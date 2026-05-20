Google आणि Samsung नं Gemini वर चालणारे Android XR स्मार्ट ग्लासेस केले सादर
Google आणि Samsung कंपनीनं नविन Gemini शक्तीवर चालणारे Android XR स्मार्ट ग्लासेस सादर केले आहेत.
Published : May 20, 2026 at 7:51 PM IST
मुंबई : गुगल आणि सॅमसंगनं मंगळवारी गुगल आय/ओ 2026 कीनोट दरम्यान त्यांच्या पुढच्या पिढीतील स्मार्ट ग्लासेसचे अनावरण केले. हे उत्पादन विस्तारत असलेल्या अँड्रॉइड एक्सआर (Android XR) इकोसिस्टमचा एक भाग आहे, जी एक्सटेंडेड रिॲलिटी (XR) उपकरणांसाठी डिझाइन केलेली आहे.
या कार्यक्रमादरम्यान, कंपन्यांनी एआय-सक्षम ग्लासेसच्या दोन श्रेणींची घोषणा केली, ऑडिओ ग्लासेस आणि डिस्प्ले ग्लासेस. हे दोन्ही जेमिनी एआय (Gemini AI) द्वारे समर्थित आहेत. या स्मार्ट ग्लासेसचा उद्देश वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्मार्टफोनकडे सतत पाहण्याची गरज न भासता हँड्स-फ्री सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. जेमिनी-सक्षम अँड्रॉइड एक्सआर स्मार्ट ग्लासेस: गुगलच्या एका ब्लॉग पोस्टनुसार, इंटेलिजेंट आयवेअरच्या दोन श्रेणी आहेत. पहिल्या श्रेणीमध्ये ऑडिओ ग्लासेसचा समावेश आहे, जे रे-बॅन मेटा ग्लासेससारखे आहेत, आणि ते अंगभूत स्पीकर्सद्वारे बोलून प्रतिसाद देऊन सहाय्य प्रदान करतात. दुसऱ्या श्रेणीमध्ये डिस्प्ले सुसज्ज स्मार्ट ग्लासेसचा समावेश आहे, जे वापरकर्त्यांना त्यांच्या दृष्टीच्या क्षेत्रात थेट संदर्भात्मक दृश्य माहिती सादर करण्यास सक्षम आहेत.
गुगलनं पुष्टी केली आहे की ऑडिओ-केंद्रित प्रकार प्रथम रिलीज केला जाईल, जो या शरद ऋतूच्या उत्तरार्धात उपलब्ध होईल. दोन्ही कंपन्यांनी स्मार्ट ग्लासेसच्या सुरुवातीच्या श्रेणीसाठी जेंटल मॉन्स्टर आणि वॉर्बी पार्कर यांच्यासोबत भागीदारी केली आहे, आणि संपूर्ण संग्रह या वर्षाच्या अखेरीस प्रदर्शित होणार आहे. हे स्मार्ट ग्लासेस स्मार्टफोनसोबत जोडले जाणारे साथीदार उपकरण म्हणून काम करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. परिणामी, ते मेसेजिंग, कॉल्स आणि नोटिफिकेशन सारांशांना सपोर्ट करतात, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना त्यांचा फोन बाहेर न काढता ही माहिती मिळवता येते. गूगलनं सांगितलं की, हे ग्लासेस ऑडिओ प्लेबॅक, कॉल्स आणि म्युझिक स्ट्रीमिंगसाठी खाजगी ओव्हर-इअर स्पीकर्सचा वापर करतात. यामध्ये रिअल-टाइम भाषांतरासाठी देखील सपोर्ट आहे, जे मूळ बोलणाऱ्याच्या आवाजाचा टोन आणि पिच जुळवून बोललेल्या संभाषणांचं भाषांतर करण्यास सक्षम आहे. वापरकर्ते मेनू किंवा रस्त्यावरील चिन्हे यांसारख्या लिखित मजकुराचे थेट ग्लासेसमधून भाषांतर देखील करू शकतात.
"हे गूगल" असं म्हणून किंवा ग्लासेसच्या फ्रेमच्या बाजूला टॅप करून जेमिनी सक्रिय (टॉगल) केलं जाऊ शकतं. एकदा सक्रिय झाल्यावर, हा एआय असिस्टंट सभोवतालच्या वातावरणाचं विश्लेषण करू शकतो, वस्तू आणि ठिकाणांबद्दलच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतो आणि दैनंदिन कामांमध्ये मदत करू शकतो. या उपकरणाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची संदर्भात्मक दृश्य समज. याचा अर्थ असा की, वापरकर्ते जेमिनीला जवळपासची रेस्टॉरंट्स, हवामानातील बदल, पार्किंगची चिन्हे किंवा त्यांच्या दृष्टीक्षेपातील इतर वस्तूंबद्दल प्रश्न विचारू शकतात. हे चष्मे वापरकर्त्याचे स्थान आणि स्थितीनुसार टप्प्याटप्प्याने मार्गदर्शनाचे दिशानिर्देश देखील देऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, जेमिनी वापरकर्त्याच्या पसंतीनुसार मार्गांमध्ये थांबे जोडण्यास किंवा जवळपासची रेस्टॉरंट्स सुचवण्यास सक्षम आहे.
हे स्मार्ट ग्लासेस एआय-सहाय्यित फोटोग्राफीला देखील समर्थन देतात. वापरकर्ते व्हॉइस कमांडद्वारे फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करू शकतात आणि त्यानंतर नको असलेल्या वस्तू काढून टाकण्यासाठी किंवा इतर संपादन करण्यासाठी 'नॅनो बनाना' सारख्या जेमिनी साधनांचा वापर करू शकतात. गूगलनं हे देखील पुष्टी केली आहे की हे ग्लासेस अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्ही उपकरणांशी सुसंगत असतील. कंपनीनं पुढं नमूद केलं की, हे "स्मार्ट ग्लासेस" गूगलचे जेमिनी एआय प्लॅटफॉर्म, सॅमसंगचे हार्डवेअर अभियांत्रिकी कौशल्य आणि उच्च-श्रेणीतील चष्मे उत्पादकांच्या डिझाइन तत्त्वज्ञानाचा कळस दर्शवतात.
