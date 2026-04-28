गॅस क्रोमॅटोग्राफी: रासायनिक विश्लेषणाचे सखोल विज्ञान आणि कार्यपद्धती
Gas Chromatography : गॅस क्रोमॅटोग्राफी (GC) हे जटिल मिश्रणांमधील घटकांना वेगळं करण्यासाठी, ओळखण्यासाठी आणि त्यांचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी वापरलं जाणारं एक विश्लेषणात्मक तंत्र आहे.
Published : April 28, 2026 at 11:49 AM IST
मुंबई : आधुनिक विज्ञानात, कोणत्याही पदार्थाचं स्वरूप निश्चित करणं हे एक मोठं आव्हान असतं. आपण खात असलेल्या अन्नात, पीत असलेल्या पाण्यात किंवा श्वास घेत असलेल्या हवेत नेमके कोणते रासायनिक घटक दडलेले आहेत? हे उलगडण्यासाठी, रसायनशास्त्रामध्ये विविध तंत्रांचा वापर केला जातो. यापैकी, 'गॅस क्रोमॅटोग्राफी' (GC) हे सर्वात विश्वसनीय आणि अचूक तंत्र आहे. या तंत्रात अदृश्य रेणूंचा शोध घेतला जातो.
गॅस क्रोमॅटोग्राफी : हे एक विश्लेषणात्मक साधन आहे, ज्याचा वापर गुंतागुंतीच्या मिश्रणातील घटकांना वेगळे करण्यासाठी, त्यांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांचं प्रमाण अचूकपणे मोजण्यासाठी केला जातो. 1950 च्या दशकात विकसित झालेलं हे तंत्र आता विविध क्षेत्रांमध्ये वापरलं जातं, ज्यामध्ये औषधनिर्माण आणि न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) तपासापासून ते पर्यावरण संरक्षण आणि अंतराळ संशोधनापर्यंतच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, गॅस क्रोमॅटोग्राफी ही रसायनांची एक 'शर्यत' आहे; ज्यामध्ये प्रत्येक रेणूची ओळख त्याच्या वेगावरून (तो जलद आहे की मंद) पटवली जाते.
गॅस क्रोमॅटोग्राफीची मूलभूत तत्त्वं : 'क्रोमॅटोग्राफी' या शब्दाचा शब्दशः अर्थ 'रंग-लेखन' (color writing) असा होतो; तथापि, गॅस क्रोमॅटोग्राफीच्या संदर्भात, आपण वायूंच्या साहाय्यानं कार्य करतो. या तंत्राचे कार्य प्रामुख्याने दोन वेगळ्या माध्यमांवर अवलंबून असतं.
चलित अवस्था (Mobile Phase) : याला 'वाहक वायू' (Carrier Gas) असंही संबोधलं जातं. हा वायू मिश्रणातील घटकांना उपकरणाच्या 'स्तंभातून' (column) पुढं वाहून नेण्याचं कार्य करतो. या उद्देशासाठी, निष्क्रिय वायूंचा जसं की हेलियम, नायट्रोजन किंवा हायड्रोजनचा वापर केला जातो; जेणेकरून नमुन्यामध्ये उपस्थित असलेल्या पदार्थांशी त्यांची कोणतीही रासायनिक अभिक्रिया होणार नाही.
स्थिर अवस्था (Stationary Phase) : यात एका लांब नळीच्या (ज्याला 'स्तंभ' किंवा column म्हणतात) आतील पृष्ठभागावर लावलेल्या एका स्थिर थराचा समावेश असतो. हा थर घन किंवा द्रव अशा कोणत्याही अवस्थेत असू शकतो. जेव्हा चलित अवस्था नमुन्याला पुढं वाहून नेते, तेव्हा नमुन्यातील विविध घटक या स्थिर थराशी आंतरक्रिया (interact) करतात.
विलगीकरण प्रक्रिया (The Separation Process) : 'स्थिर अवस्थेशी' अधिक घट्टपणे जोडले जाणारे घटक हळूहळू पुढं सरकतात. याउलट, स्थिर थराकडं आकर्षित न होणारे घटक वेगानं बाहेर पडतात आणि वाहक वायूच्या वेगानेच पुढं जातात. वेगातील या फरकाला 'धारण वेळ' (Retention Time) असं म्हणातात. हाच फरक वैयक्तिक घटकांची ओळख पटवण्याचा आधार ठरतो.
- GC प्रणालीची रचना : गॅस क्रोमॅटोग्राफ हे उपकरण अनेक गुंतागुंतीच्या घटकांनी बनलेली असते.
नमुना अंतर्क्षेपक (Inlet) : हा असा भाग आहे जिथं, विश्लेषणासाठी अभिप्रेत असलेला नमुना एका सिरिंजचा वापर करून उपकरणात सोडला जातो. या कक्षाचं तापमान अत्यंत उच्च पातळीवर राखलं जातं, ज्यामुळं कोणताही द्रव नमुना त्वरित बाष्परूपात रूपांतरित होतो.
कॉलम (Column) उपकरणाचा गाभा : कॉलम ही एक लांब, अत्यंत बारीक अशी काचेची किंवा धातूची नळी असते. आधुनिक प्रयोगशाळांमध्ये 'केशिका कॉलम' (capillary columns) वापरले जातात; यांची लांबी 10 ते 100 मीटरपर्यंत असू शकते, तरीही ते एका लहान कड्याच्या (ring) आकारात गुंडाळलेले असतात.
