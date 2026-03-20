गुगल एआय स्टुडिओ अपग्रेड: अँटीग्रॅव्हिटी एजंटसह ब्राउझरमध्ये फुल-स्टॅक ॲप्स

Google नं AI Studio प्लॅटफॉर्मला Antigravity एजंट Firebase सपोर्टसह मल्टीप्लेअर अ‍ॅप क्षमतांचं मोठं अपग्रेड दिलंय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 20, 2026 at 10:57 AM IST

मुंबई: गुगलनं आपल्या एआय स्टुडिओ प्लॅटफॉर्मसाठी एक मोठं अपग्रेड आणलं (Google AI Studio Upgrade) आहे. नवीन अँटीग्रॅव्हिटी कोडिंग एजंट, फायरबेस बॅकएंड सपोर्ट आणि मल्टीप्लेअर ॲप क्षमतांनी युक्त असलेलं हे अपडेट, वापरकर्त्यांना थेट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्सवरून प्रोडक्शन रेडी ॲप्स तयार करण्याची सुविधा देतं. डेव्हलपर्स आता त्यांच्या ब्राउझर एनव्हायरमेंटमधून बाहेर न पडता संपूर्ण ॲप्लिकेशन्स तयार करू शकतात.

गुगल अँटीग्रॅव्हिटी
नवीन गुगल अँटीग्रॅव्हिटी कोडिंग एजंट रिअल-टाइम मल्टीप्लेअर कार्यक्षमता, डेटाबेस प्रोव्हिजनिंग आणि थर्ड-पार्टी लायब्ररीजची इन्स्टॉलेशन आपोआप हाताळतो. जर एखाद्या ॲप्लिकेशनला स्टोरेज किंवा युझर ऑथेंटिकेशनची आवश्यकता असेल,तर एजंट आपोआप क्लाउड फायरस्टोअर आणि फायरबेस ऑथेंटिकेशन कॉन्फिगर करतो.

रिॲक्ट आणि अँग्युलरसाठीचा सपोर्ट आता नेक्स्ट.जेएस (Next.js) पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. फ्रेमर मोशन (Framer Motion) आणि शॅडसीएन (Shadcn) सारख्या लायब्ररीज वापरकर्त्याच्या प्रॉम्प्ट्सनुसार आपोआप इम्पोर्ट केल्या जातात. नवीन सिक्रेट्स मॅनेजर पेमेंट गेटवे आणि गूगल मॅप्स सारख्या सेवांसाठी API क्रेडेंशियल्स सुरक्षितपणे साठवण्यास सक्षम करतं. जे ॲप्लिकेशन्स पूर्वी प्रोटोटाइपिंगच्या टप्प्यावर अडकून राहत होतं, ते आता पूर्ण प्रोडक्शन-लेव्हल डिप्लॉयमेंटपर्यंत पोहोचू शकतं.

ॲप्स आणि व्यवसाय मॉडेल
गूगलनं अनेक उदाहरणे सादर केली, ज्यात एक मल्टीप्लेअर लेझर टॅग गेम (रिअल-टाइम लीडरबोर्डसह), Three.js वर तयार केलेले 3डी पार्टिकल व्हिज्युअलायझेशन आणि जेमिनी-पॉवर्ड रेसिपी ऑर्गनायझर यांचा समावेश होता. कंपनीचा दावा आहे की त्यांच्या अंतर्गत टीम्सनी गेल्या काही महिन्यांत लाखो ॲप्लिकेशन्स तयार केले आहेत. प्रोटोटाइपिंगच्या उद्देशानं AI स्टुडिओ विनामूल्य असला तरी, ॲप्लिकेशन्स प्रोडक्शनमध्ये डिप्लॉय करण्यासाठी जेमिनी API किंवा व्हर्टेक्स AI द्वारे टोकन-आधारित खर्च येतो. या सुव्यवस्थित प्रक्रियेमुळं प्रोटोटाइपमधून प्रोडक्शनमध्ये जाणे लक्षणीयरीत्या सोपं झालं आहे. आगामी वैशिष्ट्यांमध्ये गूगल वर्कस्पेस (ड्राइव्ह, शीट्स) सह इंटिग्रेशन आणि वन-क्लिक डिप्लॉयमेंट पर्यायाचा समावेश अपेक्षित आहे. डेव्हलपर्ससाठी गूगल इकोसिस्टममध्ये राहणे अधिक सोयीस्कर झालं आहे; तथापि, फायरबेस लॉक-इन आणि API खर्चाचा विचार केला पाहिजे.

