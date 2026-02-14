अँड्रोमेडा गॅलेक्सीतील विशाल तारा गायब : ब्लॅक होलमध्ये पतन
नासाच्या नीओवाइज इन्फ्रारेड दुर्बिणीनं अँड्रोमेडा गॅलेक्सीतील (Andromeda Galaxy ) विशाल तारा एम31-2014 -डीएस1 रहस्यमयरित्या गायब झाल्याची नोंद केलीय.
Published : February 14, 2026 at 9:53 AM IST
हैदराबाद : नासाच्या इन्फ्रारेड दुर्बिणी नीओवाइजनं अँड्रोमेडा गॅलेक्सीतील (Andromeda Galaxy ) एक विशाल तारा गायब झाल्याची नोंद केलीय. एम31-2014-डीएस1 (M31 2014 DS1) नावाच्या या ताऱ्याचा 2023 पर्यंत 10,000 पट कमी प्रकाश दिसला होता. त्यावरून खगोलशास्त्रज्ञांनी निष्कर्ष काढला की, या ताऱ्याचा सुपरनोव्हा स्फोट न होता थेट ब्लॅक होलमध्ये कोसळला असेल. ही घटना "अयशस्वी सुपरनोव्हा" (failed supernova) चं सर्वात स्पष्ट उदाहरण मानलं जात आहे. नीओवाइजच्या आर्कायव्हल डेटानं हा रहस्यमय बदल समोर आणला आहे.
इन्फ्रारेड संकेत
नीओवाइजच्या जुन्या निरीक्षणांनुसार, 2014 मध्ये या ताऱ्याभोवती इन्फ्रारेड प्रकाशाचं रहस्यमय तेज होतं. हे तेज ताऱ्यानं बाहेर फेकलेल्या गरम धूळीमुळं निर्माण झालं होतं. त्यावेळी तारा आपले बाह्य थर गमावत होता. 2023 पर्यंत या ताऱ्यातून बाहेर पडणारा प्रकाश जवळजवळ पूर्णपणे नाहीसा झाला. इन्फ्रारेडमध्ये मात्र प्रकाशाचे कमी अवशेष (afterglow) नोंदवले गेले होते. ही माहिती नीओवाइजसह इतर दुर्बिणींच्या डेटाशी जोडून तयार करण्यात आली. यामुळं ताऱ्याच्या अंतिम टप्प्याती माहिती मिळाली.
ब्लॅक होलमध्ये पतन
तज्ञांच्या संकल्पनेनुसार, तारा आपले वायू आणि धूळ बाहेर फेकत असताना त्याचा कोर ब्लॅक होलमध्ये कोसळला असेल. सुपरनोव्हासारखा प्रचंड स्फोट न होता, हा बदल अत्यंत शांतपणे घडला. टायडल डिस्रप्शन इव्हेंटप्रमाणे यात तेजस्वी चमक नव्हती. एम31-2014-डीएस1 मात्र "अयशस्वी सुपरनोव्हा" ताऱ्याचं इंधन संपलं असावं, असा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळं त्याला शॉक वेव्हने बाह्य थर बाहेर फेकता आला नाहीत, त्यामुळं कोर आत कोसळला. या घटनेमुळं विशाल ताऱ्यांच्या अंताची माहिती समजण्यास मदत होणार आहे. दरम्यानं अनेक विशाल तारे स्फोट न होता थेट ब्लॅक होल बनत असावेत, असं संशोधक म्हणतात. हा शोध अंतराळातील ताऱ्यांच्या जीवनचक्राबद्दल नवे प्रश्न निर्माण करतो. त्याचं उत्तर भविष्यात अधिक स्पष्टपणे मानवाला मिळण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :