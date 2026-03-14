'पाय डे' (Pi Day) निमित्त गूगल सादर केलं खास डूडल
गूगलनं 14 मार्च 2026 रोजी पाय डे निमित्त खास डूडल (Google Pi Day 2026) लाँच केलंय. यामध्ये जगप्रसिद्ध गणितीय स्थिरांक π चा सन्मान आहे.
Published : March 14, 2026 at 10:48 AM IST
मुंबई: 14 मार्च 2026 रोजी, गुगलनं जगभरातील गणितप्रेमींसाठी एक विशेष 'डूडल' (Doodle) सादर केलंय. 'पाय डे' π (Pi Day) निमित्त तयार (Google Pi Day 2026 Doodle ) करण्यात आलेलं हे डूडल, (Google Pi Day Doodle) जगातील सर्वात प्रसिद्ध गणितीय स्थिरांक असलेल्या π (पाय) चा गौरव करतं. गुगलनं म्हटलं आहे की, "गणितातील आणि भौतिकशास्त्रातील असंख्य सूत्रांमध्ये 'पाय' या संख्येचा वापर केला जातो. या संख्येचा दशांश विस्तार अनंत आणि अनावर्ती (न पुन्हा येणारा) असतो."
'पाय' (Pi) म्हणजे काय?
'पाय' (π) हे वर्तुळाचा परीघ आणि त्याचा व्यास यांच्या गुणोत्तराचं प्रतिनिधित्व (Pi Day 2026) करतं. व्यास म्हणजे वर्तुळाच्या केंद्रापासून त्याच्या कडेपर्यंतचे अंतर, तर परीघ म्हणजे वर्तुळाच्या सभोवतालचे अंतर होय. ही संख्या अनंत असते. सामान्य गणितामध्ये, ३.१४ किंवा २२/७ यांसारख्या सुलभ केलेल्या मूल्यांचा (values) सर्रास वापर केला जातो. गुगल डूडलमध्ये नमूद केलं आहे की, "हे डूडल 'पाय'च्या गणितीय वारशाचा सन्मान करते. ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज हे पहिले असे व्यक्ती होते, ज्यांनी ९६-बाजूंच्या बहुभुजाकृतींचा वापर करून वर्तुळाला दोन्ही बाजूंनी 'वेढून' (sandwiching), 'पाय'च्या अचूक वरच्या आणि खालच्या मर्यादा निश्चित केल्या होत्या."
गुगल डूडल्सचा इतिहास
गुगल डूडल हे गुगलच्या मुख्यपृष्ठावर (homepage) प्रदर्शित केलं जाणारं एक विशेष, विषय-आधारित चित्र असतं. १९९८ मध्ये, लॅरी पेज आणि सर्जी ब्रिन यांनी 'बर्निंग मॅन फेस्टिव्हल'साठी पहिलेवहिलं डूडल तयार केलं होतं. २००० मध्ये, फ्रान्समधील 'बॅस्टिल डे' साजरा करण्यासाठी पहिलं आंतरराष्ट्रीय डूडल सादर करण्यात आलं. २०१० मध्ये, 'पॅक-मॅन'चा (Pac-Man) वाढदिवस साजरा करण्यासाठी पहिलं 'इंटरॅक्टिव्ह गेम डूडल' (संवादी खेळाचे डूडल) सादर करण्यात आलं. आजचं 'पाय डे' डूडल हे याच परंपरेचा एक भाग आहे.
