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गुगल अँड्रॉइड बॅकअप्स आता गुगल अकाउंट स्टोरेजचा भाग बनणार; वापरकर्त्यांना 45 दिवसांची सूचना

गुगलनं आपल्या अँड्रॉइड बॅकअप धोरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. आता ॲप डेटा बॅकअप थेट तुमच्या मोफत गुगल अकाउंट स्टोरेजमधून वजा केला जाईल.

Google Android backups
गुगल अँड्रॉइड बॅकअप्स (ETV BHARAT File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 21, 2026 at 10:48 AM IST

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मुंबई : गुगल कंपनीनं अँड्रॉइड डिव्हाइस बॅकअप्ससाठी महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल जाहीर केला आहे. यापुढं अँड्रॉइड बॅकअप डेटा गुगल अकाउंटच्या स्टोरेज कोट्यात समाविष्ट होईल. पूर्वी हा डेटा स्टोरेज गणनेतून वगळला जात होता. गुगलनं वापरकर्त्यांना ईमेलद्वारे 45 दिवस अगोदर सूचना पाठवायला सुरुवात केली आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. हा बदल अँड्रॉइड वापरकर्त्यांच्या स्टोरेज व्यवस्थापनावर परिणाम करेल.

बदलाचा तपशील : अँड्रॉइड अथॉरिटीच्या रिपोर्टनुसार, गुगलनं ईमेलद्वारे वापरकर्त्यांना नवीन धोरणाची माहिती दिली आहे. यानुसार, एसएमएस संदेश, कॉल इतिहास, डिव्हाइस सेटिंग्ज, अ‍ॅप सेटिंग्ज आणि इतर माहिती आता गुगल अकाउंट स्टोरेजमध्ये मोजली जाईल. यापूर्वी हे बॅकअप स्टोरेज कोट्यामध्ये गणलं जात नव्हतं. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर, जर अकाउंट स्टोरेज लिमिट ओलांडलं तर नवीन ऑटोमॅटिक बॅकअप्स तयार होणार नाहीत. वापरकर्त्यांना स्टोरेज मुक्त करावं लागेल किंवा गुगल वन सदस्यता घेऊन अतिरिक्त स्टोरेज खरेदी करावं लागेल. गुगल प्रत्येक वापरकर्त्याच्या विद्यमान बॅकअपचा अंदाजे अतिरिक्त स्टोरेज वापर ईमेलमध्ये सांगत आहे. एका उदाहरणात सुमारे 30 एमबी अतिरिक्त स्टोरेज दाखवण्यात आलं. सरासरी बॅकअप आकार सुमारे 40 एमबी वाढेल असं अपेक्षित आहे. बहुतेक वापरकर्त्यांवर याचा फार मोठा परिणाम होणार नाही.

नवीन बॅकअप नियंत्रणे : गुगल अँड्रॉइड 9 आणि त्यावरील आवृत्ती असलेल्या डिव्हाइसेससाठी बॅकअप सेटिंग्ज विस्तारित करत आहे. वापरकर्ते आता कोणत्या अ‍ॅप्स आणि डेटा प्रकार बॅकअपमध्ये समाविष्ट करायचं हे निवडू शकतील. यामुळं अनावश्यक अ‍ॅप्स किंवा माहिती वगळता येईल आणि स्टोरेज बचत होईल. नवीन डिव्हाइसवर रिस्टोअर करताना देखील ही निवड उपयुक्त ठरेल.वापरकर्ते गुगल वन स्टोरेज मॅनेजरमधून अँड्रॉइड बॅकअप किती स्टोरेज वापरत आहे, हे सहज तपासू शकतील. तेथून स्टोरेज मुक्त करणे, अतिरिक्त स्टोरेज खरेदी करणे किंवा बॅकअप बंद करणे शक्य आहे.

वापरकर्त्यांसाठी सल्ला : हा बदल स्टोरेज जागरूकता वाढवेल. फोटो, व्हिडिओ आणि दस्तऐवजांनंतर बॅकअप डेटाही स्टोरेज घेईल. छोट्या बॅकअपसाठी 30-40 एमबी अतिरिक्त जागा पुरेशी असेल, परंतु अनेक डिव्हाइसेस किंवा मोठ्या डेटासाठी स्टोरेज व्यवस्थापन आवश्यक होईल. वापरकर्त्यांनी आत्तापासून अनावश्यक फाइल्स डिलीट कराव्यात, गुगल वन प्लॅन तपासावा आणि बॅकअप सेटिंग्ज समायोजित कराव्यात. गुगलचा हा निर्णय क्लाउड स्टोरेज व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक करण्याच्या दिशेनं आहे. यामुळं वापरकर्ते आपल्या डेटाची किंमत समजून घेतील आणि गरजेनुसार प्लॅन निवडतील.

परिणाम आणि भविष्यातील संभावना : स्टोरेज लिमिट ओलांडल्यास बॅकअप थांबल्यानं डेटा हानीचा धोका कमी होईल, परंतु काही वापरकर्त्यांना सदस्यता घ्यावी लागू शकते. गुगल वन सबस्क्रिप्शनमुळं अतिरिक्त फायदे मिळतील. हा बदल प्रायोगिक स्वरूपात सुरू झाला असून लवकरच सर्व अँड्रॉइड वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचेल. वापरकर्त्यांनी ईमेल काळजीपूर्वक वाचावा आणि स्टोरेज तपासणी करावी. हे धोरण डेटा सुरक्षा आणि स्टोरेज ऑप्टिमायझेशनसाठी गुगलचं पाऊल आहे.

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