गूगल क्लाउडनं एंटरप्राइजेससाठी युनिव्हर्सल जेमिनी एजंट सादर केला
गूगल क्लाउडनं आपल्या 'जेमिनी ॲट वर्क 2026 ' परिषदेत एंटरप्राइज नॉलेज वर्कसाठी एक युनिव्हर्सल जेमिनी एजंट सादर केला.
Published : October 9, 2026 at 12:31 PM IST
मुंबई: गूगल क्लाउडनं आपल्या वार्षिक 'जेमिनी ॲट वर्क 2026' परिषदेत जेमिनी एजंटचं अनावरण केलं. ही प्रणाली एक युनिव्हर्सल, सिंगल डिजिटल असिस्टंट म्हणून डिझाइन केली आहे, जी एंटरप्राइज नॉलेज वर्क हाताळण्यास, क्लिष्ट कोड कार्यान्वित करण्यास आणि थेट प्रॉम्प्ट बॉक्समधून बहु-टप्प्यांच्या वर्कफ्लोचं व्यवस्थापन करण्यास सक्षम आहे. गूगल क्लाउडच्या मते, गेल्या वर्षभरात जवळपास 500 एंटरप्राइज ग्राहकांनी प्रत्येकी एक ट्रिलियनपेक्षा जास्त टोकन्सवर प्रक्रिया केली आहे. याव्यतिरिक्त, गूगल क्लाउडच्या सर्व ग्राहकांपैकी सुमारे 80 टक्के ग्राहक आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेवा वापरत आहेत, तर फॉर्च्युन 100 कंपन्यांपैकी जवळपास 90 टक्के कंपन्या जेमिनी एंटरप्राइजचा सक्रियपणे वापर करतात. व्यवसायाचं स्वरूप एजेंटिक सिस्टीमच्या दिशेनं बदलत असताना, गूगलनं स्पष्ट केलं की नवीन जेमिनी एजंट टप्प्या-टप्प्यानं सूचना देण्याऐवजी अंतिम ध्येये निश्चित करण्यावर आधारित आहे.
Today, we are announcing our new Gemini agent for your business—a universal cloud agent running 24/7 to get your work done. It arrives knowing your tools, data, and work history; it works across knowledge work, content, and code; and it comes with built-in governance to help your data stay secure and cost stay in control → https://t.co/NRlFcjz5zu— Google Cloud (@googlecloud) October 8, 2026
जेमिनी एजंटचे सहा प्रमुख आधारस्तंभ: जेमिनी एजंटची रचना सहा मुख्य आर्किटेक्चरल आधारस्तंभांवर आधारित आहे. एकीकृत इंटरफेस आणि API: वापरकर्ते वेगवेगळ्या ॲप्समध्ये स्विच न करता, एकाच, एकीकृत इंटरफेसवरून चॅट करू शकतात, स्वायत्त ध्येये नियुक्त करू शकतात, बॅकग्राउंड टास्क शेड्यूल करू शकतात आणि कोड जनरेट करू शकतात.
सर्वव्यापी उपलब्धता आणि हेडलेस डिप्लॉयमेंट: ही प्रणाली वेब इंटरफेस, iOS, Android, macOS आणि Windows वर कार्य करते. ती थेट डेव्हलपर कमांड लाइन्स, Google Workspace, Microsoft 365 आणि Slack मध्ये इंटिग्रेट होते, किंवा थर्ड-पार्टी एंटरप्राइझ टूल्सच्या मागं हेडलेस पद्धतीनं कार्य करतं.
क्लाउड-आधारित एक्झिक्यूशन आणि दीर्घकालीन मेमरी: संपूर्णपणे क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरवर चालणारा हा एजंट सर्व एंडपॉइंट्सवर एक शेअर्ड मेमरी बँक आणि पर्सनलायझेशन ग्राफ राखतो. वापरकर्ते तास किंवा दिवस चालणारी कार्ये सुरू करू शकतात, त्यांचं संगणक बंद करू शकतात आणि पुन्हा ब्रीफिंगची गरज न भासता पूर्ण झालेल्या डिलिव्हरेबल्सवर परत येऊ शकतात.
मल्टी-एजंट ऑर्केस्ट्रेशन आणि सहयोगी एजंट: जटिल प्रकल्प हाताळताना, जेमिनी विशेष, तात्पुरतं सब-एजंट तयार करून कार्ये समांतरपणे किंवा क्रमाने कार्यान्वित करू शकतं. तसंच, ते टीमच्या विशिष्ट कार्यांसाठी कायमस्वरूपी "सहकारी एजंट" देखील स्थापित करू शकतं. या सहकारी एजंट्सना त्यांचे स्वतःचे ईमेल पत्ते (@agents.company.com), स्वतंत्र क्लाउड स्टोरेज आणि निश्चित भूमिकेच्या सीमा दिल्या जातात.
सखोल संदर्भ आणि लवचिक मॉडेल रूटिंग: ही प्रणाली चार भिन्न मेमरी स्तर सांभाळते. सक्रिय कार्यांसाठी सेशन मेमरी, कंपनीच्या दस्तऐवजांसाठी सिमेंटिक मेमरी, वारंवार होणाऱ्या कार्यप्रवाहांसाठी प्रोसिजरल मेमरी आणि मागील संवाद टिकवून ठेवणारी एपिसोडिक मेमरी. लवचिक मल्टी-मॉडेल रूटिंग वापरकर्त्याच्या अनुभवाला मूळ पायाभूत मॉडेलपासून वेगळे करते. हे क्वेरीजना सर्वात किफायतशीर आणि अचूक इंजिनकडे गतिमानपणे पाठवते, जे गूगलच्या स्वतःच्या जेमिनी फॅमिली आणि अँथ्रोपिकच्या क्लॉड मॉडेल्सना, तसंच भविष्यातील खाजगी आणि ओपन-सोर्स मॉडेल्सना समर्थन देते.
गूगल वर्कस्पेस ॲप्ससोबत सखोल एकीकरण: एजंट तीन प्राथमिक मोड्समध्ये थेट जीमेल, ड्राइव्ह, डॉक्स, स्लाइड्स, शीट्स, चॅट आणि कॅलेंडरमध्ये काम करतो. हे वापरकर्त्याचे वेळापत्रक आणि टीममधील संबंध समजून घेऊन ॲप्समध्ये आपोआप समन्वय साधते.
सक्रिय कार्य सोपवणे: अंगभूत वर्कस्पेस इंटेलिजन्स येणाऱ्या ईमेलमधील कार्ये (जसे की व्यवस्थापकाने सादरीकरणाची विनंती करणे) ओळखते आणि ती थेट जेमिनीला सोपवण्यासाठी एका क्लिकवर सूचना देते. हे संदेश केवळ येण्याच्या वेळेनुसार नव्हे, तर त्यांच्या कार्यात्मक महत्त्वावर आधारित हायलाइट करते.
टीम सहकारी एजंट: विभाग कॉर्पोरेट डिरेक्टरीमध्ये एआय-शक्तीवर चालणारे सहकारी तयार करू शकतात, ज्यांना त्यांचे स्वतःचे कॅलेंडर आणि ड्राइव्ह स्टोरेज मिळते. टीम सदस्य त्यांना चॅटमध्ये टॅग करू शकतात किंवा डॉक्युमेंटच्या कमेंट्समध्ये जोडू शकतात, जिथे एजंट स्वतःच्या ओळखीखाली संपादने सुचवतो आणि शंकांचं निरसन करतो, तेही कोणत्याही विस्तृत वैयक्तिक फाइल्स उघड न करता.
हे वाचलंत का :