14 वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण, स्मार्टफोनच्या विक्रीत 20 टक्क्यांची घट
स्मार्टफोन उद्योग सध्या गेल्या 14 वर्षांतील सर्वात कठीण काळातून जात आहे. मेमरी चिपच्या वाढत्या किमती आणि तुटवड्यामुळं स्मार्टफोनच्या विक्रीत 20 टक्क्यांची घट झाली आहे.
Published : October 15, 2026 at 10:44 AM IST
मुंबई: स्मार्टफोन उद्योग सध्या गेल्या 14 वर्षांतील सर्वात कठीण टप्प्यावर आहे. मेमरी चिपच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ आणि त्यांचा तुटवडा (memory chips Shortage ) यामुळं उत्पादनाचा खर्च वाढला आहे, परिणामी उत्पादकांना किरकोळ विक्री किमती (रिटेल प्राईस) वाढवण्यास भाग पाडलं जात आहे. 'काउंटरपॉइंट रिसर्च'च्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत जागतिक स्तरावर स्मार्टफोनच्या विक्रीत 20 टक्क्यांनी घट झाली आहे. तिसऱ्या तिमाहीतील ही घसरण 2012 नंतरची सर्वात नीचांकी पातळी आहे. या मंदीमुळं संपूर्ण उद्योगावर मोठा ताण निर्माण झाला असून, अनेक कंपन्यांना उत्पादनात कपात करावी लागत आहे.
एआय (AI) डेटा सेंटर्समुळं मेमरी चिपचा तुटवडा: विक्रीतील या घसरणीचं मुख्य कारण म्हणजे मेमरी चिप्सच्या किमतीत झालेली वाढ आणि त्यांची मर्यादित उपलब्धता. स्मार्टफोनमध्ये डेटा साठवणूक आणि प्रक्रियेसाठी या चिप्स अत्यंत आवश्यक असतात. सध्या, या चिप्सचा मोठा हिस्सा तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून 'एआय डेटा सेंटर्स' उभारण्यासाठी वापरला जात आहे. एआय क्षेत्राकडून असलेली प्रचंड मागणी पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण करत आहे, ज्यामुळं संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात मेमरी घटकांच्या किमती वाढल्या आहेत. परिणामी, स्मार्टफोन उत्पादकांना वाढत्या उत्पादन खर्चाचा सामना करावा लागत आहे, ज्याचा थेट परिणाम किरकोळ किमतींवर होत आहे . याचाच परिणाम ग्राहकांसाठी नवीन उपकरणे खरेदी करणे अधिक महाग, कठीण झालं आहे.
सॅमसंग आणि ॲपलचं वर्चस्व कायम: अहवालानुसार, जागतिक स्मार्टफोन बाजारपेठेत सॅमसंगने 23 टक्के हिस्सा मिळवून आपलं अग्रस्थान कायम राखलं आहे. 'गॅलेक्सी झेड फोल्ड 8' (Galaxy Z Fold 8) मालिकेची मागणी आणि मध्यम श्रेणीतील (mid-range) फोनसाठी सुटे भाग (components) असल्यामुळं, कंपनी आपली ही स्थिती टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरली. असं असलं तरी, मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यांच्या शिपमेंटमध्ये 3 टक्क्यांनी घट झाली आहे. ॲपलनं (Apple) 22 टक्के बाजारपेठा हिस्सा (market share) मिळवला असून, तिसऱ्या तिमाहीत पहिल्यांदाच त्यांनी 20 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आहे. मात्र, आपल्या नवीन पिढीच्या उपकरणांच्या लाँचिंगदरम्यान, ॲपलनं किरकोळ विक्रेत्यांकडे पाठवलेल्या आयफोनच्या (iPhone) संख्येत घट केली होती. याव्यतिरिक्त, 'स्टँडर्ड' आयफोन 18 (iPhone 18) मॉडेल उपलब्ध नसल्यामुळं, लाँचिंगच्या महिन्यात झालेली शिपमेंट ही मागील वर्षीच्या संपूर्ण आयफोन 17 (iPhone 17) मालिकेच्या तुलनेत कमी होती.
ओप्पो, विवो आणि शाओमीसाठी मोठे धक्के: या तिमाहीत ओप्पो आणि विवो या दोन्ही कंपन्यांच्या शिपमेंटमध्ये 20 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. शाओमीच्या शिपमेंटमध्ये 30 टक्क्यांहून अधिक घट झाल्यामुळं त्यांचा बाजारपेठा हिस्सा 10 टक्क्यांवर आला आहे. नफ्याचे प्रमाण (profit margins) टिकवून ठेवण्यासाठी, कंपनीनं कमी किमतीच्या स्मार्टफोनवरील लक्ष कमी केलं असून काही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधील आपली उपस्थितीही मर्यादित केली आहे. अहवालात नमूद केल्यानुसार, "उत्पादनात कपात, उत्पादन श्रेणींचे (product portfolios) अधिक सुसूत्रीकरण आणि प्रीमियम उपकरणांवर वाढलेला भर हे प्रकार सुरूच राहतील. उपकरणांच्या उच्च किमती आणि सुट्या भागांची मर्यादित उपलब्धता यामुळं किमतीबाबत संवेदनशील असलेल्या बाजारपेठेवर (price-sensitive segment) अधिक दबाव येईल."
स्मार्टफोन उत्पादनात घट: सध्याच्या परिस्थितीत, स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्या उत्पादनात कपात करत आहेत, आपल्या उत्पादन श्रेणी मर्यादित करत आहेत आणि प्रीमियम श्रेणीला प्राधान्य देत आहेत. एआय (AI) डेटा सेंटर्सकडून वाढत्या मागणीमुळं मेमरी चिप्सची टंचाई काही काळ कायम राहण्याची शक्यता आहे. यामुळं सामान्य ग्राहकांना परवडणारे स्मार्टफोन मिळणे कठीण होईल, ज्याचा परिणाम म्हणून बाजारात 'रिफर्बिश्ड' (वापरून दुरुस्त केलेल्या) उपकरणांची मागणी वाढू शकते. सॅमसंग (Samsung) आणि ॲपल (Apple) सारख्या मोठ्या कंपन्यांची स्थिती तुलनेनं स्थिर राहण्याची अपेक्षा असली, तरी लहान आणि मध्यम आकाराच्या ब्रँड्सना अधिक संघर्षाचा सामना करावा लागेल. एकूणच, आगामी काही तिमाहींमध्ये स्मार्टफोन उद्योगाला खर्च व्यवस्थापन आणि पुरवठा साखळीच्या (supply chain) ऑप्टिमायझेशनवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
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