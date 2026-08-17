गुगलनं सुरू केली नवं वैशिष्ट्ये; जेमिनी निर्मितीमधून दिसणारे वॉटरमार्क काढता येणार
गुगलनं जेमिनीचा वापर करून तयार केलेल्या प्रतिमा, व्हिडिओ आणि संगीतासाठी दिसणारे वॉटरमार्क ऐच्छिक (Gemini watermark) केले आहेत.
Published : August 17, 2026 at 5:32 PM IST
मुंबई : गुगलनं जेमिनीद्वारे तयार केलेल्या प्रतिमा, व्हिडिओ आणि संगीतामधून वॉटरमार्क (Gemini watermark removed) काढून टाकण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. कंपनीनं एक्स (X) वरील आपल्या जेमिनी खात्याद्वारे या बदलाची घोषणा केलीय. वापरकर्ते भविष्यातील निर्मितीसाठी 'शो वॉटरमार्क' (Show watermark) सेटिंग चालू किंवा बंद करू शकतात, असं कंपनीनं सांगितलंय.
Media Watermark : हे वैशिष्ट्य येत्या काही दिवसांत उपलब्ध होणार आहे. हे जेमिनीद्वारे तयार केलेल्या मीडियाला लागू होतं; मात्र, गुगलनं नमूद केलं आहे की, ज्या प्रदेशांमध्ये स्थानिक कायद्यानुसार वॉटरमार्क दाखवणे अनिवार्य आहे, तिथं ते दिसेल. हे सेटिंग जेमिनीच्या सेटिंग्ज मेनूमध्ये 'मीडिया वॉटरमार्क' (Media Watermark) म्हणून उपलब्ध आहे, ज्यात 'चालू' (On) आणि 'बंद' (Off) असे वेगवेगळे पर्याय आहेत.
गुगलचे उपाध्यक्ष आणि जेमिनी, एआय स्टुडिओ, गुगल लॅब्सचे प्रमुख, जोश वुडवर्ड यांनी सांगितलं की, हा पर्याय प्रथम 'फ्लो' (Flow) मध्ये येत आहे आणि त्यानंतर तो गुगल सर्चमध्ये उपलब्ध होईल. त्यांनी नमूद केलं की, वापरकर्त्यांच्या अभिप्रायानंतर हा बदल लागू करण्यात आला आहे.
अदृश्य वॉटरमार्क कायम राहतील : दृश्य वॉटरमार्क बंद केल्यानं जेमिनी-निर्मित सामग्रीमधील सर्व मूळ स्रोतांची माहिती काढून टाकली जात नाही. गूगलनं सांगितलं की अदृश्य सिंथआयडी (SynthID) वॉटरमार्क आणि C2PA मेटाडेटा पार्श्वभूमीत एम्बेड केलेले राहतील. याचा अर्थ असा की, वाटरमार्क चिन्ह काढून टाकल्यानंतरही, सामग्रीमध्ये तिच्या एआय (AI) मूळ स्रोताची माहिती असू शकते.
जेमिनी किंवा सर्चचा वापर : वुडवर्ड यांनी स्पष्ट केलं की, याचा उद्देश सर्जनशील नियंत्रण आणि पारदर्शकता यांच्यात संतुलन साधणे आहे. त्यांनी सांगितलं, एखादी प्रतिमा एआयद्वारे तयार केली गेली आहे की नाही हे तपासण्यासाठी वापरकर्ते जेमिनी किंवा सर्चचा वापर करू शकतात. गूगल 'क्रेडेंटिओ' (Credentio) ही सी++ लायब्ररी ओपन-सोर्स करत आहे, जी सी२पीए सामग्री क्रेडेन्शियल्ससोबत काम करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. गूगलच्या डेव्हलपर ब्लॉगनुसार, ही लायब्ररी मूळ स्रोतांच्या नोंदींच्या स्थानिक पडताळणीसाठी तयार केली गेली आहे. गूगलनुसार, क्रेडेंटिओ सुमारे 40 सी2पीए-सक्षम गूगल उत्पादनांमध्ये वापरलेल्या कोडवर आधारित आहे. यात प्रतिमा, व्हिडिओ, ऑडिओ फाइल्स आणि दस्तऐवजांसह अब्जावधी तयार केलेल्या मालमत्तांना सपोर्ट दिला आहे. सध्या ही लायब्ररी C2PA क्रेडेन्शियल्स करण्यावर लक्ष केंद्रित करते आणि मॅनफेस्ट, डिजिटल स्वाक्षरी व इतर अंतर्भूत दाव्यांची तपासणी करू शकते.
अँथ्रोपिकचा मजकुरासाठी अदृश्य वॉटरमार्क : इतर एआय कंपन्यादेखील एआय-निर्मित मजकुरासाठी अदृश्य मार्कर्सचा अवलंब करत आहेत. अँथ्रोपिकनं अलीकडेच जाहीर केलं की, त्यांचं नवीन क्लॉड मॉडेल्स तयार केलेल्या मजकुरात वॉटरमार्क अंतर्भूत करतीलहे वॉटरमार्क कॉपी केल्यानंतर आणि काही प्रमाणात संपादन केल्यानंतरही टिकून राहतील, अशा प्रकारे तयार केले आहेत. अँथ्रोपिकनं स्पष्ट केलं की, ही चिन्हांकन प्रणाली मॉडेल स्तरावर एकात्मिक केली आहे आणि तिचा उद्देश निश्चित एआय डिटेक्टर म्हणून काम करण्याऐवजी मजकुराचा स्रोत दर्शवणे हा आहे. कंपनीनं सावध केलं की, क्लॉड वॉटरमार्क केवळ हे सूचित करते की मजकुरावर क्लॉडद्वारे प्रक्रिया केला असण्याची शक्यता आहे. कंपनीनं सांगितलं की, युरोपियन युनियनच्या एआय कायद्याच्या कलम 50(2) मध्ये नमूद केल्यानुसार, 'एआय-निर्मित मजकूर पारदर्शकतेवरील आचारसंहिता' अंतर्गत ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. ही प्रणाली क्लॉड, एपीआय, क्लॉड कोड, क्लॉड कोवर्क आणि क्लॉड टॅग या सर्व समर्थित क्लॉड मॉडेल्सना लागू होते.
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