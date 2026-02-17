एसर आणि आसुस पीसीच्या विक्रीवर बंदी : नोकियाच्या पेटंट उल्लंघनामुळं लॅपटॉप-डेस्कटॉपची विक्री थांबवली
नोकियाच्या H.265 पेटंट उल्लंघन प्रकरणात एसर आणि असूसला लॅपटॉप-डेस्कटॉपची थेट विक्री तात्काळ थांबवण्याचा आदेश दिला न्यायालयानं दिलाय.
Published : February 17, 2026 at 10:52 AM IST
मुंबई : जर्मनीतील म्युनिच न्यायालयानं (Munich I Regional Court) नोकियाच्या बाजूनं निकाल देत ताइवानी कंपन्या एसर (Acer) आणि असूस (ASUS) यांना जर्मनीत लॅपटॉप आणि डेस्कटॉप पीसीची थेट विक्री (Acer and Asus PC sale bans ) तात्काळ थांबवण्याचा आदेश दिलाय. नोकियाच्या H.265 (HEVC) व्हिडिओ कोडेकशी संबंधित स्टँडर्ड-एसेंशियल पेटंट्स (SEPs) चं उल्लंघन केल्याचा ठपका न्यायालयानं कंपन्यावर ठेवलाय. न्यायालयानं एसर आणि असूस यांना FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) तत्त्वांनुसार “इच्छुक परवानाधारक” (willing licensee) म्हणून वागले नाही, असं मत नोंदवले. परिणामी दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या अधिकृत जर्मन ऑनलाइन स्टोअरमधून संबंधित उत्पादनं काढून टाकली असून, खरेदी पर्याय उपलब्ध आता नाहीय.
काय आहे नोकियाचं H.265 पेटंट्स?
नोकिया ही व्हिडिओ तंत्रज्ञानातील आघाडीची पेटंट धारक कंपनी आहे. कंपनीकडं H.264, H.265 (HEVC), आणि H.266 (VVC) सारख्या प्रमुख व्हिडिओ कोडेकशी संबंधित अनेक स्टँडर्ड-एसेंशियल पेटंट्स आहेत. याशिवाय हार्डवेअर-सॉफ्टवेअर एनकोडिंग-डिकोडिंग, स्ट्रीमिंग ऑप्टिमायझेशन, CDN तंत्रज्ञान, अॅडाप्टिव्ह बिटरेट प्लेबॅक, एरर रेझिलियन्स, व्हिडिओ प्रोसेसिंग आणि रिअल-टाइम व्हिडिओ वैशिष्ट्यांशी संबंधित पेटंट्सचा मोठा संग्रह आहे. या प्रकरणात विशेषतः EP 2 375 749 या पेटंटसह इतर HEVC-संबंधित पेटंट्सचा उल्लेख आहे, जे जर्मनी आणि युनिफाइड पेटंट कोर्टात नोंदवले गेले आहेत. नोकियानं गेल्या काही वर्षांत अनेक कंपन्यांकडून या पेटंट्ससाठी परवानगी शुल्क वसूल केलं आहे. जानेवारी 2026 मध्येच चिनी कंपनी हिसेंस (Hisense) नं नोकियाकडून परवाना घेऊन, असे निर्बंध टाळले आहेत.
चर्चा करण्यासाठी आमचं दार नेहमी खुलं
नोकियानं प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे, “आम्ही आमच्या तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी योग्य मोबदला मागतो. एसर, असूस आणि हिसेंस लवकरच इतर स्पर्धकांप्रमाणे योग्य अटींवर परवाना स्वीकारतील अशी आशा आहे. चांगल्या हेतूनं चर्चा करण्यासाठी आमचं दार नेहमी खुलं आहे.”
एसरनं PC Welt ला दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे, “एसर इतर कंपन्या आणि संस्थांच्या बौद्धिक संपदेचा आदर करते. म्युनिच प्रादेशिक न्यायालयाच्या (केस नंबर 7 0 4100/25, 22 जानेवारी) निकालानंतर आम्ही प्रभावित उत्पादनांच्या जर्मनीतील विक्री तात्पुरती स्थगित केली आहे. त्याचवेळी आम्ही योग्य तोडगा लवकरात लवकर मिळावा यासाठी पुढील कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहोत. खटला सुरू असताना अधिक तपशील सांगता येणार नाही. मॉनिटर्स, राउटर्स, ई-स्कूटर्स आणि अॅक्सेसरीजसारख्या अनेक उत्पादन श्रेण्या या निकालाच्या व्याप्तीबाहेर असून ती उपलब्ध आहेत.” असूसनंही अपील करण्याची शक्यता व्यक्त केली असून, दोन्ही कंपन्या परवानगी कराराद्वारे हा वाद मिटवण्याच्या मार्गाचा विचार करत आहेत.
एसर-असूस उत्पादने Amazon करा खरेदी
न्यायालयाचा आदेश फक्त उत्पादकांच्या थेट विक्रीवर आहे, किरकोळ विक्रेत्यांवर नाही. त्यामुळं Amazon, MediaMarkt, Saturn सारखे रिटेलर्स सध्याच्या साठ्यातील माल विकू शकतात. मात्र थेट पुरवठा बंद झाल्यानं नवीन मालाची उपलब्धता मर्यादित होऊ शकते. विद्यमान मालकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही; ही फक्त विक्री-वितरणाची बाब आहे.
