सर्च, यूट्यूब आणि डिस्कव्हरमध्ये जाहिरातींसाठी गूगल AI डिस्क्लोजर लेबल्स रोलआउट केले
गूगलनं सर्च, यूट्यूब आणि डिस्कव्हरवर AI नं तयार केलेल्या जाहिरातींसाठी नवीन डिस्क्लोजर लेबल्स सुरू केलं आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना पारदर्शकता मिळणार आहे.
Published : July 14, 2026 at 12:37 PM IST
मुंबई : गूगलनं जाहिरात क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. कंपनीनं सर्च, यूट्यूब आणि डिस्कव्हर प्लॅटफॉर्म्सवर जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनं (AI) तयार किंवा संपादित केलेल्या जाहिरातींसाठी नवीन AI डिस्क्लोजर लेबल्स सुरू केले आहेत. ही सुविधा “How this ad was made” विभागात उपलब्ध असून, वापरकर्त्यांना AI वापरलेल्या जाहिरातींची माहिती सहज मिळेल. ही घोषणा जागतिक स्तरावर लागू झाली असून, जाहिरातदारांना स्वयंचलित किंवा स्वहस्ते लेबलिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना AI-जन्य सामग्री ओळखणं सोपं होणार आहे.
AI लेबल सेटिंग कशी कार्य करते? : गूगलच्या नवीन वैशिष्ट्यानुसार, जाहिरातदारांना “My Ad Center” पॅनलमध्ये “How this ad was made” विभागात AI लेबल जोडता येईल. गूगलच्या स्वतःच्या जनरेटिव्ह AI टूल्स वापरून जाहिराती तयार केल्यास हे लेबल्स आपोआप लागू होतील. थर्ड-पार्टी AI टूल्स वापरत असल्यास जाहिरातदारांना नवीन डिस्क्लोजर कंट्रोलद्वारे AI वापर दर्शवता येईल.काही देशांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये हे लेबल्स जाहिरातींवर थेट दिसतील. युरोपियन युनियन, भारत आणि न्यूयॉर्कमधील मोहिमांसाठी AI-जन्य किंवा AI-संपादित अॅसेट्स असलेल्या जाहिरातींवर दृश्यमान AI लेबल्स दिसतील. हे स्थानिक नियमांनुसार आहे, ज्यात सिंथेटिक किंवा AI-जन्य सामग्रीचं प्रकटीकरण अनिवार्य आहे. यामुळं फसवणूक टाळण्यास आणि वापरकर्त्यांच्या विश्वास वाढविण्यास मदत होईल.
AI लेबल्स कसे सेटअप करावे?: जाहिरात मोहीम तयार करताना किंवा विद्यमान मोहिमांमध्ये AI लेबल्स व्यवस्थापित करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे.
1. ज्या अॅसेट्सना लेबल द्यायचे आहे ते निवडा.
2. “Manage AI label” पर्याय निवडा.
3. “Label this asset as created or edited with AI” किंवा “Don’t label this asset” यापैकी एक पर्याय निवडा.
Asset Studio मधून विद्यमान अॅसेट्ससाठी देखील हे बदल करता येतील. नवीन AI अॅसेट्स तयार करताना इन-प्रॉडक्ट प्रॉम्प्टद्वारे “Review assets” सूचना मिळेल. यात AI लेबल स्तंभ दिसेल, ज्यात चेकबॉक्सद्वारे लेबलिंग करता येईल.
स्वतःचे लेबल्स लागू करणे : बाह्य डिझाईन टूल्स वापरून जाहिरातदार स्वतःचं AI लेबल्स देखील जोडू शकतात. गूगलनं स्पष्ट केले की, असे लेबल्स टेक्स्ट ओव्हरले किंवा वॉटरमार्क धोरणांचे उल्लंघन करणार नाहीत. मात्र, काही टिप्स पाळणे आवश्यक आहे.
- इमेज अॅसेटच्या परिमितीभोवती 5.5% मार्जिन ठेवून लेबल ठेवा, जेणेकरून ते ट्रिम होणार नाही.
- इमेज एन्हान्समेंट्स (Asset Enhancements किंवा Adaptive Layouts) बंद करा, ज्यामुळं लेबल क्रॉप होऊ शकतं.
हे नवीन अपडेट गूगलच्या विद्यमान AI पारदर्शकता उपक्रमांवर आधारित आहे. यात SynthID मार्कर्स आणि 2023 मध्ये सुरू केलेल्या निवडणूक जाहिरातींसाठी अनिवार्य डिस्क्लोजरचा समावेश आहे. गूगलनं स्पष्ट केलं की, AI वापरला असला तरीही फसवणूक करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी, जाहिरातदार सत्यापन आणि विद्यमान धोरणे कायम राहतील.
या उपक्रमामुळं जाहिरात उद्योगात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल. वापरकर्ते AI-जन्य सामग्री ओळखू शकतील आणि अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेतील. जाहिरातदारांसाठीही हे सोपं आणि अनुकूल आहे. भविष्यात AI तंत्रज्ञान अधिक प्रगत होत असताना अशा उपाययोजनांचं महत्त्व वाढत आहे.
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