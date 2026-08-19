अँड्रॉइडवरील क्रोममध्ये 'जेमिनी एआय' दाखल! मोबाईल ब्राउझिंग आता अधिक स्मार्ट
अँड्रॉइड क्रोमवर 'जेमिनी एआय' (Gemini AI) सुरू झालंय.
Published : August 19, 2026 at 11:56 AM IST
मुंबई : अमेरिकेतील अँड्रॉइड वापरकर्त्यांना आता क्रोम ब्राउझरमध्येच 'जेमिनी एआय'ची सुविधा मिळणार आहे. यामुळं पेज समरीज (सारांश), स्मार्ट प्रश्न-उत्तर (Q&A), ऑटो-ब्राउझिंग आणि इमेज टूल्स यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह मोबाईलवरील अनुभव अधिक समृद्ध होणार आहे.
Google is rolling out Gemini in Chrome for Android across the U.S., featuring AI summaries, app integrations, and agentic Auto Browse. https://t.co/QALEOon6ky— Chrome Unboxed (@chromeunboxed) August 18, 2026
नवीन वैशिष्ट्ये: गुगलनं अमेरिकेतील अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. जेमिनी एआय आता थेट क्रोम ब्राउझरमध्ये उपलब्ध आहे. त्यामुळं जे वैशिष्ट्य पूर्वी केवळ डेस्कटॉपपुरतं मर्यादित होतं, ते आता मोबाईलवरही आलं आहे. तुम्हाला मोठे लेख वाचणे कंटाळवाणे वाटत असेल, तर जेमिनी एका क्लिकवर संपूर्ण पेजचा सारांश देऊ शकतं. तुम्ही त्या पेजशी संबंधित प्रश्न थेट विचारू शकता आणि त्वरित उत्तरे मिळवू शकता. यामुळं मोबाईलवर अनेक टॅब्स उघडे ठेवल्यानं होणारी गोंधळाची स्थिती आणि गुंतागुंत कमी होते.
गुगल ॲप्सशी थेट कनेक्शन: जेमिनी हे कॅलेंडर, कीप (Keep) आणि इतर गुगल ॲप्सशी सहजपणे जोडलं जातं. माहिती कॉपी-पेस्ट करण्याची गरज नाही; सर्व काही एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतं. 'नॅनो बनाना' (Nano Banana) इमेज टूल्समुळं ब्राउझिंग करताना फोटो तयार करणे किंवा त्यात बदल करणे शक्य होते. मोबाईल स्क्रीनवर ज्या कामांसाठी पूर्वी खूप वेळ लागायचा, ती कामे आता काही सेकंदात पूर्ण होऊ शकतात.
ऑटो-ब्राउझ : 'गुगल एआय प्रो' (Google AI Pro) आणि 'एआय अल्ट्रा' (AI Ultra) सबस्क्राइबर्ससाठी 'ऑटो-ब्राउझ' हे एक खास वैशिष्ट्य आहे. याद्वारे, जेमिनी अनेक टप्प्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी स्वतःहून वेबसाइट्सवर नेव्हिगेट करू शकतं. उदाहरणार्थ, वीकेंड ट्रिपचं नियोजन करताना, ते हॉटेलच्या किमतींची तुलना करू शकतं, उपलब्धता तपासू शकतं आणि बुकिंग प्रक्रियेत मदत करू शकतं. उत्पादनांची तुलना, रेस्टॉरंट आरक्षण, भेटीची वेळ (अपॉइंटमेंट) निश्चित करणे आणि प्रवासाचं बुकिंग यांसारखी कामं यामुळं खूप सोपी होतात. यामुळं फॉर्म भरण्याचा आणि मोबाईलवर टॅब्स बदलण्याचा त्रास वाचतो.
मजबूत सुरक्षा उपाय: एआयला वेबसाइट्सवर नेव्हिगेट करण्याची परवानगी देताना सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची असते. गुगलनं 'प्रॉम्प्ट-इंजेक्शन अटॅक्स' (prompt-injection attacks) पासून संरक्षणासाठी यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. तसंच, कोणतीही संवेदनशील कृती करण्यापूर्वी जेमिनी तुमची संमती घेतं. यामुळं वापरकर्त्यांच्या हातात नियंत्रण राहतं आणि जोखीम कमी होते, ज्यामुळं ब्राउझिंगचा अनुभव अधिक विश्वसनीय बनतो.
मोबाईल ब्राउझिंगचं नवं युग: अनेक टॅब्स हाताळणे, माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी ॲप्स बदलणे किंवा स्मरणशक्तीवर अवलंबून राहणे या गोष्टींची गरज आता कमी झाली आहे. जेमिनी तुम्हाला थेट क्रोममध्ये मदत करतं, ज्यामुळं तुमचा वेळ वाचतो आणि कार्यक्षमता वाढते. हे वैशिष्ट्य अमेरिकेतील वापरकर्त्यांसाठी सहज उपलब्ध आहे; फक्त क्रोम उघडा आणि वरच्या बारमधील जेमिनी आयकॉनवर टॅप करा किंवा 'थ्री-डॉट मेनू'द्वारे ते सुरू करा. आता डेस्कटॉपवरील शक्तिशाली अनुभव आता तुमच्या फोनवरही उपलब्ध आहे. या वैशिष्ट्यामध्ये मोबाईल इंटरनेट वापरामध्ये क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता आहे. दैनंदिन कामं सोपी करून, जेमिनी (Gemini) खरोखरच ब्राउझरला एका स्मार्ट सोबत्यामध्ये रूपांतरित करत आहे. अमेरिकेतील वापरकर्त्यांनी याचा अनुभव नक्की घ्यायला हवा.
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