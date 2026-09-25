गुगल क्लाउडचे क्रांतिकारक पाऊल: अॅलॉयडीबीमध्ये एजंट्ससाठी पोस्टग्रेसक्यूएल सादर
गुगल क्लाउडनं अॅलॉयडीबीमध्ये "एजंट्ससाठी पोस्टग्रेसक्यूएल"ची घोषणा केली आहे; ही पहिला "एजंटिक" डेटाबेस प्रणाली लाखो एआय एजंट्सना शक्ती देणार आहे.
Published : September 25, 2026 at 11:16 AM IST
मुंबई: गुगल क्लाउडनं अॅलॉयडीबीमध्ये एजंट्ससाठी पोस्टग्रेसक्यूएलची घोषणा केली आहे. हे पहिली एजंटिक डेटाबेस आर्किटेक्चर आहे, जी थेट लाइव्ह प्रोडक्शन डेटावर लाखो एआय एजंट्सना एकाच वेळी चालवण्यास सक्षम आहे. एआय एजंट्सची वैशिष्ट्ये असलेली सखोल आणि अनपेक्षित तर्कप्रणाली पारंपरिक डेटाबेसवर प्रचंड ताण निर्माण करते. अॅलॉयडीबी एजंट वर्कलोडला प्राथमिक डेटाबेस क्लस्टर्सपासून पूर्णपणे वेगळं करून ही समस्या सोडवते. यामुळे एजंट्सना मुख्य व्यावसायिक कार्यांचा वेग कमी न करता अमर्याद पोस्टग्रेसक्यूएल क्षमता मिळतात.
Introducing PostgreSQL for agents in AlloyDB!— Google Cloud (@googlecloud) September 24, 2026
Agent queries can overwhelm standard databases. Now you can:
- Keep core business systems protected
- Get fast access to live operational data
- Scale to 1,000+ readers on demand
Read how it works 👉 https://t.co/sy7mol6u4M pic.twitter.com/2TMu1Dykhx
मोठ्या प्रमाणात सर्व्हरलेस स्केलिंग क्षमता: ही प्रणाली काही सेकंदात डायनॅमिकली सँडबॉक्स केलेले डेटाबेस इन्स्टन्स उपलब्ध करून देते. एजंटच्या कार्यात अचानक होणारी वाढ शोषून घेण्यासाठी ती शून्यापासून हजारो रीडर नोड्सपर्यंत स्केल करू शकते, ज्यामुळं मागणीतील अचानक वाढ सहजपणे हाताळता येते.
प्रोडक्शन आयसोलेशन: एजंट क्वेरीज प्रायमरी, स्टँडबाय आणि रीड-रेप्लिका इन्स्टन्सेसपासून पूर्णपणे स्वतंत्रपणे चालतात. यामुळं कोअर ट्रान्झॅक्शन्स अचानक वाढणाऱ्या ट्रॅफिकपासून सुरक्षित राहतात आणि एजंट्सना एका सेकंदापेक्षा कमी वेळेत डेटा फ्रेशनेस मिळतो.
सब-मिलीसेकंद I/O आणि संपूर्ण PostgreSQL क्षमता: गुगलच्या ग्रह-व्यापी कोलोसस डिस्ट्रिब्युटेड स्टोरेज सिस्टीमवर आधारित, ही सेटअप सब-मिलीसेकंद स्टोरेज लेटन्सी आणि प्रति सेकंद एक टेराबिटपेक्षा जास्त एकत्रित स्कॅन बँडविड्थ प्रदान करते. एजंट्सना एका मर्यादित डेटाबेसपुरतं मर्यादित न राहता, संपूर्ण स्टँडर्ड SQL, वेक्टर एक्सटेंशन्स (AlloyDB AI), इंडेक्स ट्रॅव्हर्सल, तसेच फुल-टेक्स्ट आणि स्पॅशियल सर्च क्षमतांचा ॲक्सेस मिळतो.
स्केल-टू-झिरो आणि पे ॲजयू गो प्राइसिंग: महागड्या, निष्क्रिय रीड रेप्लिकांसाठी सतत पैसे देण्याची गरज नाही. काम पूर्ण झाल्यावर इन्फ्रास्ट्रक्चर आपोआप शून्यावर स्केल डाउन होतं, ज्यामुळं बिलिंग फक्त सक्रिय वर्कलोड्सवरच लागू होते.
भक्कम डेटा सुरक्षा: गूगल क्लाउड सिक्युरिटीसोबतच्या सखोल एकीकरणामध्ये IAM डेटाबेस ऑथेंटिकेशन (स्टॅटिक पासवर्डच्या जागी), VPC सर्व्हिस कंट्रोल्सद्वारे ट्रॅफिक आयसोलेशन, कस्टमर-मॅनेज्ड एन्क्रिप्शन कीज (CMEK) आणि ग्रॅन्युलर ऑडिटिंग टूल्स यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. यामुळं एजंट्सना सुरक्षित वातावरणात काम करणं शक्य होतं. या नवीन आर्किटेक्चरमध्ये AI एजंट्स आणि प्रोडक्शन डेटाबेस यांच्यातील संबंधात पूर्णपणे परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता आहे. गुगल क्लाउडनं डेटाबेस तंत्रज्ञानामध्ये एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे.
|Feature
|Traditional Read Replicas
|AlloyDB Agentic Architecture
|Scaling Range
|Fixed or slowly autoscaled instances
|Zero to thousands of serverless nodes
|Production Impact
|Can compete for shared replication resources
|Fully isolated via storage-level access
|Idle Cost
|High (always-on compute resources)
|Zero (automatically spins down to $0)
|Data Access
|Requires complex ETL for lakehouse
|Blends live transactions, vector search, and BigQuery analytics
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