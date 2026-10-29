Google आणि XREAL न लाँच केले ‘AURA’ स्मार्ट ग्लासेस; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
Google आणि XREAL नं ‘XREAL AURA’ स्मार्ट ग्लासेस बाजारात सादर केले आहेत. हे जगातील पहिले हलके, वायर्ड स्मार्ट ग्लासेस आहेत.
Published : October 29, 2026 at 3:15 PM IST
मुंबई : Google आणि XREAL नं ‘XREAL AURA’ हे नवीन ‘एक्सटेंडेड रिॲलिटी’ (XR) ग्लासेस आणले आहेत. हे स्मार्ट ग्लासेस Google च्या प्रगत ‘Android XR’ ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतात आणि यात Google चा ‘Gemini’ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) असिस्टंट समाविष्ट आहे.
Every new experience begins with a question: What if? What if you could take an idea beyond the screen and start building it in the world around you? With XREAL AURA, powered by Android XR, developers and creators have a new spatial canvas to imagine, prototype, and experiment. Build something new. Test it. Shape it into something better. Before anyone else experiences what you create, you will. #XREAL #AURA #AndroidXR Android XR is a trademark of Google LLC.— XREAL 👓 (@XREAL_Global) October 28, 2026
XREAL AURA म्हणजे काय? : XREAL AURA हे जगातील पहिले वायर्ड XR ग्लासेस आहेत, जे Google च्या ‘Android XR’ ऑपरेटिंग सिस्टमद्वारे संचालित आहेत. हे ग्लासेस वापरकर्त्याच्या डोळ्यांसमोर एक आभासी जग (virtual world) निर्माण करतात, ज्यामुळं वापरकर्ते डिजिटल स्क्रीन पाहू शकतात आणि त्याच वेळी आपल्या भौतिक परिसराशीही जोडलेले राहू शकतात. या उपकरणाचं एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे, याचं प्रोसेसिंग युनिट आणि बॅटरी ग्लासेसमध्ये नसून, एका स्वतंत्र ‘कंप्युट पक’ (Compute Puck) मध्ये असतात, जे केबलद्वारे ग्लासेसशी जोडलं जातं.
Gemini AI आणि ॲप्लिकेशन सपोर्ट : Android XR प्लॅटफॉर्ममुळं, वापरकर्त्यांना Google Play Store वरील 150 हून अधिक विशेष XR ॲप्लिकेशन्सचा वापर करता येतो. यामध्ये वापरकर्ते वेब ब्राउझर, ऑफिस डॉक्युमेंट्स आणि म्युझिक ॲप्ससारख्या अनेक आभासी खिडक्या (virtual windows) आपल्या दृष्टीक्षेपात हव्या तशा मांडू शकतात. Google चा Gemini AI असिस्टंट वापरकर्त्याच्या सभोवतालच्या परिसराविषयी किंवा स्क्रीनवर दिसणाऱ्या आशयाबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांची त्वरित उत्तरे देतो. याव्यतिरिक्त, वापरकर्ते ब्लूटूथ कीबोर्ड आणि माऊसचा वापर करून किंवा ‘कंप्युट पक’वरील इन-बिल्ट ट्रॅकपॅडद्वारे या इंटरफेसवर नियंत्रण मिळवू शकतात.
हलकी रचना आणि वायर्ड ‘कंप्युट पक’: पारंपारिक, जड VR हेडसेट्सच्या तुलनेत, XREAL AURA अत्यंत हलके आहे. यांचं वजन 95 ग्रॅमपेक्षाही कमी आहे. याचं कारण असं की, बॅटरी आणि Qualcomm चा ‘Snapdragon Reality Elite’ प्रोसेसर एका स्वतंत्र, पोर्टेबल ‘पक’ (puck) मध्ये ठेवण्यात आले आहेत. हे ग्लासेस 70 अंशांचे फील्ड ऑफ व्ह्यू (field of view) प्रदान करतात, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना एक मोठी आभासी स्क्रीन अनुभवता येते. याव्यतिरिक्त, 'वायर्ड मिररिंग' (wired mirroring) सुविधेद्वारे वापरकर्ते लॅपटॉप थेट USB-C केबलनं जोडू शकतात, ज्यामुळं लॅपटॉपची स्क्रीन XR वातावरणात एका मोठ्या डिस्प्लेच्या स्वरूपात दिसते.