कॉलम ओव्हन (Column Oven) : कॉलम एका ओव्हनमध्ये ठेवलेला असतो. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये तापमानाचं नियंत्रण हा सर्वात महत्त्वाचा पैलू आहे. जसजसे तापमान वाढतं, तसतसे रासायनिक पदार्थ बाष्परूपात रूपांतरित होतात आणि कॉलममधून वेगानं पुढं सरकतात.
डिटेक्टर (Detector) : जेव्हा वेगळे झालेले घटक कॉलममधून बाहेर पडतात, तेव्हा डिटेक्टर त्यांच्या उपस्थितीची नोंद घेतो. सर्वात मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाणारा डिटेक्टर म्हणजे FID (फ्लेम आयनीकरण डिटेक्टर); हा डिटेक्टर सेंद्रिय संयुगांचं ज्वलन करतो आणि त्यांचे रूपांतर विद्युत संकेतांमध्ये करतो.
GC-MS: विश्लेषणात्मक तंत्रज्ञान : काही वेळा, केवळ घटकांच्या प्रवासाचा वेग जाणून घेणे पुरेसं नसतं; तर त्यांची संपूर्ण 'प्रोफाईल' किंवा सविस्तर ओळख मिळवणं आवश्यक ठरतं. अशा प्रसंगी, 'गॅस क्रोमॅटोग्राफी' हे तंत्रज्ञान 'मास स्पेक्ट्रोमेट्री'शी जोडलं जातं. या एकत्रित तंत्राला GC-MS म्हणून ओळखलं जातं. GC रासायनिक पदार्थांचे विलगीकरण (वेगळे करणे) करण्याचं कार्य करतं. MS या रसायनांचे तुकडे (fragments) करतं आणि त्यांच्या रेणवीय वस्तुमानावर (molecular mass) आधारित त्यांची ओळख पटवतं. न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये (Forensic laboratories), बेकायदेशीर अमली पदार्थांच्या अचूक विश्लेषण आणि ओळखीसाठी या तंत्राला 'सुवर्ण मानक' (Gold Standard) मानलं जातं.
- विविध क्षेत्रांमधील उपयोग
1. अन्न आणि पेय उद्योग : एखाद्या शीतपेयामध्ये (soft drink) कॅफिनचं प्रमाण किती आहे? फळांच्या रसांमध्ये आढळणारी सुगंधी संयुगे नैसर्गिक आहेत की कृत्रिम? GC अशा प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला देतं. शिवाय, अन्नपदार्थांमध्ये कीटकनाशकांचे अवशेष शोधण्यासाठी हे तंत्र अत्यंत गरजेचं आहे.
2. पर्यावरण देखरेख : प्रदूषणाची वाढती पातळी ही जागतिक चिंतेची बाब बनली आहे. सरकारी संस्था वातावरणात उपस्थित असलेल्या विषारी वायूंचं प्रमाण मोजण्यासाठी किंवा पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांना दूषित करणाऱ्या धोकादायक रसायनांचा शोध घेण्यासाठी GC चा वापर करतात. यामुळं पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यास मदत मिळते.
3. औषध उद्योग : कोणतेही औषध बाजारात आणण्यापूर्वी, त्याची शुद्धता पडताळून पाहणे अत्यावश्यक असते. उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान वापरलेली 'द्रावके' (solvents) औषधाच्या अंतिम उत्पादनातून पूर्णपणे काढून टाकली गेली आहेत ना, याची खात्री करण्यासाठी GC चा वापर केला जातो.
4. पेट्रोकेमिकल उद्योग : कच्च्या तेलापासून पेट्रोल, डिझेल आणि रॉकेल यांचे उत्पादन करताना, या पदार्थांच्या हायड्रोकार्बन रचनेचं विश्लेषण करण्यासाठी GC हे एक प्राथमिक साधन म्हणून कार्य करतं.
गॅस क्रोमॅटोग्राफीचं भविष्य : तंत्रज्ञान जसजसं प्रगत होत आहे, तसतशी ही उपकरणे अधिकाधिक आटोपशीर आणि सहज वाहून नेता येण्याजोगी (portable) बनत आहेत. भविष्यात, विमानतळांवर स्फोटके शोधण्यासाठी किंवा डॉक्टरांच्या दवाखान्यात रुग्णाच्या श्वासावरून रोगांचं निदान करण्यासाठी 'हँडहेल्ड GC' (हातात धरता येणारी GC) उपकरणांचा वापर केला जाईल. 'स्मार्ट लॅब' संकल्पनेअंतर्गत, ही उपकरणे आता 'कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी' (AI) जोडली जात आहेत; ज्यामुळं मानवी चुकांचं प्रमाण कमी होऊन अधिक अचूक निष्कर्ष प्राप्त होत आहेत.
गॅस क्रोमॅटोग्राफी हे केवळ शास्त्रज्ञांसाठीचं साधन नसून ते आपल्या सुरक्षिततेचा आणि कल्याणाचा एक भक्कम आधारस्तंभ आहे. स्वच्छ पाणी आणि सुरक्षित अन्न उपलब्ध असल्याची खात्री करण्यात, तसंच गुन्हेगारांना कायद्यासमोर आणण्यात या तंत्राची भूमिका अनमोल आहे. रसायनांच्या सूक्ष्म विश्वात डोकावून पाहणारं हे तंत्र विज्ञान क्षेत्राच्या प्रगतीमधील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरली आहे.
