Google AI Pro प्लॅनमध्ये अपग्रेड, कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय 5 TB स्टोरेज उपलब्ध
Google AI Pro प्लॅन आता 2TB ऐवजी 5TB क्लाउड स्टोरेज उपलब्ध करून देतंय, ज्याचा वापर कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय करता येतो.
Published : April 3, 2026 at 4:08 PM IST
हैदराबाद: गुरुवारी, Google नं आपल्या 'Google AI Pro' सबस्क्रिप्शन प्लॅनमध्ये समाविष्ट असलेल्या लाभांमध्ये एका मोठ्या सुधारणेची घोषणा केली. या प्लॅनच्या वापरकर्त्यांना आता कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय अधिक क्लाउड स्टोरेज उपलब्ध होईल. कंपनीच्या मते, या बदलामुळं या प्लॅनचं मूल्य आणि उपयुक्तता आणखी वाढेल. या प्लॅनमध्ये यापूर्वीच 'Gemini' सारख्या अद्ययावत AI साधनांचा (tools) वापर करण्याची सुविधा, तसंच विविध क्लाउड स्टोरेज वैशिष्ट्ये समाविष्ट होती. स्टोरेज क्षमतेतील या वाढीमुळं, ज्या वापरकर्त्यांकडं AI-निर्मित मजकूर, व्हिडिओ, फोटो आणि कागदपत्रांचा मोठा साठा आहे, त्यांच्यासाठी हा प्लॅन विशेषतः आकर्षक ठरतो.
स्टोरेज क्षमतेत लक्षणीय वाढ : Google One च्या प्रमुख, शिम्रित बेन-यार (Shimrit Ben-Yair) यांनी ट्विटरवरील एका पोस्टद्वारे या अपडेटची घोषणा केली. Google AI Pro प्लॅनमध्ये आता 5 TB (टेराबाइट) क्लाउड स्टोरेज उपलब्ध आहे; यापूर्वी हे स्टोरेज 2 TB इतकं होतं. या स्टोरेजचा वापर Google Drive, Gmail आणि Google Photos या सेवांमध्ये करता येईल. ज्या वापरकर्त्यांनी आपल्या मोबाईल उपकरणांवर व्हिडिओ, प्रतिमा आणि कागदपत्रांचे मोठे संग्रह साठवून ठेवले आहेत, त्यांच्यासाठी हा बदल अत्यंत फायदेशीर ठरेल अशी अपेक्षा आहे. या अपडेटचं एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे, स्टोरेज क्षमतेत इतकी मोठी वाढ होऊनही, या प्लॅनची किंमत मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे.
प्लॅनची किंमत : भारतात, या प्लॅनची किंमत दरमहा 1,950 किंवा वार्षिक 19,500 इतकी आहे. हे अपडेट सध्याचे आणि नवीन, अशा दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. जे वापरकर्ते सध्या 'Google Student Offer' चा लाभ घेत आहेत, किंवा ज्यांना 'Jio' द्वारे मोफत AI Pro सबस्क्रिप्शन मिळाले आहे, त्यांनाही या सुधारणेचा फायदा मिळेल. अनेक वापरकर्त्यांना त्यांच्या Google Drive आणि Google Photos खात्यांमध्ये वाढलेली स्टोरेज क्षमता आधीच दिसून आली आहे.
Google AI Pro प्लॅनचे मुख्य फायदे : हा प्लॅन 'Gemini' आणि 'Deep Research' सारख्या प्रगत AI मॉडेल्सचा वापर करण्याची सुविधा देतो. वापरकर्त्यांना 'Veo' या व्हिडिओ निर्मिती मॉडेलचा वापर करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, 'Whisk' प्लॅटफॉर्मवर 'Veo 2' वापरून प्रतिमांचे व्हिडिओमध्ये रूपांतर करण्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. 'Vertex AI' वर 'Veo 3 Fast' चा मर्यादित वापर करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.
विद्यार्थ्यांना दरमहा 1,000 AI क्रेडिट्स मिळतात, ज्यांचा वापर 'Flow' आणि 'Whisk' प्लॅटफॉर्मवर मजकूर, प्रतिमा आणि व्हिडिओ तयार करण्यासाठी करता येतो. 'NotebookLM' मध्ये, ऑडिओ सारांश (audio overviews), नोटबुक्स आणि तत्सम बाबी तयार करण्याच्या मर्यादेत पाच पटीनx वाढ करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, Google Docs, Sheets आणि Slides सारख्या ॲप्समध्ये आता थेट 'Gemini' वापरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
हे वाचलंत का :