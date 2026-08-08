सहयोग पोर्टलद्वारे जिओ ब्लॉकिंग: I4C नं 10,000हून अधिक भारतीय व्हॉट्सॲप खाते हायजॅकपासून बचावले
केंद्र सरकारनं I4C नं सहयोग पोर्टलद्वारे घातक C2 (कमांड अँड कंट्रोल) सर्व्हर्स ब्लॉक करून 10,000 हून अधिक भारतीय व्हॉट्सॲप खाते हायजॅक होण्यापासून रोखले आहे.
Published : August 8, 2026 at 10:32 AM IST
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं शुक्रवारी जाहीर केलं की, 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) नं सहयोग पोर्टलद्वारे घातक 'कमांड अँड कंट्रोल' (C2) सर्व्हर्सना जिओ-ब्लॉक केलंय. यामुळं व्हॉट्सॲपची 10,000 हून अधिक हायजॅक होण्यापासून वाचली आहे. सायबर गुन्हेगारांनी अधिकृत नियामक कागदपत्रांचं (regulatory documents) सोंग घेऊन मालवेअर पसरवत होतं. त्याद्वारे व्हॉट्सॲप वेब सेशन्स हायजॅक करून नागरिकांच्या संपर्कातील व्यक्तींना धोकादायक फाइल्स पाठवल्या होत्या.
मालवेअर केलं ब्लॉक: केंद्रीय गृह मंत्रालयानं जारी केलेल्या निवेदनात नमूद केलं आहे की, 'नॅशनल क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल' (NCRP) वर घातक फाइल्समुळं व्हॉट्सॲप खाती धोक्यात आल्याच्या तक्रारींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती. या फाइल्स खाते विवरणपत्रे (account statements) किंवा नियामक संस्थांकडून आलेले संदेश असल्याचं भासवून पाठवल्या जात होत्या. I4C नं कारवाईद्वारे या मोहिमेला मोठा दणका दिला. मंत्रालयानं सांगितलं की, 'सहयोग' पोर्टलद्वारे नियमितपणे मालवेअर ब्लॉक केलं जात आहेत, ज्यामुळं आतापर्यंत 10,000 हून अधिक नागरिकांचं संरक्षण झालं.
या मोहिमेत सायबर गुन्हेगार कॉम्प्रेस्ड (.zip) फाइल्स पाठवत होते. या फाइल्सना 'Statement of Account.zip' (ज्यात तारीख समाविष्ट होती, उदा. '0714 Statement of Account.zip'), 'RBI.zip' किंवा 'MCA.zip' अशी नावे दिली जात होती. हे संदेश व्हॉट्सॲप, एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे पाठवले जात होते. ते अशा प्रकारे तयार केले होते, की ते नेहमीची खाते विवरणपत्रे किंवा तातडीच्या नियामक सूचनांसारखे वाटावेत, ज्यामुळं नागरिक त्या फाइल्स त्वरित उघडण्यास प्रवृत्त होत असत.
एकदा फाइल उघडली की, त्यातील मालवेअर व्हॉट्सॲप वेब सत्र (session) हायजॅक करत असे. त्यानंतर त्या खात्याचा वापर करून इतर संपर्कांना घातक फाइल्स पाठवल्या जात असत. दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांमध्ये अशा घटनांची नोंद झाली होती. यापूर्वी, 22 जून रोजी I4C नं एक सूचना (advisory) जारी करून नागरिकांना नियामक आणि कार्यकारी संस्थांच्या नावांचा गैरवापर करून व्हॉट्सॲप खाती धोक्यात आल्याच्या घटनेबाबत सावध केलं होतं. असं असूनही तक्रारी वाढतच राहिल्या, ज्यामुळं केंद्राला त्वरित आणि समन्वित कारवाई करावी लागली. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 'सहयोग' (Sahyog) पोर्टलद्वारे C2 (कमांड अँड कंट्रोल) सर्व्हर्सना 'जिओ-ब्लॉक' (geo-blocking) केल्यामुळं गुन्हेगारांचं नियंत्रण केंद्र (कंट्रोल हब) निष्प्रभ करण्यात यश आलं. मालवेअरची साखळी तोडल्यामुळं मोठ्या संख्येनं नागरिकांची खाती सुरक्षित ठेवण्यास मदत झाली. संशयास्पद 'झिप' (ZIP) फाइल्स उघडणे टाळणे, अनोळखी स्रोतांकडून आलेल्या संदेशांवर विश्वास न ठेवणे आणि 'व्हॉट्सॲप वेब' (WhatsApp Web) लॉग-इनबाबत सतर्कता बाळगणे यांसारख्या गोष्टींद्वारे सायबर सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचं आवाहन नागरिकांना करण्यात आलं आहे.
नागरिकांनी कोणत्याही संशयास्पद सायबर घटनेची माहिती त्वरित 'नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल'वर (National Cyber Crime Reporting Portal) द्यावी. सायबर सुरक्षा ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून ती प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असं केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे.
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