XREAL AURA is officially here. 🕶️ Meet lightweight wired spatial computing glasses powered by Android XR, giving you a portable spatial canvas to work, watch, play, and explore. Expand your laptop into a multi-monitor workspace. Transform any room into a personal theater. Enjoy immersive 3D gaming experiences, access to millions of mobile and tablet apps from Google Play and over 150 experiences designed specifically for XR, and get contextual help from Gemini based on what you see. With an expansive 70° field of view, transparent lenses, and a dedicated pocket-sized Compute Puck, AURA brings spatial computing into a lightweight, portable design. For a limited time, enjoy special launch pricing on both standalone configurations: 1️⃣ 12GB RAM + 256GB storage: $1,099 2️⃣ 16GB RAM + 512GB storage: $1,299 Already ordered? Customers who paid the original price before October 28 will also receive the launch pricing, with the applicable price difference refunded. Or choose the setup that fits your needs with our bundles: ⌨️ Productivity Bundle: AURA + keyboard 🎮 Gaming Bundle: AURA + controller 🚀 All-in-One Bundle: AURA + keyboard + controller Available at https://t.co/DOYECoDy0C and Best Buy online. Shipping begins mid-November. #XREAL #AURA #AndroidXR Google, Android XR, Gemini and Google Play are trademarks of Google LLC.— XREAL 👓 (@XREAL_Global) October 28, 2026
मनोरंजन आणि गेमिंगचा एक अनोखा अनुभव: मनोरंजनासाठी, 'ऑरा' (Aura) ग्लासेस वापरकर्त्यांना YouTube आणि Google TV वरील व्हिडिओ एका मोठ्या व्हर्च्युअल स्क्रीनवर पाहण्याची सुविधा देतात. चित्रपट पाहताना आजूबाजूच्या परिसरातील व्यत्यय कमी करण्यासाठी या ग्लासेसचे लेन्स अंधुक (dim) करता येतात. हे उपकरण 180-डिग्री आणि 360-डिग्री व्हिडिओ तसेच 3D चित्रपटांनाही सपोर्ट करते. गेमिंग प्रेमींसाठी 'फॉॉलआउट फॅक्शन्स' (Fallout Factions) आणि 'प्रोजेक्ट हेल मेरी' (Project Hail Mary) सारखे नवीन गेम्स उपलब्ध आहेत. यामुळं गेम खेळताना बाजूला एक स्वतंत्र विंडो उघडून मित्रांशी चॅटिंग करणे किंवा गेम गाईड्स पाहणं सोपं होतं.
Google XREAL AURA विरुद्ध Meta VR ग्लासेस: सध्या तंत्रज्ञान कंपन्या मोठ्या आणि जड हेडसेटऐवजी हलक्या वजनाचे ग्लासेस विकसित करण्यावर भर देत आहेत. सप्टेंबर महिन्यात, Meta नं स्वतःचं 'Meta VR ग्लासेस' सादर केले, ज्यांची रचना 'AURA' प्रमाणेच दोन भागांत विभागलेली आहे. मात्र, या दोन्ही उपकरणांमध्ये लक्षणीय फरक आहेत. 'AURA' ग्लासेसमध्ये पारदर्शक लेन्स वापरल्या जातात, ज्यामुळं वापरकर्ते बाहेरील जग थेट पाहू शकतात; तर Meta ग्लासेसमध्ये मायक्रो-OLED डिस्प्ले आणि 'पॅनकेक लेन्स'चा वापर केला जातो. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, 'AURA' हे Google च्या 'Android XR' वर चालतं, तर Meta ग्लासेस 'Meta Horizon OS' वर कार्यरत आहेत.
किंमत आणि उपलब्धता: XREAL AURA सध्या युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा आणि दक्षिण कोरियामध्ये ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे. जपानमध्ये याची विक्री 2 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. मात्र, भारतात या उपकरणाची किंमत किंवा उपलब्धतेबाबत Google कडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
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