथन आणि परस्परक्रिया शिकता येते. नोव्हेंबरमध्ये World Labs नं ‘Marble’ नावाचं मल्टिमोडल वर्ल्ड मॉडेल सादर केलं होतं. Marble टेक्स्ट, इमेज, व्हिडिओ किंवा स्केचमधून नेव्हिगेबल 3D सीन तयार करतं आणि वापरकर्त्यांना रूम लेआउट ठरवता येतो. ही सर्व प्रगती स्पॅशियल इंटेलिजन्सकडे झुकलेली दिसते.
भविष्यातील शक्यता
प्रोजेक्ट जेनीसारखी तंत्रज्ञानं गेमिंग, शिक्षण, आर्किटेक्चर, थेरपी आणि संशोधनात क्रांतिकारी बदल घडवू शकतात. उदाहरणार्थ, आर्किटेक्ट्स व्हर्च्युअल इमारती फिरून पाहू शकतील, विद्यार्थी इतिहासातील घटना अनुभवू शकतील किंवा मानसोपचारात सुरक्षित व्हर्च्युअल वातावरण तयार होईल. गूगल डीपमाइंडच्या या पुढाकारानं AI च्या सीमा आणखी विस्तारल्या आहेत.
