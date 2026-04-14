GE एरोस्पेस आणि भारतीय हवाई दलाचा करार: तेजस विमानांच्या F404-IN20 इंजिनांसाठी भारतात डेपो सुविधा
जीई एरोस्पेसनं भारतीय हवाई दलासोबत करार (GE Aerospace IAF Agreement) केलाय. तेजस LCA च्या F404-IN20 इंजिनांसाठी डेपो सुविधा भारतातच उभारली जाणार आहे.
Published : April 14, 2026 at 5:25 PM IST
नवी दिल्ली: जीई एरोस्पेसनं भारतीय हवाई दलासोबत (IAF) एक महत्त्वाचा करार (GE Aerospace IAF Agreement) केला आहे. यामध्ये तेजस हलक्या लढाऊ विमान (LCA) ताफ्यातील F404-IN20 इंजिनांसाठी देशांतर्गत डेपो सुविधा उभारण्यात येणार आहे. या सुविधेत भारतीय हवाई दलाकडेच देखभाल केली जाईल, तर जीई एरोस्पेस तांत्रिक मदत, प्रशिक्षण आणि सुटे भाग पुरवेल. यामुळं परदेशी दुरुस्ती केंद्रांवर अवलंबून राहण्याची गरज संपुष्टात येईल आणि देखभालीचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
आत्मनिर्भर भारताला बळकटी : हा करार भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी देखभाल क्षमता वाढवण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. सध्या इंजिनांच्या दुरुस्तीसाठी आणि ओव्हरहॉलसाठी परदेशात पाठवावं लागतं, ज्यामुळं वेळ आणि खर्च वाढतो. नवीन डेपो सुविधा कार्यान्वित झाल्यानंतर तेजस विमानांच्या इंजिनांची उपलब्धता आणि विश्वासार्हता वाढेल. यामुळं हवाई दलाची operational readiness सुधारेल.
आत्मनिर्भर भारतला चालना : जीई एरोस्पेसच्या डिफेन्स अँड सिस्टम्स विभागाच्या उपाध्यक्षा रिटा फ्लॅहर्टी यांनी सांगितलं, “या डेपो सुविधेच्या माध्यमातून आम्ही F404-IN20 इंजिनांची उपलब्धता सुनिश्चित करू आणि भारतीय हवाई दलाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध करून देऊ.” हा सहयोग जीई एरोस्पेस आणि भारतीय हवाई दल यांच्यातील चार दशकांच्या भागीदारीचा पुढील टप्पा आहे. भारतीय हवाई दल ही सुविधा स्वतःच्या ताब्यात ठेवेल, तर जीई एरोस्पेस तांत्रिक माहिती, प्रशिक्षण, सहाय्यक कर्मचारी, आवश्यक स्पेअर्स आणि विशेष उपकरणे पुरवेल. यामुळं भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला मोठी चालना मिळेल.
जीई एरोस्पेसची भारतातील वचनबद्धता : जीई एरोस्पेस भारतातील एरोस्पेस इकोसिस्टम मजबूत करण्यास समर्पित आहे. कंपनीच्या पुणे येथील प्रकल्पात हजारो कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं आहे. तसंच, एडिसन इंजिनिअरिंग प्रोग्राम आणि नेक्स्ट इंजिनिअर्स उपक्रमांद्वारे तरुण इंजिनिअर्सना कौशल्य विकासाची संधी उपलब्ध करून दिली जातेय.तेजस व्यतिरिक्त, जीई एरोस्पेसची इंजिनं भारतीय नौदलाच्या P-8I विमानांना, MH-60R हेलिकॉप्टरांना आणि हवाई दलाच्या AH-64 अपाचे हेलिकॉप्टरांना शक्ती देतात. LM2500 गॅस टर्बाइन्स INS विक्रांत आणि शिवालिक क्लास फ्रिगेट्सना देखील ऊर्जा पुरवतात.हा करार केवळ देखभाल क्षेत्रात नव्हे, तर भारत-US संरक्षण सहकार्याला नवी दिशा देणारा आहे. यामुळं तेजस ताफ्याची तत्परता वाढून राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट होईल.
हे वाचलंत का :