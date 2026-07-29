भारतात 'जेमिनी स्पार्क' (Gemini Spark) लाँच: गुगलचा वैयक्तिक AI एजंट कसा करतो काम?
गुगलनं भारतात 'जेमिनी स्पार्क' लाँच केलं आहे. हा 24/7 कार्यरत राहणारा वैयक्तिक AI एजंट विविध कामे स्वयंचलित करतो, कामाची प्रक्रिया व्यवस्थापित करतो.
Published : July 29, 2026 at 1:09 PM IST
मुंबई: गुगलनं भारतात 'जेमिनी स्पार्क'ची सेवा सुरू केली आहे. हे वैशिष्ट्य 'गुगल AI प्रो' (Google AI Pro) आणि 'गुगल AI अल्ट्रा' (Google AI Ultra) च्या सबस्क्राइबर्ससाठी उपलब्ध करून दिली जात आहे. या वर्षीच्या 'I/O' कार्यक्रमात सादर करण्यात आलेला 'जेमिनी स्पार्क' हा एक वैयक्तिक AI एजंट आहे जो चोवीस तास कार्यरत असतो. हा केवळ एक चॅटबॉट नसून एक स्मार्ट प्रणाली आहे, जी कामं स्वयंचलित करण्यास, प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यास आणि वापरकर्त्याच्या वतीने कृती करण्यास सक्षम आहे. भारतातील 'गुगल AI प्रो' सबस्क्राइबर्सना आगामी आठवड्यांमध्ये या वैशिष्ट्याचा ॲक्सेस मिळेल.
'जेमिनी स्पार्क' म्हणजे काय? : 'जेमिनी स्पार्क' हा गुगलचा वैयक्तिक AI एजंट आहे, जो बॅकग्राउंडमध्ये सतत कार्यरत राहतो. प्रश्न विचारल्यावरच प्रतिसाद देणाऱ्या पारंपारिक चॅटबॉट्सच्या विपरीत, 'स्पार्क' वापरकर्त्याच्या वतीनं कामं पूर्ण करू शकतो. तो क्लाउडवर चालतो, त्यामुळं लॅपटॉप बंद असताना किंवा फोन लॉक केलेला असतानाही तो सक्रिय राहतो.तो 24/7वैयक्तिक सहाय्यक म्हणून काम करतो; वापरकर्त्याच्या नियंत्रणाखाली राहून विविध सेवांमधील कामाची प्रक्रिया स्वयंचलित करतो. हे वेबवरील 'जेमिनी' ॲपमध्ये एका स्वतंत्र टॅबच्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. अँड्रॉइड (Android) आणि iOS वर, ते 'सर्च चॅट्स' (Search chats) आणि 'डेली ब्रीफ' (Daily Brief) च्या शेजारी दिसतं. 'जेमिनी स्पार्क' हे 'जेमिनी ३.६ फ्लॅश' (Gemini 3.6 Flash) मॉडेलवर चालते, जे गुंतागुंतीच्या आणि एजंट-आधारित कामांसाठी डिझाइन केलेलं आहे.
'जेमिनी स्पार्क' कशाचा ॲक्सेस घेऊ शकतो?: वापरकर्त्याच्या परवानगीनं, 'स्पार्क' गुगल वर्कस्पेस ॲप्स (जसे की Gmail, Docs आणि Sheets), जेमिनी चॅट्स, साइन-इन केलेल्या वेबसाइट्स, 'पर्सनल इंटेलिजन्स' (Personal Intelligence) आणि लोकेशन डेटाशी कनेक्ट होऊ शकतं. हे गुगलच्या क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरवर चालतं, त्यामुळं वापरकर्त्यांना वेगळं सेटअप करण्याची गरज नाही. कोणत्या ॲप्सना ॲक्सेस द्यायचा हे वापरकर्ते ठरवू शकतात. महत्त्वाच्या कृती (जसे की ईमेल पाठवणे किंवा पैसे खर्च करणे) करण्यापूर्वी 'स्पार्क' वापरकर्त्याची पुष्टी (confirmation) घेतो. 'स्पार्क' ब्राउझर-आधारित वातावरणात वेबसाइट्सशी संवाद साधू शकतो. भारतातील रोलआउटदरम्यान सर्व क्षमता त्वरित उपलब्ध असतील की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
'जेमिनी स्पार्क' कसं काम करतं? : 'जेमिनी स्पार्क' अनेक टप्प्यांची कामं स्वयंचलित करतं आणि बॅकग्राउंडमध्ये सतत कार्यरत राहतं. यात टास्क्स (Tasks - कामे), शेड्युल्स (Schedules - वेळापत्रक) आणि स्किल्स (Skills - कौशल्ये) असे तीन मुख्य घटक आहेत.
टास्क (कार्य): टास्क म्हणजे वापरकर्त्यानं ठरवलेलं ध्येय. उदाहरणार्थ, ईमेल व्यवस्थित करणे किंवा व्यावसायिक सहलीचे नियोजन करणे. जेमिनी ॲपमधील 'टास्क' पेजवर प्रगती पाहता येते. वापरकर्ते टास्क पिन करू शकतात, त्यांचं नाव बदलू शकतात, त्यांना फिल्टर करू शकतात किंवा डिलीट करू शकतात.
शेड्यूल्स (वेळापत्रक): स्पार्क वेळापत्रकानुसार कार्य करतो. तो विशिष्ट तारखा, वेळा, ठराविक अंतरानं किंवा घटनांनुसार (जसं की विशिष्ट प्रकारचा ईमेल मिळणे) सक्रिय होतो. यामुळं साप्ताहिक किंवा मासिक कार्यांचं ऑटोमेशन करणं सोपं होतं.
स्किल्स (कौशल्ये): स्किल्समध्ये पुन्हा वापरता येण्याजोग्या सूचना आणि संदर्भ असतात. एकदा स्किल तयार झाल्यावर, ते अनेक कार्यांसाठी वापरलं जाऊ शकते. स्किल्समध्ये प्राधान्ये, फाइल्स आणि टूल्सबद्दलची माहिती समाविष्ट असते. स्पार्क आपोआप योग्य स्किल ओळखतो किंवा वापरकर्ता विशिष्ट सूचना देऊ शकतो. हे तीन घटक स्पार्कला साध्या प्रश्नोत्तर संवादांच्या पलीकडं जाऊन स्मार्ट, अखंडित वर्कफ्लो तयार करण्यास सक्षम करतात. जेमिनी स्पार्कसारखे एआय एजंट भविष्यात डिजिटल जीवन अधिक सोपे आणि कार्यक्षम बनवतील. भारतात लॉंच झाल्यामुळं, स्थानिक वापरकर्त्यांना प्रगत एआय टूल्सचा वापर करता येईल. गूगलनं सुरक्षितता आणि वापरकर्त्याच्या नियंत्रणावर विशेष भर दिला आहे.
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