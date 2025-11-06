जेमिनी डीप रिसर्च जीमेल, डॉक्स, ड्राइव्हसह होणार चॅटला कनेक्ट
जेमिनी डीप रिसर्च आता तुमच्या जीमेल, डॉक्स, ड्राइव्ह आणि अगदी चॅटशी देखील कनेक्ट होणार आहे.
Published : November 6, 2025 at 4:01 PM IST
हैदराबाद : गुगलनं आपल्या जेमिनी एआयच्या डीप रिसर्च टूलमध्ये महत्त्वपूर्ण अपडेट आणलं आहे. आता हे टूल जीमेल, ड्राइव्ह आणि चॅटमधील वापरकर्त्याच्या डेटासह संशोधन करणार आहे. हे वैशिष्ट्य वेब डेटासह आंतरिक फाइल्स एकत्रित करून संशोधन प्रक्रियेला वेगवान बनवेल. गुगलनं कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) क्षेत्रात एक नवीन पाऊल उचललं आहे. जेमिनीच्या डीप रिसर्च टूलमध्ये आता जीमेल, गूगल ड्राइव्ह आणि चॅट सारख्या वर्कस्पेस अॅप्सशी एकीकरण करण्यात आलं आहे. यामुळं वापरकर्ते त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक डेटाचा वापर करून अधिक संदर्भित संशोधन अहवाल तयार करू शकतील. गुगलच्या अधिकृत ब्लॉगनुसार, हे वैशिष्ट्य जेमिनी 2.5 मॉडेलवर आधारित आहे, जे विविध स्रोतांमधील माहितीचं आयोजन आणि सारांश तयार करण्यासाठी डिझाइन केलं गेलं आहे. पारंपरिक संशोधन प्रक्रिया जटिल आणि वेळखाऊ असते, परंतु हे टूल ती पूर्णपणे स्वयंचलित करते.
वर्कस्पेस एकीकरण कसं कार्य करतं?
गुगलच्या ब्लॉगमध्ये सविस्तर स्पष्ट केलं आहे की, डीप रिसर्च टूल आता दस्तऐवज, स्प्रेडशीट्स, स्लाइड्स, पीडीएफ फाइल्स तसेच ईमेल थ्रेड्स किंवा चॅट संदेशांचा संदर्भ घेऊ शकतं. यामुळं वापरकर्त्यांना आंतरिक डेटा आणि सार्वजनिक वेब माहिती एकत्रित करून सर्वसमावेशक अंतर्दृष्टी मिळतात. यासाठी फाइल्स कॉपी करण्याची किंवा संदर्भ मॅन्युअली देण्याची गरज नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या नवीन उत्पादनासाठी बाजार विश्लेषण तयार करताना, जेमिनी आपोआप टीमच्या ब्रेनस्टॉर्मिंग दस्तऐवज, संबंधित ईमेल्स आणि ड्राइव्हमधील प्रकल्प योजनांचा स्कॅन करेल. नंतर, ही माहिती वेबवरील बाह्य संशोधनासह एकत्रित करून एक पूर्ण अहवाल तयार करेल. त्याचप्रमाणे, व्यवसायांसाठी स्पर्धात्मक विश्लेषण सुलभ होईल. हे टूल साध्या चॅटबॉट क्वेरीपेक्षा वेगळं आहे. ते थेट उत्तर देण्याऐवजी, प्रथम एक संरचित, बहु-स्तरीय योजना तयार करतं. त्यानंतर अनेक वेब शोध घेते आणि शेवटी अहवाल एकत्रित करतं. वापरकर्ते हा अहवाल अधिक तपशीलांसाठी सुधारू शकतात किंवा थेट गूगल डॉक्समध्ये सेव करू शकतात. विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे, एआय-जनरेटेड पॉडकास्टमध्ये रूपांतरित करणे, ज्यामुळे माहिती ऐकण्यासाठी सोयीस्कर होते. हे वैशिष्ट्य संशोधनाला अधिक गतिमान आणि रचनात्मक बनवतं, ज्यामुळे विद्यार्थी, संशोधक आणि व्यवसाय व्यावसायिकांसाठी ते आदर्श ठरेल.
वापरण्याची पद्धत आणि उपलब्धता
डेस्कटॉपवर जेमिनी अॅप उघडून, टूल्स मेनूतील 'डीप रिसर्च' पर्याय निवडावा. येथे वापरकर्ते गूगल सर्च, जीमेल, ड्राइव्ह किंवा चॅट यापैकी कोणतेही स्रोत निवडू शकतात. सध्या हे वैशिष्ट्य डेस्कटॉप वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे, तर मोबाइल सपोर्ट येणाऱ्या काही दिवसांत सुरू होईल. गुगलनं गोपनीयतेचा विशेष विचार केला आहे. वापरकर्त्यांच्या डेटाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, फक्त परवानगी दिलेल्या स्रोतांचा वापर होतो. हे एकीकरण वर्कस्पेसच्या इतर एआय वैशिष्ट्यांसारखेच, उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिझाइन केलं आहे.
या अपडेटचा प्रभाव मोठा असेल. पारंपरिक संशोधनात माहिती एकत्रित करण्यासाठी तासन् तास लागतात, परंतु जेमिनी डीप रिसर्च हे मिनिटांत पूर्ण करतं. उद्योग क्षेत्रात, मार्केटिंग टीम्स नवीन ट्रेंड्सचं विश्लेषण जलद करू शकतील. शैक्षणिक क्षेत्रात, विद्यार्थी अभ्यास अहवाल अधिक समृद्ध करू शकतील. गुगलचं हे पाऊल एआयला अधिक वैयक्तिक आणि व्यावहारिक बनवतं, ज्यामुळं भविष्यातील संशोधन प्रक्रिया पूर्णपणे बदलू शकते. जेमिनी 2.5 मॉडेलची शक्ती आता आंतरिक डेटासह जोडली गेल्यानं, वापरकर्त्यांना अधिक अचूक आणि संदर्भित परिणाम मिळतील. गुगलच्या ब्लॉगनुसार, हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाला सोपं करेल. एकंदरीत, जेमिनी डीप रिसर्चचं हे एकीकरण एआय तंत्रज्ञानाच्या विकासात महत्वाची भूमीका बजावेल. ते केवळ माहिती एकत्रित करण्यापुरतं मर्यादित नसून, अंतर्दृष्टी निर्माण करण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन आहे. व्यवसाय, शिक्षण आणि वैयक्तिक संशोधनासाठी हे क्रांतिकारी ठरेल. गुगलच्या या नव्या प्रयत्नामुळं एआय अधिक स्मार्ट आणि वापरकर्ता-केंद्रित होत आहे.
