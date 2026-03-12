गुगलनं केलं विझ पूर्ण अधिग्रहण: क्लाउड आणि एआय सुरक्षेसाठी एक मोठं पाऊल
गूगलनं Wiz चं अधिग्रहण पूर्ण केलंय, ज्यामुळं क्लाउड आणि AI सुरक्षेत क्रांती येईल. हे मल्टीक्लाउड वातावरणात नवकल्पना वाढवेल आणि सायबर धोके रोखेल.
Published : March 12, 2026 at 10:58 AM IST
माउंटन व्ह्यू/न्यू यॉर्क : गुगलनं आज न्यू यॉर्कमध्ये मुख्यालय असलेल्या विझ (Wiz) या आघाडीच्या क्लाउड आणि एआय सुरक्षा प्लॅटफॉर्मचे अधिग्रहण पूर्ण झाल्याची घोषणा (Google completes acquisition of Wiz) केली. विझ आता गुगल क्लाउडमध्ये सहभागी होणार आहे. त्यामुलं सर्व क्लाउड वातावरणात ग्राहक सुरक्षितता मिळेल. हे अधिग्रहण क्लाउड सुरक्षेमध्ये गुगल क्लाउडची गुंतवणूक आहे. आजच्या एआय युगात, कंपन्या त्यांच्या डेटा सिस्टम क्लाउडवर हलवत आहेत, कारण हल्लेखोर कंपन्यांवर जलद आणि अधिक अत्याधुनिक हल्ले करण्यासाठी एआयचा वापर करत आहेत.
क्लाउड सुरक्षेतील नवीन क्षमता
विझ क्लाउड कोडमध्ये तज्ञांसह वापरण्यास सोपा सुरक्षा प्लॅटफॉर्म प्रदान करतं. ते सर्व प्रमुख क्लाउडशी कनेक्ट होतं आणि सायबर सुरक्षा घटनांना प्रतिबंधित करण्यास आणि प्रतिसाद देण्यास मदत करतं. विझच्या क्षमता क्लाउड पायाभूत सुविधा आणि एआय-चालित सुरक्षा ऑपरेशन्स टूल्स गुगल क्लाउडच्या नेतृत्वाला पूरक आहेत. गुगल क्लाउड आणि विझ एक एकीकृत सुरक्षा प्लॅटफॉर्म प्रदान करतील जे सायबर धोके प्रतिबंधित करेल. याचा फायदा सायबर धोके ओळखण्यास, धोक्यांपासून संरक्षण मिळण्यास सुरक्षा व्यावसायिकांना धोके शोधण्यासाठी एआय मॉडेल्स वापरण्यास सक्षम करेल.
मल्टीक्लाउड आणि एआय इनोव्हेशनला चालना
ही क्षमता मल्टीक्लाउड सुरक्षेचा अवलंब करण्यास चालना देईल, कंपन्यांची एकाधिक क्लाउडचा वापर करण्याची क्षमता वाढवेल - क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि एआय अनुप्रयोगांमध्ये नवोपक्रम चालना देईल. एंटरप्राइजेस आणि सरकारी एजन्सी सुरक्षा डिझाइन, ऑपरेशन्स आणि ऑटोमेशन सुधारण्यास सक्षम असतील, सायबरसुरक्षा टीम्सना स्केल करताना सुरक्षा नियंत्रणे लागू करण्याचा आणि व्यवस्थापित करण्याचा खर्च कमी करतील. हा प्लॅटफॉर्म लहान व्यवसायांना अधिक जटिल आणि विघटनकारी सायबर धोक्यांपासून संरक्षण करण्यास मदत करेल.
गुगल क्लाउडच्या खुल्या दृष्टिकोनानुसार, विझ उत्पादनं काम करत राहतील आणि अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस, गुगल क्लाउड प्लॅटफॉर्म, मायक्रोसॉफ्ट अझ्युर आणि ओरॅकल क्लाउडसह सर्व प्रमुख क्लाउडवर उपलब्ध असतील. ते भागीदार सुरक्षा उपायांद्वारे ऑफर केले जातील. गुगल क्लाउड ग्राहकांना गुगल क्लाउड मार्केटप्लेसमध्ये विविध भागीदार सुरक्षा उपायांद्वारे विस्तृत पर्याय देत राहील.
याबात गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई म्हणाले, “लोकांना ऑनलाइन सुरक्षित ठेवणे हे नेहमीच गुगलच्या ध्येयाचा एक भाग आहे. आज, जगभरातील अधिकाधिक कंपन्या आणि सरकारं त्यांचं कामकाज क्लाउडवर हलवत असल्यानं हे काम आणखी महत्त्वाचं आहे. विझ आणि गुगल क्लाउडला एकत्र आणून, आम्ही संस्थांना आत्मविश्वासानं नवोपक्रम करणं सोपं करत आहोत.”
गुगल क्लाउडचे सीईओ थॉमस कुरियन म्हणाले “आम्हाला सुरक्षा नवोपक्रमासाठी उत्प्रेरक व्हायचं आहे, अडथळा नाही. या अधिग्रहणासह, आम्ही एक एकीकृत सुरक्षा प्लॅटफॉर्म प्रदान करू जे एआय युगात मल्टीक्लाउड वातावरण सुरक्षित करण्याचे जटिल कार्य सोपं करतं, ज्यामुळे अधिक कंपन्या आणि सरकारांना एक मजबूत सुरक्षा स्थिती मिळते.” असफ रॅपापोर्ट, सह-संस्थापक आणि सीईओ, विझ: “गुगल क्लाउडमध्ये सामील झाल्यामुळं आम्हाला ग्राहकांचं संरक्षण करण्यास अनुमती मिळते.
