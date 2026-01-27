गूगल 68 दशलक्ष डॉलरच्या तडजोडीला सहमत; खाजगी संभाषणे रेकॉर्ड केल्याचा आरोप
गूगलनं ‘गूगल असिस्टंट’द्वारे अनावधानाने खाजगी संभाषणे रेकॉर्ड करून जाहिरातदारांना दिल्याच्या आरोपावर 68 दशलक्ष डॉलरची तडजोड करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
Published : January 27, 2026 at 11:19 AM IST
मुंबई : गूगलनं आपल्या ‘गूगल असिस्टंट’द्वारे लोकांच्या खाजगी संभाषणांचं गुप्तपणे रेकॉर्डिंग करून ते जाहिरातदारांना दिल्याच्या आरोपावर 68 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 51 दशलक्ष पौंड) देऊन तडजोड करण्यास सहमती दर्शवली आहे. वापरकर्त्यांनी दावा केला की, अँड्रॉइड डिव्हाइसेसमधील हे व्हर्च्युअल असिस्टंट अनावधानानं सक्रिय होऊन खाजगी बोलणे रेकॉर्ड करत होते आणि त्यानंतर ती रेकॉर्डिंग्स जाहिरातदारांना लक्ष्यित जाहिराती पाठवण्यासाठी दिली जात होती.
गुगलची तडजोड
हा दावा अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया फेडरल कोर्टात वर्ग कारवाई (क्लास अॅक्शन) स्वरूपात दाखल करण्यात आला होता. शुक्रवारी सादर केलेल्या तडजोड प्रस्तावानुसार, मे 2016 पासून गूगल डिव्हाइसेस वापरणाऱ्या लाखो वापरकर्त्यांना या निधीतून भरपाई मिळू शकते. मात्र, तडजोडीला अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायाधीश बेथ लॅबसन फ्रीमन यांची मंजुरी आवश्यक आहे. वाद टाळण्यासाठी ही तडजोड करत असल्याचं गूगलनं म्हटलं असून, आपण काहीही चुकीचं केलं नसल्याचं कंपनीचं म्हणणे आहे. वादींच्या वकिलांना एक तृतीयांश रक्कम (सुमारे 22 दशलक्ष डॉलर) शुल्क म्हणून मिळण्याची शक्यता आहे.
गूगल असिस्टंट कसं कार्य करतं?
गूगल असिस्टंट स्टँडबाय मोडमध्ये राहून “हे गूगल” असं सक्रिय शब्द ऐकल्यावरच कार्यान्वित होते. त्यानंतर ते वापरकर्त्याच्या बोलण्याचे रेकॉर्डिंग करून गूगलच्या सर्व्हरवर पाठवतं आणि विश्लेषण करतं. हवामानाची माहिती देण्यापासून ते स्मार्ट लाइट्स, टीव्ही यांसारखी उपकरणे नियंत्रित करण्यापर्यंत अनेक कामांसाठी याचा वापर होतो. कंपनीचा दावा आहे की, स्टँडबाय मोडमध्ये कोणतेही ऑडिओ पाठवले जात नाही. मात्र, दाव्यात म्हटलं आहे की, सक्रिय शब्द न बोलताही असिस्टंट चुकीनं सक्रिय होऊन खाजगी संभाषणे रेकॉर्ड करत होतं आणि ती माहिती जाहिरातदारांना दिली जात होती.
अॅपलच्या प्रकरणाशी साम्य
यापूर्वी जानेवारीमध्ये अॅपलनंही ‘सिरी’द्वारे अनधिकृत रेकॉर्डिंग केल्याच्या आरोपावर 95 दशलक्ष डॉलरची तडजोड केली होती. अॅपलनंही कोणतीही चूक नसल्याचं आणि तृतीय पक्षांना माहिती दिल्याचा आरोप फेटाळला होता.
हे वाचलंत का :