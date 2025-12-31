गूगल क्रोमच्या अँड्रॉइड व्हर्जनमध्ये रीडिंग मोडचे नवे रिडिझाइन
गूगल क्रोमच्या अँड्रॉइड व्हर्जनमध्ये रीडिंग मोडचं नवं मटेरियल 6 एक्सप्रेसिव्ह डिझाइन रोल आउट होत आहे. हे अपडेट तुमचं वाचन अधिक सुलभ करेल.
मुंबई : गूगल क्रोमच्या अँड्रॉइड अॅपमध्ये रीडिंग मोडचं नवं रिडिझाइन रोल आउट होत आहे. 9टू5 गूगलच्या रिपोर्टनुसार, हे अपडेट मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव्ह डिझाइन एलिमेंट्स आणतं, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना सोपी आणि क्लटर-फ्री लेख वाचण्याची सुविधा अधिक सुलभ होते. रीडिंग मोडचा मूलभूत उद्देश्य वेबपेजेसवरील अनावश्यक घटक काढून लेख वाचण्यास सोप्या स्वरूपात सादर करणे आहे.
रिडिझाइनचे तपशील
नव्या रीडिंग मोडमध्ये ऑप्शन टॅप केल्यावर रिफ्रेश्ड व्ह्यू उघडतं. पूर्वी पूर्ण स्क्रीन व्यापणाऱ्या डिझाइनच्या उलट, आता वरच्या भागात ऑम्नीबॉक्स (अॅड्रेस बार) दिसते. खालच्या भागात "रीडिंग मोड" शीट दिसते, जी मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव्ह डिझाइनचा पूर्ण उपयोग करते. यात अपडेटेड कंटेनर्स आणि शेप बदल समाविष्ट आहेत, जे अधिक आकर्षक आणि वापरकर्ता-अनुकूल अनुभव देतात.
टेक्स्ट साइज 250 टक्क्यांपर्यंत वाढववा
वापरकर्ते आता पूर्वीप्रमाणेच वाचन अनुभव कस्टमाइझ करू शकतात. सॅन्स सेरिफ, सेरिफ किंवा मोनो फॉन्ट निवडता येतात, टेक्स्ट साइज 250 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येते आणि लाइट, सेपिया किंवा डार्क असे बॅकग्राऊंड कलर निवडता येतात. हे बदल लांब लेख वाचताना आराम आणि वाचनीयता वाढवतात. विशेष म्हणजे, रीडिंग मोडच्या प्रेफरन्सेस आता वेगवेगळ्या पेजेसवर साठवता येत, म्हणजे प्रत्येक वेळी सेटिंग्ज बदलण्याची गरज नाही.
रीडिंग मोड सक्रिय करण्याची नवीन पद्धत
काही अँड्रॉइड डिव्हाइसेसवर थ्री-डॉट मेनूमध्ये "शो रीडिंग मोड" हा नवीन ऑप्शन दिसतो आहे. हा "लिसन टू दिस पेज" खाली आहे आणि कोणत्याही वेबपेजवर सातत्यानं दिसतो. यामुळं जुना अॅड्रेस बार शॉर्टकट काढून टाकण्यात आला आहे, मात्र रीडिंग मोडमधून बाहेर पडण्यासाठी डेडिकेटेड बटन कायम आहे. हा बदल वापरकर्त्यांना अधिक नियंत्रण देतो आणि मॅन्युअल सक्रियकरण सोपं करतो.
उपलब्धता
9टू5गूगलनुसार, हे रिडिझाइन क्रोम व्हर्जन 143(स्टेबल चॅनेल) वर दोन अँड्रॉइड डिव्हाइसेसवर दिसलं आहे. मात्र, ते अद्याप व्यापकपणे उपलब्ध झालेलं नाही. काहींना फ्लॅग्सद्वारे मॅन्युअली सक्रिय करावं लागू शकतं. हे अपडेट वापरकर्त्यांसाठी रीडिंग मोड अधिक विश्वासार्ह बनवतं.
