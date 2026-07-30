जेमिनी (Gemini) एआय चॅटबॉट 'Ask Google Pay' लाँच; 'RuPay Flex SBI Card' देखील सादर
'गुगल पे'नं 'जेमिनी' तंत्रज्ञानावर आधारित Ask Google Pay हा चॅटबॉट लाँच केला आहे. याव्यतिरिक्त, SBI Card भागीदारीत RuPay Flex SBI Card सादर केलंय.
Published : July 30, 2026 at 10:57 AM IST
मुंबई: भारतातील आघाडीचा डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म असलेल्या 'गुगल पे'नं (Google Pay) आणखी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट सादर केलं आहे. 'माउंटेन व्ह्यू' (Mountain View) स्थित या कंपनीनं गुगल पे ॲपमध्येच थेट 'Ask Google Pay' नावाचा एआय (AI) चॅटबॉट लाँच केला आहे, जो 'जेमिनी' (Gemini) तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. हा चॅटबॉट वापरकर्त्यांच्या खर्चाच्या सवयींचं विश्लेषण करून त्यांना वैयक्तिकृत (personalized) सल्ला देतो. याव्यतिरिक्त, एसबीआय कार्डच्या (SBI Card) भागीदारीत 'RuPay' नेटवर्कवर 'Flex SBI Card' देखील लाँच करण्यात आलं आहे. या दोन्ही घोषणांचा उद्देश भारतीय वापरकर्त्यांसाठी डिजिटल वित्त व्यवहार अधिक स्मार्ट आणि सोपं करणं हा आहे.
Introducing the Google Pay Flex SBI Card 💳— Google India (@GoogleIndia) July 29, 2026
In partnership with @TheOfficialSBI, we're making everyday credit more accessible.
✔️ Apply directly from Google Pay
✔️ No physical paperwork
✔️ Earn Stars instantly (1 Star = ₹1)
✔️ Flexible EMI repayment options
Read more 🔗… pic.twitter.com/M1asZeupeO
Ask Google Pay: गुगलनं बुधवारी एका ब्लॉग पोस्टद्वारे 'Ask Google Pay' ची घोषणा केली. जेमिनी एआय मॉडेल्सवर आधारित हे एक 'ऑप्ट-इन' (स्वेच्छेने निवडता येणारे) वैशिष्ट्य आहे; याचा वापर करण्यासाठी वापरकर्त्यांना 'पर्सनलायझेशन' (वैयक्तिकरण) सुरू करणे आवश्यक आहे. एकदा हे वैशिष्ट्य सुरू केलं की, हा चॅटबॉट वापरकर्त्याच्या गुगल पे व्यवहार इतिहासावर (transaction history) आधारित प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, जर वापरकर्त्यानं विचारलं, "गेल्या महिन्यात मी कसा खर्च केला?", तर एआय त्यांच्या खर्चाच्या डेटाचा वापर करून त्यांना बजेट नियोजन आणि बचतीसाठी मदत करेल. तसंच, हा एआय डेटाचा वापर करून पाय-चार्ट (pie chart) तयार करणे, श्रेणीनुसार व्यवहारांची यादी करणे, महत्त्वाचे निष्कर्ष (insights) सांगणे आणि खर्चाच्या सवयी सुधारण्यासाठी टिप्स देणे यांसारख्या गोष्टी करेल. याशिवाय, तो वापरकर्त्याच्या खर्चाच्या पद्धतींनुसार ऑफर्स शोधू शकतो, क्रेडिट कार्डचे पर्याय सुचवू शकतो, आर्थिक संकल्पना (जसे की चक्रवाढ व्याज) सोप्या भाषेत समजावून सांगू शकतो आणि एसआयपी (SIP) व क्रेडिट स्कोअर यांसारख्या विषयांवर माहिती देऊ शकतो. हा चॅटबॉट वापरकर्त्याचा व्यवहार इतिहास आणि क्रेडिट रिपोर्टमधील डेटाचा संदर्भ घेऊन वैयक्तिकृत शिफारसी तयार करतो. तो 10 भारतीय भाषा समजून घेतो आणि त्यांत प्रतिसाद देतो; वापरकर्ते मजकूर (text) किंवा व्हॉइस कमांड्सद्वारे त्याच्याशी संवाद साधू शकतात. खर्च व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि आर्थिक बाबींवर योग्य निर्णय घेण्यासाठी हे वैशिष्ट्य अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
Google Pay Flex SBI Card: 'Ask Google Pay' व्यतिरिक्त, गुगलनं एसबीआय कार्डसोबत भागीदारीची घोषणा केली आहे. 'Google Pay Flex SBI Card' हे RuPay नेटवर्कवर लाँच करण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षी सादर केलेल्या 'Google Pay Flex Axis Card' नंतरचं हे अशा प्रकारचं दुसरं कार्ड आहे. हे कार्ड वापरकर्त्यांसाठी क्रेडिट सुविधा आणि डिजिटल पेमेंट क्षमता यांचा मेळ साधतं. RuPay नेटवर्कशी जोडणी केल्यामुळं सरकारी आणि स्थानिक व्यवहारांशी अधिक चांगली सुसंगतता (compatibility) सुनिश्चित होते.
फायदे: 'Ask Google Pay' सारखी एआय-आधारित वैशिष्ट्ये भारतातील डिजिटल पेमेंट क्रांतीमधील एका नवीन टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करतात. लाखो वापरकर्ते दररोज गुगल पेवर अवलंबून असतात; त्यांच्या खर्चाच्या माहितीवर आधारित एआय विश्लेषण त्यांना बजेट नियोजन, बचत आणि अधिक हुशारीनं खरेदीचे निर्णय घेण्यास मदत करेल. एआय चॅटबॉट केवळ माहिती दाखवत नाही, तर तिचं विश्लेषण करून कृती करण्यायोग्य सल्ला देतो. विशेष म्हणजे, बहुभाषिक समर्थनामुळं ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील वापरकर्त्यांना ही सेवा सहज उपलब्ध होते, तर व्हॉइस कमांड सुविधेमुळं कमी साक्षरता असलेल्या व्यक्तींसाठी ही सेवा वापरण्यास अधिक सोपी होते.
गुगल पे फ्लेक्स एसबीआय कार्डसारखी उत्पादने क्रेडिटची उपलब्धता वाढवतील आणि रुपे नेटवर्कद्वारे यूपीआय व इतर पेमेंट पद्धतींमध्ये अधिक एकीकरणाला चालना देतील. गुगल पे एका साध्या पेमेंट ॲपमधून एका वैयक्तिक आर्थिक सल्लागारामध्ये विकसित होत आहे. भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था झपाट्यानं वाढत असताना, अशी नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये स्पर्धा वाढवतील आणि वापरकर्त्यांना अधिक चांगल्या सेवा देतील. गुगलनं गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षेप्रती आपली वचनबद्धता देखील अधोरेखित केली आहे.
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