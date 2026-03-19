पिक्सेल 10 सीरीजमध्ये जेमिनी टास्क ऑटोमेशन रोलआउट; जेवणाची ऑर्डर, राइड बुकिंग करणार एआय
गुगलनं मार्च 2026 फीचर ड्रॉपमध्ये पिक्सेल 10 सीरीजवर जेमिनी टास्क ऑटोमेशन रोलआउट सुरू केलं, जे सॅमसंग एस26 नंतर आलं आहे.
Published : March 19, 2026 at 10:53 AM IST
मुंबई : गुगलनं मार्च 2026 फीचर ड्रॉपचा भाग म्हणून पिक्सेल 10, पिक्सेल 10 प्रो आणि पिक्सेल 10 प्रो एक्सएल डिव्हाइसेसवर जेमिनी स्क्रीन ऑटोमेशन रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या महिन्यात प्रथम सॅमसंग गॅलेक्सी एस26 लाइनअपमध्ये हे फीचर सादर झालं होतं. आता गुगलच्या स्वतःच्या फोनवर हे यशस्वीपणे विस्तारित होत आहे, असं 9टू5 गुगलनं वृत्त दिलं आहे.
जेमिनी टास्क ऑटोमेशन म्हणजे काय?
हे फीचर वापरकर्त्यांना अॅप्समध्ये हाताळण्याची गरज नाही. फक्त जेमिनीला प्रॉम्प्ट द्या – “डोर्डॅशवर पिझ्झा ऑर्डर कर” किंवा “उबरनं घरी राइड बुक कर”. जेमिनी एआय असिस्टंट बॅकग्राउंडमध्ये अॅप उघडतो, लोकेशन एंटर करतो, मेनू ब्राउज करतो, कार्टमध्ये आयटम्स टाकतो आणि पूर्ण प्रक्रिया स्वयंचलित करतो.
सर्व काही सुरक्षित व्हर्च्युअल विंडोमध्ये चालतं आणि क्लाउडवर प्रोसेसिंग होतं. प्रगती नोटिफिकेशनद्वारे दिसतं. वापरकर्ते “व्यू प्रोग्रेस” किंवा “स्टॉप टास्क” बटणानं कधीही थांबवू शकतात. महत्त्वाचं म्हणजे, हे फीचर अंतिम पेमेंट किंवा कन्फर्मेशन स्टेपवर ट्रान्झॅक्शन स्वतः पूर्ण करत नाही. यामुळं वापरकर्त्यांना रिव्ह्यू करण्याची पूर्ण संधी मिळते आणि सुरक्षितता राखली जाते. सध्या हे फक्त मर्यादित अॅप्ससोबत उबर, लिफ्ट, उबर ईट्स, ग्रबहब, डोर्डॅश आणि स्टारबक्स काम करतं. फूड डिलिव्हरी आणि राइड-हेलिंग क्षेत्रात प्रामुख्यानं उपयुक्त ठरेल.
वापर मर्यादा आणि उपलब्धता
फ्री यूजर्सना दिवसाला फक्त 5 रिक्वेस्ट्स मिळतील. एआय प्लस प्लॅनसाठी 12, एआय प्रोसाठी 20 आणि एआय अल्ट्रा प्लॅनसाठी 120 पर्यंत मर्यादा आहेत. फीचर सेटिंग्जमध्ये जेमिनी अॅप उघडा, “स्क्रीन ऑटोमेशन” ऑप्शन इनेबल करा. सध्या अमेरिकेत अँड्रॉइड 16 क्यूपीआर3 चालवणाऱ्या पिक्सेल 10 सीरीजवर ही रोलआउट सुरू आहे. पिक्सेल 10 प्रो फोल्डवरही सेटिंग दिसत आहे, पण अद्याप सक्रिय नाही. लवकरच भारतसह इतर देशांमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :