गुगलनं भारतात सुरू केली अँड्रॉइड इमर्जन्सी लोकेशन सर्व्हिस
गुगलनं भारतात अँड्रॉइड इमर्जन्सी लोकेशन सर्व्हिस सुरू केली. ही सेवा 112 कॉलवर कॉलरचं अचूक स्थान आपोआप पाठवते, ज्यामुळं आपत्कालीन मदत जलद मिळतेय.
Published : December 23, 2025 at 3:53 PM IST
मुंबई : गुगलनं भारतात प्रथमच अँड्रॉइड फोनसाठी इमर्जन्सी लोकेशन सर्व्हिस (ELS) सक्रिय केली आहे. ही सेवा उत्तर प्रदेश राज्यापासून सुरू झाली असून, 112 क्रमांकावर आपत्कालीन कॉल किंवा एसएमएस केल्यावर कॉलरचं अचूक स्थान आपोआप आपातकालीन सेवांना पाठवलं जातं. यामुळं आपत्कालीन परिस्थितीत मदत जलद पोहोचण्यास मोठी मदत होईल.
अँड्रॉइड इमर्जन्सी लोकेशन सर्व्हिस (ELS) म्हणजे काय?
इमर्जन्सी लोकेशन सर्व्हिस ही अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टममध्ये अंतर्भूत असलेलं वैशिष्ट्य आहे. ही सेवा आपत्कालीन कॉल किंवा एसएमएस पाठवताना फोनचे स्थान जीपीएस, वाय-फाय आणि मोबाईल नेटवर्कच्या सिग्नल्सच्या मदतीनं निश्चित करतं आणि ते थेट आपातकालीन सेवांना पाठवतं. गुगलच्या मते, ही सेवा बहुतेक वेळा 50 मीटरच्या आत अचूक स्थान प्रदान करते. याशिवाय, फोनची भाषा सेटिंग्ससारखी अतिरिक्त माहितीही पाठवली जाऊ शकते, ज्यामुळं आपातकालीन ऑपरेटरांना कॉलरशी संवाद साधणं सोपं जातं.
112 क्रमांकावर मिळवा मदत
ही सेवा जगातील 60 हून अधिक देशांमध्ये आधीपासून कार्यरत आहे आणि आता भारतात उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या 112 सेवेशी एकत्रित करून लागू करण्यात आली आहे. ही सेवा मोफत असून, अँड्रॉइड 6.0 किंवा त्यापेक्षा उच्च आवृत्ती असलेल्या फोनवर कार्य करते. यासाठी कोणत्याही अतिरिक्त अॅप किंवा हार्डवेअरची गरज नाही.
कसं कार्य करतं?
उत्तर प्रदेश हे भारतातील पहिलं राज्य आहे जिथे ELS पूर्णपणे कार्यान्वित झाली आहे. उत्तर प्रदेश पोलिस आणि पर्ट टेलिकॉम सोल्युशन्स प्रा. लि. (PertSol) यांच्या सहकार्यानं ही प्रणाली एकत्रित करण्यात आली. गेल्या काही महिन्यांच्या पायलट चाचण्यांमध्ये ही सेवा 20 दशलक्षाहून अधिक आपत्कालीन कॉल आणि एसएमएसना सपोर्ट करू शकली, अगदी कॉल काही सेकंदात डिस्कनेक्ट झाल्यासही स्थान ओळखता आलं.
ही सेवा मशीन लर्निंगवर आधारित अँड्रॉइडच्या फ्युज्ड लोकेशन प्रोव्हायडरद्वारे कार्य करते, जी शहरी भाग, ग्रामीण भाग, महामार्ग किंवा दूरस्थ भागातही अचूक स्थान देते. 112 वर कॉल केल्यावर स्थान थेट यूपी112 कमांड सेंटरला दिसतं, ज्यामुळे पोलिस, वैद्यकीय किंवा अग्निशमन दलाची मदत तात्काळ पाठवली जाऊ शकते.
गोपनीयता आणि उपलब्धता
गुगलनं स्पष्ट केलं आहे की ELS मध्ये गोपनीयतेच्या मजबूत सुविधा आहेत. ही सेवा फक्त आपत्कालीन कॉल किंवा एसएमएसवेळीच सक्रिय होते; ती पार्श्वभूमीत चालत नाही. स्थानाची माहिती थेट फोनमधून आपातकालीन सेवांना पाठवली जाते आणि गुगल ती संग्रहित किंवा वापरत नाही. उत्तर प्रदेशानंतर गुगल इतर राज्यांना हे तंत्रज्ञान अवलंबण्याचे आवाहन करत आहे, जेणेकरून देशभरात आपत्कालीन प्रतिसाद अधिक प्रभावी होईल.
हे वाचलंत का :