गुगल AI Plus सबस्क्रिप्शन प्लॅन जाहीर, फक्त 119 घ्या आनंद

गुगल AI Plus सबस्क्रिप्शन प्लॅन लॉंच झालाय. 119/महिना (पहिल्या 6 महिन्यांसाठी) दरानं Gemini 3 Pro, 200 AI क्रेडिट्स आणि 200 GB स्टोरेज मिळेल.
Published : December 10, 2025 at 5:29 PM IST
मुंबई : गुगलनं भारतात त्याच्या सर्वात परवडणाऱ्या AI सबस्क्रिप्शन प्लॅन 'Google AI Plus' ची घोषणा केली आहे. हा प्लॅन फ्री टियर आणि महागड्या Google AI Pro आणि AI Ultra यांच्यामधील अंतर भरून काढतो. यामुळं भारतीय वापरकर्त्यांना Gemini 3 Pro सारखे प्रगत AI मॉडेल आणि इतर वैशिष्ट्ये कमी किंमतीत उपलब्ध होणार आहेत. हा प्लॅन OpenAI च्या ChatGPT Go (399/महिना) सोबत स्पर्धा करेल, पण गुगलकडून अतिरिक्त क्लाउड स्टोरेज आणि फॅमिली शेअरिंगचे फायदे मिळतील.
प्रमोशनल ऑफर
Google AI Plus ची किंमत 399 प्रति महिना आहे, परंतु नवीन सबस्क्रायबर्ससाठी पहिल्या सहा महिन्यांसाठी 119 प्रति महिना ही प्रमोशनल ऑफर आहे. हा प्लॅन फॅमिली शेअरिंगसह येतो, ज्यामुळे एकाच सबस्क्रिप्शनवर पाच सदस्यांना फायदे मिळू शकतात.
फायदे:
- Gemini 3 Pro : मॉडेलचा वाढीव वापर (Gemini अॅपमध्ये).
- Nano Banana Pro : Gemini 3 Pro वर आधारित नवीनतम इमेज जनरेशन आणि एडिटिंग टूल, जे उच्च दर्जाच्या प्रतिमा तयार करतं.
- 200 मासिक AI क्रेडिट्स : Flow आणि Whisk अॅप्समध्ये व्हिडिओ आणि कंटेंट जनरेशनसाठी (Veo 3.1 Fast मॉडेलवर आधारित).
- NotebookLM : च्या Audio Overviews टूलसह रिसर्च आणि रायटिंग असिस्टंटचा वाढीव वापर.
- Gmail, Google Docs आणि Google Vids मध्ये Gemini AI फीचर्सची इंटिग्रेशन.
- 200 GB क्लाउड स्टोरेज : Google Photos, Drive आणि Gmail साठी (फ्री टियरमध्ये फक्त 15 GB).
15 GB स्टोरेज उपलब्ध
फ्री टियरमध्ये Gemini 2.5 Flash आणि Gemini 3 Pro चे कमी लिमिट्स, 100 AI क्रेडिट्स आणि 15 GB स्टोरेज उपलब्ध आहे. त्याचवेळी Google AI Pro (1,950/महिना) आणि AI Ultra (24,500/महिना) यांच्यात अधिक क्रेडिट्स, 2 TB/30 TB स्टोरेज आणि Gemini Code Assist सारखी प्रगत फीचर्स आहेत.
AI Plus प्लॅन अधिक आकर्षक
गुगलचं म्हणणे आहे की, भारतात Gemini अॅप आणि NotebookLM सारख्या टूल्सचा वापर खूप वाढला आहे. AI Plus प्लॅनमुळं अधिक वापरकर्त्यांना प्रगत AI टूल्स परवडणारे होणार आहेत. OpenAI च्या ChatGPT Go सोबत तुलना केली तर गुगलचा प्लॅन क्लाउड स्टोरेज आणि फॅमिली शेअरिंगमुळं अधिक आकर्षक आहे, तर ChatGPT Go सध्या भारतात मोफत ऑफरवर उपलब्ध आहे. हा प्लॅन आजपासून भारतात उपलब्ध आहे. गुगलच्या या पावलामुळं AI टूल्सची प्रवेशक्षमता वाढेल आणि विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि क्रिएटर्सना फायदा होईल.
