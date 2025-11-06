गूगलचा AI स्किलिंग प्रोग्राम: स्टार्टअप उद्योजकांसाठी AI-आधारित प्रोटोटाइप्स तयार करण्याचे मार्गदर्शन
गूगलनं 'गूगल फॉर स्टार्टअप्स इंडिया' अंतर्गत दोन आठवड्यांचा AI स्किलिंग प्रोग्राम सुरू केला. 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर 2025 पर्यंत होईल.
Published : November 6, 2025 at 1:07 PM IST
दिल्ली : जगप्रसिद्ध कंपनी गूगलनं बुधवारी 'गूगल फॉर स्टार्टअप्स इंडिया' अंतर्गत (Google for Startups India) एक दोन आठवड्यांचा AI स्किलिंग प्रोग्राम (Google AI Skilling Program) सुरू केला आहे. हा प्रोग्राम स्टार्टअप टीम्स आणि उद्योजकांना गूगलच्या अत्याधुनिक AI साधनांचा वापर करून AI-आधारित प्रोटोटाइप्स विकसित करण्यास सक्षम करेल. 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर 2025 पर्यंत चालणाऱ्या या कार्यक्रमात सहभागींना हँड्स-ऑन ट्रेनिंग, प्रमाणपत्र आणि जानेवारी 2026 मधील 'बिल्ड द फ्युचर' शोकेससाठी संधी मिळेल. हा उपक्रम भारतातील जनरेटिव्ह AI इकोसिस्टमच्या वेगवान वाढीला चालना देणारा ठरेल.
भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये AI तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असताना, गूगलनं हा प्रोग्राम सुरू करून पारंपरिक कोडिंग अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कार्यक्रमात सहभागींना गूगलच्या पूर्ण-स्टॅक AI इकोसिस्टमचा फायदा होईल, ज्यामुळं कल्पनांपासून ते कार्यान्वित प्रोटोटाइप्सपर्यंतचा प्रवास जलद आणि आत्मविश्वासपूर्ण होईल. गूगलच्या अधिकृत निवेदनानुसार, सहभागींना आवश्यक साधनं आणि ज्ञान मिळेल, ज्यामुळं त्यांच्या कल्पना AI-आधारित कार्यान्वित प्रोटोटाइप्समध्ये रूपांतरित होतील. प्रोग्राममध्ये गूगलच्या प्रमुख AI साधनांचा समावेश आहे, जसं की जेमिनी (Gemini), नॅनो बॅनाना (Nano Banana ) गूगलच्या लहान मॉडेल्ससाठी), इमेजन (Imagen), वियो (Veo), नोटबुकएलएम (NotebookLM) आणि AI स्टुडिओ (AI Studio). ही साधने कल्पना विकसित करण्यापासून (आइडिएट), संशोधन (रिसर्च), डिझाइन आणि डिप्लॉयमेंटपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांसाठी उपयुक्त ठरतील.
या प्रोग्रामचे मुख्य फोकस क्षेत्रे तीन आहेत. AI-फर्स्ट प्रोटोटायपिंग, AI-पॉवर्ड रिसर्च आणि AI क्रिएटिव्ह स्टुडिओ. यात सहभागींना व्यावहारिक कौशल्ये शिकवली जातील, ज्यामुळं ते AI-प्रथम उपाययोजना तयार करू शकतील. यशस्वी सहभागींना गूगल-मान्यताप्राप्त सहभाग प्रमाणपत्र मिळेल आणि ते जानेवारी 2026 मधील 'बिल्ड द फ्युचर' शोकेससाठी पात्र ठरतील. या शोकेसमध्ये उत्कृष्ट नवोन्मेषकांना गूगलच्या तज्ज्ञांकडून मौल्यवान मेंटॉरशिप मिळेल, ज्यामुळं त्यांच्या प्रकल्पांना व्यावसायिक उंची मिळवण्यास मदत होईल.
गूगल फॉर स्टार्टअप्स इंडियाच्या प्रमुख रागिणी दास म्हणाल्या, "गूगल फॉर स्टार्टअप्समध्ये आमचा उद्देश प्रत्येक संस्थापकासाठी AI ची ताकद उपलब्ध करणे आहे. पारंपरिक कोडिंग अडथळे दूर करून, गूगलच्या पूर्ण-स्टॅक AI इकोसिस्टमच्या वेगवान आणि एकसंध एकीकरणाचा फायदा घेऊन, हा प्रोग्राम उद्योजकांना कल्पनांपासून निर्माणापर्यंत जलद आणि अधिक सक्षम करेल."
हा उपक्रम माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) स्टार्टअप हब, स्टार्टअप इंडिया, इंडियाAI मिशन आणि नॅसकॉम यांच्या सहकार्यानं राबवला जात आहे. MeitY स्टार्टअप हबचे सीईओ पन्नीरसेल्वम मदनागोपाळ म्हणाले, "ही भागीदारी डिजिटल इंडिया आणि विकसित भारताच्या दृष्टीकोनाचं प्रतिबिंब आहे. देशभरातील संस्थापकांना AI च्या माध्यमातून सामाजिक उन्नतीसाठी जागतिक स्पर्धात्मक उपाययोजना तयार करण्यास सक्षम करणे हा आमचा मुख्य हेतू आहे." या सहकार्यामुळं प्रोग्रामला अधिक व्यापकता मिळेल आणि भारतातील स्टार्टअप्सला जागतिक स्तरावर उभे राहण्यास चालना मिळेल.
गूगलनं सप्टेंबर महिन्यातही आपल्या मोफत तीन महिन्यांच्या 'AI अॅक्सेलरेटर' प्रोग्रामची नवीन कोहॉर्ट जाहीर केली होती. यात 1,600 पेक्षा जास्त अर्जांमधून 20 स्टार्टअप्सचा समावेश करण्यात आला, जे आरोग्य, वित्त, हवामान, शिक्षण आदी क्षेत्रांत AI-चालित उपाययोजना विस्तारित करत आहेत. भारतातील जनरेटिव्ह AI इकोसिस्टमची 3.7 पट वाढ गूगलसाठी महत्वाची आहे. जगातील दुसऱ्या सर्वात मोठा जनरेटिव्ह AI स्टार्टअप हब म्हणून भारताची ओळख मजबूत होत आहे. या प्रोग्राममुळं नवीन उद्योजकांना AI च्या क्षेत्रात प्रवेश करणं सोपं होईल आणि ते सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी नवोन्मेषी उपाय शोधू शकतील. गूगलच्या या पुढाकारामुळं भारतातील स्टार्टअप संस्कृती अधिक समृद्ध होईल आणि AI ची क्रांती प्रत्येकाच्या हातात पोहोचेल. इच्छुकांसाठी लवकरच नोंदणी सुरू होईल.
