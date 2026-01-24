ETV Bharat / technology

ChromeOS 144 अपडेटसह जेमिनी अधिकृतपणे Chrome मध्ये दाखल

ChromeOS 144 अपडेटमध्ये जेमिनी अधिकृतपणे Chrome मध्ये सामाविष्ट झालं आहे. 27 जानेवारी, 2026 पासून हे वैशिष्ट्ये उपलब्ध होईल.

ChromeOS 144
ChromeOS 144 (Google)
ETV Bharat Tech Team

January 24, 2026

1 Min Read
मुंबई: 27 जानेवारी, 2026 पासून रोलआउट होणाऱ्या ChromeOS 144 अपडेटमध्ये एक महत्त्वाचं नवीन वैशिष्ट्य आलं आहे. Chromebook Plus डिव्हाइसेसवरील Chrome ब्राउझरमध्ये जेमिनी एआयचं अधिकृत एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून Mac आणि Windows वर उपलब्ध असलेले हे वैशिष्ट्य आता Chromebook वापरकर्त्यांसाठी येत आहे. हे अपडेट शिक्षण क्षेत्रासाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहे, कारण त्यात नवीन क्लास टूल्स आणि उत्पादकता सुधारणांचा समावेश आहे.

जेमिनी अखेर Chrome मध्ये उपलब्ध
ChromeOS 144 पासून, Chromebook Plus डिव्हाइसेसवरील Chrome ब्राउझरमध्ये जेमिनी उपलब्ध होईल. हे केवळ एक शॉर्टकट नसून जेमिनी तुमच्या सध्याच्या टॅबमधील सामग्री रिअल टाइममध्ये समजू शकतं.

दोन वेगवेगळ्या प्रकारे वापरता येणार

  • जेमिनी चॅट: मजकूर-आधारित संभाषणांसाठी, जिथं तुम्ही प्रश्न विचारू शकता किंवा नवीन सामग्री तयार करू शकता.
  • जेमिनी लाइव्ह: आवाज-आधारित संवादासाठी, जे हँड्स-फ्री अनुभव देतं.
  • हे वैशिष्ट्य Chromebook Plus वरील ब्राउझिंग अधिक स्मार्ट आणि सोयीस्कर बनवेल.

वर्गासाठी नवीन “क्लास टूल्स”
शिक्षण क्षेत्रातील वापरकर्त्यांसाठी, ChromeOS 144 दोन महत्त्वाचे “क्लास टूल्स” सादर करत आहे: वायरलेस स्क्रीन शेअरिंग आणि ॲनोटेशन वैशिष्ट्ये. शिक्षक आता त्यांची किंवा त्यांच्या विद्यार्थ्यांची स्क्रीन वायरलेस पद्धतीनं वर्गातील डिस्प्लेवर प्रोजेक्ट करू शकतात. हे टीचर ॲपद्वारे केलं जातं, जे एका विशिष्ट पेअरिंग कोडचा वापर करून ChromeBox किंवा ChromeOS Flex चालवणाऱ्या डिव्हाइसशी कनेक्ट होतं. ते अधिक संवादात्मक बनवण्यासाठी, एक नवीन ॲनोटेशन टूल शिक्षकांना स्टायलस, बोट किंवा ट्रॅकपॅड वापरून स्क्रीनवर रिअल-टाइममध्ये चित्र काढण्याची किंवा लिहिण्याची परवानगी देतं. तसंच, क्लास टूल्स सेशनमधील विद्यार्थ्यांची कमाल संख्या आता 100 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळं शिक्षकांना अधिक प्रभावी आणि आधुनिक अध्यापन पद्धती अवलंबता येतील.

उत्पादकता आणि प्रशासकीय सुधारणा
प्रोग्रेसिव्ह वेब ॲप्स (PWAs) च्या वापरकर्त्यांसाठी, ChromeOS 144 प्रोटोकॉल हँडलर्ससाठी मल्टी-ॲप सपोर्ट सादर करत आहे. यामुळं PWAs त्यांच्या मॅनिफेस्टमध्ये विशिष्ट प्रोटोकॉल घोषित करू शकतात, आणि जर अनेक ॲप्स समान प्रोटोकॉलला सपोर्ट करत असतील, तर वापरकर्ते डीफॉल्ट हँडलर निवडू शकतात. प्रशासकीय दृष्टिकोनातून, ChromeOS 145 पासून, रोलबॅक प्रोटेक्शन आवृत्ती ॲडमिन कन्सोलमधील “ऑपरेटिंग सिस्टम माहिती” टेबलमध्ये थेट दिसेल. यामुळं प्रशासकांना त्यांच्या डिव्हाइस फ्लीटच्या सुरक्षा स्थितीची आणि व्हर्जनिंगची अधिक स्पष्ट माहिती मिळेल.

