गूगल क्रोममध्ये जेमिनी-शक्तीशाली एआय वैशिष्ट्ये भारतात सुरू

गूगलनं भारतात क्रोम ब्राउझरमध्ये जेमिनी एआय वैशिष्ट्ये सुरू केली आहेत. हे अपडेट ब्राउझिंग सुलभ करतं, सारांश, तुलना, ईमेल ड्राफ्टिंग आणि इमेज संपादनासारखी काम करतं.

Gemini powered AI features
गूगल क्रोम एआय वैशिष्ट्ये (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
मुंबई : गूगलनं भारतातील वापरकर्त्यांसाठी क्रोम ब्राउझरमध्ये जेमिनी-शक्तीशाली एआय वैशिष्ट्ये सुरू केली आहेत. हे अपडेट क्रोममध्ये जेमिनी 3.1 मॉडेल एकत्रित करते, ज्यामुळे वापरकर्ते ब्राउझिंग करताना जेमिनी एआय असिस्टंटशी संवाद साधू शकतात. नवीन टूल्सच्या मदतीनं वापरकर्ते लांब वेबपेजेसचा सारांश काढू शकतात, एकाधिक टॅब्समधील माहितीची तुलना करू शकतात, जीमेलद्वारे ईमेल ड्राफ्ट करू शकतात आणि ब्राउझर सोडल्याशिवाय इमेजेस संपादित करू शकतात. क्षेत्रीय विस्तारासोबत, गूगलनं 50 पेक्षा अधिक भाषांना समर्थन जोडलं आहे, ज्यात हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मल्याळम, मराठी, तेलुगू आणि तमिळ यासारख्या अनेक भारतीय भाषांचा समावेश आहे. ही एआय वैशिष्ट्ये सुरुवातीला डेस्कटॉप आणि आयओएस डिव्हाइसेसवर उपलब्ध असतील आणि ब्राउझिंग करताना कार्ये जलद पूर्ण करण्यास मदत करतील. भारताव्यतिरिक्त, जेमिनी इन क्रोम न्यूझीलंड आणि कॅनडातील वापरकर्त्यांसाठीही सुरू होत आहे.

क्रोममध्ये जेमिनी
गूगलच्या मते, क्रोममध्ये जेमिनी एक ब्राउझिंग असिस्टंट म्हणून काम करतं, ज्याला वापरकर्ते टॅब्स स्विच न करता ऍक्सेस करू शकतात. ब्राउझरच्या वरच्या उजव्या कोपऱ्यातील आयकॉन क्लिक करून, वापरकर्ते साइड पॅनेलमध्ये जेमिनीशी चॅटिंग सुरू करू शकतात आणि त्याच वेळी ब्राउझिंग करू शकतात. असिस्टंट लांब लेख किंवा संशोधन पेपर्सचा सारांश काढण्यास, पेजवरील सामग्रीबाबत प्रश्नांची उत्तरे देण्यास आणि अभ्यासासाठी क्विझ तयार करण्यास मदत करतं. तसंच, ते माहितीमध्ये बदल सुचवू शकतं, जसं की रेसिपीमध्ये बदल किंवा जटिल विषय स्पष्ट करणं. ब्लॉगनुसार, क्रोममध्ये जेमिनी मॅक, विंडोज आणि क्रोमबुक प्लस वापरकर्त्यांसाठी सुरू होत आहे.

गूगल अ‍ॅप्स एकत्रीकरण
क्रोमच्या एआय वैशिष्ट्ये जीमेल, मॅप्स, कॅलेंडर आणि यूट्यूब यासारख्या अनेक गूगल सेवांशी जोडल्या जातात. या एकत्रीकरणामुळं वापरकर्ते ब्राउझिंग करत असलेल्या पेज सोडल्याशिवाय कार्ये करू शकतात. उदाहरणार्थ, वापरकर्ते साइड पॅनेल उघडून एआयला जीमेलद्वारे ईमेल ड्राफ्ट आणि पाठवण्यास सांगू शकतात. ते गूगल मॅप्सवरून स्थान तपशील तपासू शकतात, गूगल कॅलेंडरवर इव्हेंट शेड्यूल करू शकतात किंवा यूट्यूब व्हिडिओशी संबंधित प्रश्न ब्राउझर इंटरफेसमधून विचारू शकतात. कंपनीनं सांगितलं की, हे वैशिष्ट्य दररोजच्या ऑनलाइन कार्यांसाठी एकाधिक टॅब्स किंवा अॅप्स उघडण्याची गरज कमी करण्यासाठी आहे.

एकाधिक टॅब्सवर काम
दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे क्रोममध्ये जेमिनी एकाधिक उघड्या टॅब्सवर काम करू शकतं. याचा अर्थ एआय एकाधिक पेजेसमधून माहिती गोळा करून एकत्रित स्वरूपात सादर करू शकतं. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती ट्रॅव्हल पॅकेजेसची तुलना करत असेल किंवा ऑनलाइन उत्पादने खरेदी करत असेल, तर जेमिनी माहितीचा सारांश काढू शकतं आणि विविध वेबसाइट्सवरील तपशीलांवर आधारित तुलना टेबल तयार करू शकते. हे वैशिष्ट्य संशोधन करताना किंवा पर्यायांची तुलना करताना माहिती जलद प्रक्रिया करण्यासाठी डिझाइन केलं आहे.

नॅनो बॅनाना 2 सह इमेज संपादन
गूगलनं क्रोममध्ये नॅनो बॅनाना 2 जोडलं आहे, जे वापरकर्त्यांना ब्राउझरमध्ये थेट इमेजेस रूपांतरित करण्यास अनुमती देतं. वापरकर्ते फक्त बदलांचं वर्णन करणारा प्रॉम्प्ट एंटर करतात आणि टूल फाइल्स डाउनलोड किंवा अपलोड न करता इमेज संपादित करतं. हे वैशिष्ट्य डिझाइन आयडियाज व्हिज्युअलाइझ करण्यासाठी वापरलं जाऊ शकतं.

अंगभूत सुरक्षा उपाय
गूगलनं सांगितलं की, एआय वैशिष्ट्ये सुरक्षा उपायांसह डिझाइन केल्या आहेत. सिस्टम प्रॉम्प्ट इंजेक्शन प्रयत्नांसारख्या ज्ञात धोक्यांना ओळखू शकतं आणि ईमेल पाठवणे किंवा कॅलेंडर इव्हेंट जोडण्यासारख्या संवेदनशील क्रियांसाठी वापरकर्त्याची पुष्टीकरण आवश्यक आहे. कंपनीनं ऑटोमेटेड टेस्टिंग आणि क्रोमच्या ऑटो-अपडेट सिस्टमचा वापर करून संभाव्य कमकुवतता दूर करण्यासाठी आणि फिक्सेस जलद रोल आउट करण्यासाठी सांगितलं. गूगलनं उल्लेख केला की, यावर्षी नंतरच्या काळात अतिरिक्त क्षेत्रांमध्ये अधिक एआय वैशिष्ट्ये आणि भाषा समर्थन जोडलं जाईल.

