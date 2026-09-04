Google DeepMind Weather Next 3: आतापर्यंतचे सर्वात प्रगत आणि अचूक AI हवामान मॉडेल
Google DeepMind आणि Google Research नं 'Weather Next 3' हे हवामान अंदाज मॉडेल सादर केलं आहे, जे 5 किमीच्या रिझोल्यूशनसह अधिक अचूक अंदाज वर्तवतं.
Published : September 4, 2026 at 10:17 AM IST
मुंबई: Google DeepMind आणि Google Research मधील शास्त्रज्ञांनी हवामानाच्या अंदाजासाठी 'Weather Next 3' नावाचं नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडेल जाहीर केलं आहे. हे मॉडेल बदलत्या वातावरणीय परिस्थितींचे अधिक स्पष्टपणे 'निरीक्षण' करतं आणि त्यांच्या वर्तनाचा अधिक अचूकतेनं अंदाज लावतं. हवामानशास्त्र आणि 'डीप लर्निंग' तंत्रज्ञानातील अद्ययावत प्रगतीचा वापर करून विकसित केलेलं हे मॉडेल Google Search, Google Maps आणि Gemini मध्ये समाकलित केलं जाईल. याव्यतिरिक्त, ते Google Cloud Platform द्वारे संशोधक आणि वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध करून दिलं जाईल.
Introducing WeatherNext 3! Built by @GoogleDeepMind and @GoogleResearch, this is our most advanced & accurate AI weather model, and now includes real-time satellite data, hourly refreshes, higher resolution, precise precipitation forecasting, and clean energy variables.— Google Research (@GoogleResearch) September 3, 2026
Read the… pic.twitter.com/2Qt4hXBBxw
'Operational Weather Bench' वरील उत्कृष्ट कामगिरी: 'Operational Weather Bench' या मानकावर चाचणी केली असता, Weather Next 3 हे आघाडीच्या प्रतिस्पर्धी मॉडेल्सपेक्षा अधिक अचूक असल्याचं सिद्ध झालं. 'Brightband' या स्टार्टअपद्वारे विकसित केलेलं हे बेंचमार्क तापमान, वाऱ्याचा वेग आणि आर्द्रता यांसारख्या निकषांवर आधारित मॉडेल्सचं मूल्यमापन करतं. या मॉडेलनं Google, Microsoft, Nvidia आणि European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) यांच्या डीप लर्निंग मॉडेल्सपेक्षा सरस कामगिरी केली. तसंच, US National Weather Service आणि ECMWF द्वारे वापरल्या जाणाऱ्या पारंपारिक अंदाज पद्धतींपेक्षाही ते अधिक प्रभावी ठरलं आहे.
Weather is one of the top searches on Google daily, and we’ve been investing in cutting-edge AI models to improve weather forecasting. Today, we’re launching our most advanced, accurate model - WeatherNext 3 - and shipping it directly into Google Search & Maps!— Nick Fox (@thefox) September 3, 2026
It brings… pic.twitter.com/1M8uiNVsf6
पारंपारिक प्रणालींच्या तुलनेत AI मॉडेल्सची जलद कामगिरी: हवामानाचे बहुतेक अंदाज सरकारी सुपरकॉम्प्युटर्सद्वारे तयार केले जातात. हे संगणक हवामानाचं भौतिकशास्त्र स्पष्ट करणाऱ्या गणितीय समीकरणांवर आधारित कार्य करतात. अचूक असूनही, या प्रणाली संथ आणि गुंतागुंतीच्या आहेत. ECMWF नं अर्ध्या शतकाहून अधिक काळाचा हवामान डेटा उपलब्ध करून दिल्यानं, संशोधकांना अशी प्रशिक्षण मॉडेल्स विकसित करणं शक्य झाले आहे, जी सरकारी प्रणालींच्या बरोबरीची अचूकता राखून वेगानं अंदाज वर्तवू शकतात. मागील AI मॉडेल्सच्या मर्यादांवर मात: पूर्वीच्या AI हवामान मॉडेल्समधील मुख्य त्रुटी दूर करून अधिक विश्वसनीय मॉडेल विकसित करण्यात आलं आहे. मागील मॉडेल्स सामान्यतः केवळ 15 ते 25 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा विचार करत असत, पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात अनेकदा कमी पडत असत आणि सरकारी संस्थांच्या डेटासेटवर अवलंबून असत.
While traditional compute constraints limit standard weather updates to six-hour intervals, WeatherNext 3 ingests real-time satellite data directly to launch a brand-new forecast every single hour. pic.twitter.com/3cFSxyltgo— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) September 3, 2026
Weather Next 3 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि सुधारणा: Weather Next 3 हे इतर अनेक मॉडेल्सच्या तुलनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा दर्शवते. हे मॉडेल 5 किलोमीटरपर्यंतच्या सूक्ष्म रिझोल्यूशनसह हवामानाचा अंदाज देऊ शकतं. वेदर नेक्स्ट 2 च्या तुलनेत पर्जन्यमानाच्या अंदाजाची अचूकता 60% नं सुधारली आहे. पूर्वीच्या सहा-तासांच्या अंतराऐवजी, आता तासागणिक अंदाज उपलब्ध आहेत. हे एक मोठे मॉडेल आहे, जे त्याच्या आधीच्या मॉडेलपेक्षा 2.4 पट अधिक पॅरामीटर्स वापरते. अधिक उपयुक्ततेसाठी डिकोडर हेड्स ऑप्टिमाइझ केलं आहे. हे रिअल-टाइम तासागणिक सॅटेलाइट डेटावर प्रक्रिया करून वारंवार अंदाज तयार करू शकतं. ट्रान्सफॉर्मर तंत्रज्ञानानं हवामानशास्त्राच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे. युरोप आणि अमेरिकेतील हवामान संस्थांकडून अशा एआय मॉडेल्सचा वापर आधीच केला जात आहे.
WeatherNext 3 is a major breakthrough in how we forecast global weather. ⛅— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) September 3, 2026
Developed with @GoogleResearch, the model learns directly from real-world, real-time observations to give more localized highly accurate predictions faster. 🧵 pic.twitter.com/iI8c6uEN4n
नवीकरणीय ऊर्जेसाठी फायदेशीर : डीपमाइंडचे संशोधक अलेट यांनी सांगितलं की, उच्च-रिझोल्यूशन अंदाज विशेषतः वारा, पाऊस आणि ढगाळपणा यांसंबंधी नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना अधिक विश्वसनीय बनविण्यात मदत करतील. वेदर नेक्स्ट 3 हे हवामान अंदाजाच्या क्षेत्रात एका नवीन क्रांतीची सुरुवात आहे.
हे वाचलंत का :