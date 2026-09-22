गुगलनं लॉंच केला गुगलबुक लॅपटॉप; जेमिनी इंटिग्रेशनसह आकर्षक वैशिष्ट्ये...
गुगलनं 'गुगलबुक' लॅपटॉप लॉंच केले आहेत. या लॅपटॉपमध्ये अँड्रॉइड आणि क्रोमओएसचा अनोखा संगम आहे.
Published : September 22, 2026 at 2:56 PM IST
मुंबई: Google नं सोमवारी 'Googlebook' नावाच्या लॅपटॉपच्या एका नवीन श्रेणीची घोषणा केली. हे लॅपटॉप Android तंत्रज्ञान प्रणालीची (technology stack) क्षमता आणि ChromeOS चा डेस्कटॉप अनुभव यांचा संगम साधतात. Mountain View-स्थित या तंत्रज्ञान कंपनीनं सांगितलं की, ही उपकरणे Gemini इंटेलिजन्सवर आधारित आहेत आणि Android स्मार्टफोनसोबत जवळून काम करण्यासाठी डिझाइन केली गेली आहेत. Acer, Asus, Dell आणि इतर भागीदारांकडून येणाऱ्या Googlebook लॅपटॉपमध्ये 2.8K OLED डिस्प्ले, समर्पित NPU, प्रीमियम दर्जाचे साहित्य (materials) आणि 14 तासांपर्यंतची बॅटरी लाईफ यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. यामुळं वापरकर्त्यांना त्यांचे स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप यांच्यात अखंडपणे काम करण्याची सुविधा मिळते.
किंमत आणि उपलब्धता: Googlebook लॅपटॉपची किंमत $899 (अंदाजे 86,000) पासून सुरू होते. सुरुवातीच्या श्रेणीमध्ये Acer, Asus, Dell, HP आणि Lenovo सारख्या कंपन्यांच्या उपकरणांचा समावेश आहे. Google च्या मते, प्रत्येक उत्पादक स्वतःचं हार्डवेअर कॉन्फिगरेशन (रचना) सादर करेल. Google Store, Best Buy आणि निवडक किरकोळ विक्रेत्यांकडे प्री-ऑर्डर आता सुरू झाल्या आहेत. अमेरिकेत विक्री 4 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल, तर कॅनडा, यूके, आयर्लंड, फ्रान्स, जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये उपलब्धता 5 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. भारतात उपलब्धतेबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. प्रत्येक खरेदीसोबत 12 महिन्यांचे Google AI Pro सबस्क्रिप्शन मिळेल, ज्यामध्ये 5TB क्लाउड स्टोरेज आणि Gemini Advanced टूल्सचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, वापरकर्त्यांना तीन महिन्यांचे YouTube Premium, Adobe Photoshop चे ॲक्सेस आणि इतर फायदे मिळतील.
Introducing Googlebook, a new category of laptop, available for preorder today.— Google (@Google) September 21, 2026
💪 Crafted with 2.8K OLED touchscreen displays, 14 hour battery life and all the performance needed to power your ideas
📳 Engineered to sync effortlessly with your @Android phone, so you can jump… pic.twitter.com/13mV40KUDi
स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी आणि सेटअप प्रक्रिया: Google च्या ब्लॉग पोस्टनुसार, Android ची तंत्रज्ञान प्रणाली आणि ChromeOS चा डेस्कटॉप पाया यांचा मेळ घालून, हे लॅपटॉप Android स्मार्टफोनशी अधिक जवळून जोडले जातात. सुरुवातीच्या सेटअप दरम्यान, वापरकर्ते त्यांच्या स्मार्टफोनवरून सेटिंग्ज, सेव्ह केलेले पासवर्ड, वाय-फाय नेटवर्क आणि मेसेज ट्रान्सफर करू शकतात; या प्रक्रियेत एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनचा वापर केला जातो. "Continue" (सुरू ठेवणे) या वैशिष्ट्यामुळं फोनवर सुरू केलेली कामे लॅपटॉपवर पुढं चालू ठेवता येतात. फाइल्स ॲप फोनवर साठवलेल्या फाइल्स आणि फोटोंमध्ये प्रवेश देते, तर 'कास्ट माय ॲप्स' हे वैशिष्ट्य स्मार्टफोन ॲप्सना डेस्कटॉप विंडोमध्ये स्ट्रीम करून वापरण्याची सुविधा देते.
शक्तिशाली जेमिनी एआय वैशिष्ट्ये: क्रोमबुक्समध्ये अनेक अंगभूत जेमिनी वैशिष्ट्ये असतात. 'मॅजिक पॉइंटर' वापरकर्त्यांना फक्त कर्सर हलवून जेमिनीची क्षमता थेट ऑन-स्क्रीन सामग्रीवर आणण्याची परवानगी देतो, ज्यामुळं कॅलेंडर आयोजित करणे किंवा मजकुराचं भाषांतर करणे यासारखी कार्ये करणे शक्य होते. 'क्विक इन्सर्ट' की जवळ असलेले 'रॅम्बलर' वैशिष्ट्य बोललेल्या विचारांना फॉरमॅट केलेल्या मजकुरात रूपांतरित करतं; ते नोट्स, कृती आयटम आणि इतर बोललेले इनपुट हेडर्स, चेकलिस्ट आणि मुख्य निष्कर्षांमध्ये आयोजित करतं, तसंच अनेक भाषांना समर्थन देतं. याव्यतिरिक्त, 'क्रिएट माय विजेट' हे वैशिष्ट्य नैसर्गिक भाषेतील वर्णनावर आधारित एक सानुकूल विजेट तयार करतं.
