गूगल मॅप्समध्ये जेमिनी एआयचा प्रवेश; 'आस्क मॅप्स' आणि 'इमर्सिव्ह नेव्हिगेशन' फीचर्स जाहीर

Google Maps अपडेटमध्ये Gemini AI मॉडेल्स समाविष्ट करण्यात आलं आहे. या अपडेटद्वारे Ask Maps आणि Immersive Navigation ही दोन वैशिष्ट्ये आहेत.

प्रातिनिधिक छायाचित्र (Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 11:02 AM IST

मुंबई : गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी गुरुवारी गूगल मॅप्समध्ये जेमिनी एआय मॉडेलचा समावेश करण्याची मोठी घोषणा केली. नवीन ‘आस्क मॅप्स’ फीचर आणि ‘इमर्सिव्ह नेव्हिगेशन’ हे Google Maps नेव्हिगेशनचे गेल्या दशकातील सर्वात मोठे अपग्रेड आहे. या दोन्ही फीचर्समुळं मॅप्स आता केवळ नकाशा न राहता वैयक्तिक कन्सिर्ज बनला आहे.

गूगल आस्क मॅप्स
‘आस्क मॅप्स’ फीचर (Ask Maps ) जेमिनी एआयच्या सामर्थ्यानं मॅप्सला संभाषणात्मक बनवतं. वापरकर्ते जटील किंवा अत्यंत विशिष्ट प्रश्न विचारू शकतात आणि रिअल-वर्ल्ड स्थितीनुसार वैयक्तिक शिफारसी मिळवू शकतात. उदाहरणार्थ, “मला रांगेत न उभं राहता सर्वात जवळचं पब्लिक बाथरूम कुठं आहे?” किंवा “माझ्या फोनची चांर्जिंग संपली आहे, रांगेत न थांबता चार्जिंग कुठं करता येईल?” असे प्रश्न विचारल्यास मॅप्स त्वरित ऑप्टिमाइज्ड उत्तर आणि कस्टमाइज्ड नकाशा दाखवतं. गूगलनं म्हटलं, “आस्क मॅप्स बटण दाबा आणि संभाषण शैलीत उत्तर मिळवा. मॅप्स जगातील ताज्या माहितीचा वापर करून तुम्हाला जाण्यापूर्वी सर्व काही सांगतं, तुमच्या गरजेनुसार उत्तर वैयक्तिक बनवतं आणि योजना प्रत्यक्षात सोपं करतं.” हे फीचर अमेरिका आणि भारतात Android व iOS दोन्ही डिव्हाइसेसवर तात्काळ रोलआउट होत आहे. डेस्कटॉप सपोर्ट लवकरच येणार आहे.

गूगल इमर्सिव्ह नेव्हिगेशन
गूगल मॅप्सच्या देखाव्यातही पूर्ण बदल होत आहे. नेव्हिगेशन चालू (Immersive Navigation) असताना आता नवे रंग, 3डी इमारती, वास्तविक भूप्रदेश आणि हिरवळ दिसेल. गूगल म्हणतं, “हे अपडेट ड्रायव्हर्ससाठी ‘अंदाज’ काढून टाकतं.” नव्या इंटरफेसमुळं रस्त्यावर लक्ष केंद्रित राहतं, रिअल-वर्ल्ड माहिती आणि नैसर्गिक दिशा मिळतात. इमर्सिव्ह नेव्हिगेशन आजपासून अमेरिकेत सुरू झालं असून, येत्या काही महिन्यांत iOS, Android, CarPlay, Android Auto आणि Google built-in असलेल्या कार्समध्ये उपलब्ध होईल.

वापरकर्त्यांसाठी फायदे
या दोन्ही फीचर्समुळं Google Maps आता फक्त मार्ग दाखवणारे साधन न राहता दैनंदिन जीवनातील विश्वासू साथीदार बनलं आहे. एआयच्या मदतीनं वैयक्तिक गरजा, वेळेची बचत आणि सुरक्षित प्रवास शक्य झालं आहे. भारतातही हे फीचर्स तात्काळ उपलब्ध झाल्यानं लाखो वापरकर्त्यांना फायदा होणार आहे. सुंदर पिचाई यांच्या नेतृत्वात गूगल पुन्हा एकदा नाविन्यपूर्ण टेक्नॉलॉजीचा नवा अध्याय लिहित आहे.

