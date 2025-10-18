पृथ्वीसाठी धोक्याची घंटा : 2024 मध्ये कार्बन डायऑक्साइडचा विक्रमी उच्चांक, जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअस पार
Published : October 18, 2025 at 12:43 PM IST
हैदराबाद : जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेनं (WMO) नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, हवामान बदलाचे प्रमुख कारण असलेल्या कार्बन डायऑक्साइड (CO2) ची वातावरणातील सरासरी 2024 मध्ये 423.9 भाग प्रति दशलक्ष (ppm) पर्यंत पोहोचली आहे. ही 2023 च्या तुलनेत 3.5 ppm नं वाढली असून, गेल्या सात दशकांतील ही सर्वात मोठी वार्षिक वाढ आहे. याच वर्षी, जागतिक सरासरी तापमानानं औद्योगिक काळापूर्वीच्या तुलनेत 1.5 अंश सेल्सिअसचा टप्पा प्रथमच ओलांडला, ज्यामुळं हवामान बदलाच्या गंभीर परिणामांचा धोका वाढला आहे. पॅरिस कराराद्वारे जागतिक उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे हे आकडे दर्शवितात.
वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड (CO2) सातत्यानं वाढत आहे. गेल्या 40 वर्षांत यात कधीही घट झालेली नाही. WMO च्या ताज्या अहवालानुसार, 2023 ते 2024 दरम्यान CO2 मध्ये3.5 ppm ची वाढ नोंदवली गेली. ही आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी वार्षिक वाढ आहे. सध्या वातावरणातील CO2 ची एकाग्रता 423.9 ppm आहे, जी औद्योगिक काळापूर्वीच्या 278.3 ppm च्या तुलनेत 152% अधिक आहे. 1960 च्या दशकात CO2 ची वार्षिक वाढ सरासरी 0.8 ppm होती, ती 2011-2020 दरम्यान 2.4 ppm पर्यंत वाढली. मात्र, 2024 मधील 3.5 ppm ची वाढ अभूतपूर्व आहे.
CO2 हा हरितगृह वायूंमध्ये सर्वात जास्त प्रमाणात आढळणारा वायू आहे. तो नैसर्गिक (जसं की श्वसन, समुद्रातून उत्सर्जन, ज्वालामुखी, जंगलातील आग, सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन) आणि मानवनिर्मित प्रक्रियांमधून (जसं की जीवाश्म इंधनांचं ज्वलन) उत्सर्जित होतो. नैसर्गिक प्रक्रियांमधून उत्सर्जित होणारा जवळपास सर्व CO2 प्रकाशसंश्लेषण, समुद्र आणि जमिनीच्या शोषणाद्वारे शोषला जातो, ज्यामुळं नैसर्गिक संतुलन राखलं जातं. मानवनिर्मित CO2 च्या उत्सर्जनापैकी सुमारे निम्मा भाग नैसर्गिक शोषकांद्वारे शोषला जातो, परंतु उर्वरित निम्मा भाग वातावरणात जमा होऊन तापमानवाढीस कारणीभूत ठरतो.
CO2 हरितगृह वायूंमध्ये 90% पेक्षा जास्त हिस्सा राखतो, परंतु त्याची उष्णता शोषण्याची क्षमता मिथेन (CH4) आणि नायट्रस ऑक्साइड (N2O) यांच्या तुलनेत कमी आहे. मिथेन CO2 पेक्षा 25% जास्त उष्णता शोषण्यास सक्षम आहे, तर N2O ची क्षमता CO2 पेक्षा 270 पट जास्त आहे. तथापि, CO2 चे वातावरणातील आयुष्य शेकडो ते हजारो वर्षांपर्यंत आहे, ज्यामुळं त्याचा जागतिक तापमानवाढीवर संचयी परिणाम होतो. औद्योगिक काळापासून झालेल्या तापमानवाढीपैकी 66% आणि गेल्या दशकात 79% वाढीला CO2 कारणीभूत आहे. याउलट, मिथेनचे आयुष्य 12 ते 14 वर्षे आणि N2O चे आयुष्य 100 ते 120 वर्षे आहे.
2024 मधील वाढीची कारणे
WMO च्या अहवालानुसार, 2023-2024 दरम्यान CO2 मधील 3.5 ppm ची असामान्य वाढ केवळ मानवनिर्मित उत्सर्जनामुळं झाली नाही. नैसर्गिक CO2 चक्रातील बदलांचाही यात मोठा वाटा आहे. विशेषतः, 2024 मध्ये समुद्र आणि जमिनीच्या शोषकांनी CO2 चे शोषण कमी केलं. यावर्षी जंगलातील आगींच्या असामान्य घटनांमुळं अतिरिक्त उत्सर्जन झालं. जागतिक तापमानवाढीमुळं समुद्रातील CO2 ची शोषणक्षमता कमी झाली, कारण उच्च तापमानात पाण्यात CO2 चे विरघळण्याचं प्रमाण कमी होतं. त्याचप्रमाणे, अति दुष्काळामुळं जंगले आणि गवताळ प्रदेश कोरडे झाल्याने झाडे आणि गवताची शोषणक्षमता कमी झाली. या प्रक्रिया एकमेकांना पूरक ठरतात आणि CO2 चं असंतुलन वाढवतात, ज्यामुळं वातावरणात अधिक CO2 जमा होतो.
इतर हरितगृह वायू
2024 मध्ये मिथेन (CH4) आणि नायट्रस ऑक्साइड (N2O) च्या एकाग्रतेतही वाढ झाली, परंतु ही वाढ गेल्या दशकाच्या सरासरीपेक्षा कमी होती. मिथेनची एकाग्रता 8 भाग प्रति अब्ज (ppb) नं वाढून 1,942 ppb पर्यंत पोहोचली, तर N2O ची एकाग्रता 1 ppb नं वाढून 338 ppb झाली. गेल्या दशकात मिथेनची एकाग्रता दरवर्षी सरासरी 10.6 ppb नं आणि N2O ची 1.07 ppb नं वाढली. मिथेनमुळं औद्योगिक काळापासूनच्या तापमानवाढीपैकी 16% आणि N2O मुळे 6% वाढ झाली आहे.
आव्हाने
WMO चा नवीन डेटा हरितगृह वायूंच्या वातावरणातील आव्हानाची तीव्रता दर्शवितो. केवळ मानवनिर्मित उत्सर्जनच नव्हे, तर जागतिक तापमानवाढीच्या प्रभावाखाली अस्थिर होणाऱ्या नैसर्गिक प्रक्रियाही या समस्येला तीव्र करत आहेत. ज्या क्षेत्रांवर मानवांचं काही प्रमाणात नियंत्रण आहे, तिथंही हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन कमी करणं अत्यंत कठीण ठरत आहे. जागतिक उत्सर्जन अजूनही वाढत आहे. पॅरिस कराराच्या दहा वर्षांनंतरही या वाढत्या प्रवृत्तीत लक्षणीय घट झालेली नाही.