Googlebook is officially here! I’ve been so excited to share the details with the world.— Sameer Samat (@ssamat) September 21, 2026
Today, many of us rely heavily on laptops to get work done, but we think there is an opportunity to rethink the category to address the needs of people today. So we brought the best of… pic.twitter.com/yHIH1p7uNu
ॲप सपोर्ट, सुरक्षा आणि गेमिंग अनुभव: Googlebook एक्सटेंशन्सना सपोर्ट करतं आणि Play Store द्वारे Android ॲप्स उपलब्ध करून देतं. यात Adobe Photoshop, Lightroom आणि CapCut सारखी क्रिएटिव्ह ॲप्स वापरता येतात. Netflix आणि HBO Max सारख्या स्ट्रीमिंग सेवांसाठी 'ऑफलाइन व्ह्यूइंग'ची सुविधा उपलब्ध आहे. हे डिव्हाइस Android गेम्सनाही सपोर्ट करते. 'Antigravity' हे AI एजंट डेव्हलपमेंट प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करतं, ज्यामुळं ॲप्सची निर्मिती, चाचणी आणि डिप्लॉयमेंट करणे शक्य होतं. सुरक्षेच्या बाबतीत, याची रचना ChromeOS सारखीच आहे; यात 'Titan hardware root of trust', 'defense-in-depth' (संरक्षणाचे अनेक स्तर) आणि डिव्हाइसवरच मालवेअर शोधण्याची क्षमता (on-device malware detection) यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. तसंच, यात 'Level 5' सुरक्षा-प्रमाणित PKVM हायपरवायझरचा समावेश आहे.
प्रीमियम डिझाइन, प्रोसेसर आणि Glowbar : Googlebook लॅपटॉप्स ॲल्युमिनियम, मॅग्नेशियम मिश्रधातू (alloy) आणि कार्बन फायबर यांसारख्या प्रीमियम साहित्यापासून बनवले आहेत. काही निवडक मॉडेल्समध्ये 2.8K रिझोल्यूशन आणि OLED पॅनेल असलेली टचस्क्रीन, हॅप्टिक ग्लास ट्रॅकपॅड आणि बॅकलिट कीबोर्ड्सची सुविधा आहे. यात उच्च-क्षमतेचे Intel आणि Qualcomm प्रोसेसर वापरले आहेत, तसंच समर्पित NPU आहेत जे 45 TOPS पेक्षा जास्त AI कामगिरी (performance) देतात. याची बॅटरी लाईफ 14 तासांपर्यंत असल्याचं सांगितलं जातं. याच्या बाह्य भागावर पुन्हा एकदा 'Glowbar' समाविष्ट करण्यात आला आहे; डिव्हाइस सुरू झाल्यावर तो उजळतो, बॅटरीची पातळी दर्शवतो आणि Gemini सोबत संवाद साधताना विविध ॲनिमेशन्स दाखवतो.
Googlebook is officially here! I’ve been so excited to share the details with the world.— Sameer Samat (@ssamat) September 21, 2026
Today, many of us rely heavily on laptops to get work done, but we think there is an opportunity to rethink the category to address the needs of people today. So we brought the best of… pic.twitter.com/yHIH1p7uNu
हार्डवेअर आणि भागीदार : गूगलबुक्सच्या पहिल्या बॅचमध्ये एसर, आसुस, डेल, एचपी आणि लेनोवो या कंपन्यांचे लॅपटॉप समाविष्ट आहेत. प्रत्येक कंपनी स्वतःचे लॅपटॉप तयार करेल. डिझाइन, स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्समध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असेल.
- ॲल्युमिनियम, मॅग्नेशियम अलॉय आणि कार्बन फायबर यांसारखे प्रीमियम मटेरियल
- 2.8K OLED पर्यंतचे टचस्क्रीन डिस्प्ले
- हॅप्टिक ग्लास ट्रॅकपॅड आणि बॅकलिट कीबोर्ड
- इंटेल आणि क्वालकॉमचे टॉप प्रोसेसर
- 45 TOPS पेक्षा जास्त पॉवर असलेले डेडिकेटेड NPUs
- स्टँडर्ड 16GB रॅम
- 14 तासांपर्यंत बॅटरी लाईफ
- बाहेरील बाजूस एक ग्लो बार जो स्टार्टअपच्या वेळी उजळतो, बॅटरीची पातळी दाखवतो आणि जेमिनीसोबत इंटरॅक्ट करताना ॲनिमेशन दाखवतो
वापरकर्त्यांसाठी फायदे: स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप यांच्यातील दरी कमी करण्याच्या दिशेनं Googlebook हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. Gemini AI च्या समावेशामुळं दैनंदिन कामांमध्ये अधिक कार्यक्षमता मिळण्याची शक्यता आहे. याची सुरक्षा आणि प्रीमियम हार्डवेअर यामुळं हे डिव्हाइस व्यावसायिक आणि क्रिएटिव्ह क्षेत्रातील वापरकर्त्यांसाठी आकर्षक ठरू शकतं. भारतात याची उपलब्धता जाहीर झाल्यानंतर, स्थानिक बाजारपेठेतही याची मोठी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. एकंदरीत, आधुनिक लॅपटॉपचा अनुभव नव्यानं परिभाषित करण्याची क्षमता Googlebook मध्ये आहे.
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