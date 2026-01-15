गार्मिन क्वाटिक्स 8 प्रो नॉटिकल स्मार्टवॉच लाँच, एलटीई आणि सॅटेलाइट कम्युनिकेशन कनेक्टिव्हिटी
गार्मिननं क्वाटिक्स 8 प्रो नॉटिकल स्मार्टवॉच लाँच केलं. हे वॉंच सॅटेलाइट आणि एलटीई कम्युनिकेशनसह समुद्री अभियानांसाठी डिझाइन केलंय.
Published : January 15, 2026 at 10:49 AM IST
मुंबई : गार्मिननं आपल्या समुद्री केंद्रित वेअरेबल लाइनअपमध्ये क्वाटिक्स 8 प्रो नॉटिकल स्मार्टवॉच (Garmin Quatix 8 Pro) लाँच केलंय. हे स्मार्टवॉच सॅटेलाइट आणि एलटीई-आधारित कम्युनिकेशनसह येतं. हे घड्याळ पाण्यावर दीर्घकाळ व्यतीत करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केलं आहे. यात स्मार्टफोनवर अवलंबून न राहता कम्युनिकेशन, नेव्हिगेशन, सुरक्षितता आणि जहाज नियंत्रण वैशिष्ट्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. हे द्विदिश संदेशवहन, व्हॉइस कॉलिंग, एसओएस अलर्ट आणि समुद्री नियंत्रणाला सपोर्ट करतं. हे स्मार्टवॉच दैनदिन जीवनात, आरोग्य आणि फिटनेस ट्रॅकिंग वैशिष्ट्ये देते. हे घड्याळ 47 मिमी आणि 51 मिमी केस पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.
गार्मिन क्वाटिक्स 8 प्रो किंमत आणि उपलब्धता
गार्मिन क्वाटिक्स 8 प्रोची श्किंर (Quatix 8 Pro nautical smartwatch) मत $1,299.99 (अंदाजे 1,17,411.20) आहे. हे वॉच तुम्ही 16 जानेवारीपासून गार्मिनच्या अधिकृत वेबसाइटवर खरेदी करू शकता. हे स्मार्टवॉच 47 मिमी आणि 51 मिमी केस पर्यायांसह येतं, जे बाजार उपलब्धतेनुसार बदलू शकतात. सॅटेलाइट आणि एलटीई वैशिष्ट्यांसाठी सक्रिय इनरिच सदस्यता आवश्यक आहे आणि सेवा उपलब्धता प्रदेश आणि नेटवर्क कव्हरेजवर अवलंबून असेल.
गार्मिन क्वाटिक्स 8 प्रो वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
गार्मिन क्वाटिक्स 8 प्रोमध्ये 1.4-इंच एएमओएलईडी टचस्क्रीन डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिझोल्यूशन 454 x 454 पिक्सेल आहे. डिस्प्ले सॅफायर क्रिस्टल लेन्सनं संरक्षित आहे आणि टायटॅनियम बेजेलसह जोडलेला आहे. केस फायबर-रिनफोर्स्ड पॉलिमरचा वापर करतं आणि टायटॅनियम रियर कव्हर आहे. घड्याळ कलर डिस्प्ले, मोठा फॉंट मोड, रेड शिफ्ट मोड आणि टचस्क्रीन इनपुटला सपोर्ट करतं. स्मार्टवॉचमध्ये 32 जीबी अंतर्गत स्टोरेज, संगीत प्लेबॅक, इनबिल्ट स्पीकर आणि मायक्रोफोन, व्हॉइस कमांड्स, स्मार्ट नोटिफिकेशन्स, गार्मिन पे आणि अँड्रॉइड, आयओएस स्मार्टफोनशी सुसंगतता आहे. हे क्विकफिट 22 मिमी स्ट्रॅप्स समर्थित असून ते 10 एटीएम वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंगसह येईल.
एलटीई, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन कनेक्टिव्हिटी
कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये एलटीई, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, एएनटी+, आणि वाय-फाय समाविष्ट आहे. इनरिच सक्षम केल्यास, स्मार्टवॉच द्विदिश सॅटेलाइट टेक्स्ट मेसेजिंग, एलटीई व्हॉइस कॉल्स, एलटीई व्हॉइस मेसेजिंग, लोकेशन चेक-इन्स, लाइव्हट्रॅक शेअरिंग, हवामान अपडेट्स आणि इंटरॅक्टिव्ह एसओएस अलर्ट्सला सपोर्ट करतं. हे वॉच 24/7 आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्राशी जोडलेलं असतं. सॅटेलाइट कम्युनिकेशन 50 मैलांपर्यंत ऑफशोअर कार्य करू शकतं, जे क्षेत्रीय नियम आणि कव्हरेजवर अवलंबून आहे.
40 मीटरपर्यंत रेटेड डेप्थ सेन्सर
गार्मिन क्वाटिक्स 8 प्रोमध्ये वर्धित बोट मोड आहे, जो सक्रिय झाल्यावर जहाज-संबंधित अॅप्सना प्राधान्य देतं. हा वॉच फेसवरून ऑटोपायलट नियंत्रण, ट्रॉलिंग मोटर डेटा आणि इतर कनेक्टेड समुद्री माहिती पुरवंत. बोट मोड बंद झाल्यावर, मानक स्मार्टवॉच अॅप्स आणि दैनंदिन वैशिष्ट्ये मुख्य इंटरफेसवर परत येतात. समुद्री साधनांमध्ये चार्टप्लॉटर व्हॉइस कमांड्स, सुसंगत मनोरंजन आणि लाइटिंग सिस्टम्सचं रिमोट नियंत्रण, फोर्स ट्रॉलिंग मोटर्स आणि 40 मीटरपर्यंत रेटेड डेप्थ सेन्सर मिळेल.
हृदय मॉनिटरिंग
आरोग्य आणि फिटनेस ट्रॅकिंगमध्ये सतत हृदय मॉनिटरिंग, पल्स ऑक्स ब्लड ऑक्सिजन ट्रॅकिंग, ईसीजी समर्थन, श्वसन ट्रॅकिंग, झोप ट्रॅकिंगसह झोप स्कोअर आणि कोचिंग, नॅप डिटेक्शन, तणाव मॉनिटरिंग, बॉडी बॅटरी ट्रॅकिंग, त्वचा तापमान ट्रॅकिंग, हायड्रेशन ट्रॅकिंग, स्त्रियांचं आरोग्य ट्रॅकिंग आणि जेट लॅग मॉनिटरिंग करतं. घड्याळ 100 पेक्षा अधिक क्रियाकलाप प्रोफाइल्सला सोपर्ट करतं, ज्यात बोटिंग स्पोर्ट्स, वेकसर्फिंग, वॉटर स्कीइंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एचआयआयटी, योगा, पिलाटेस, सायकलिंग, रनिंग आणि मल्टीस्पोर्ट वर्कआउट्सचा समावेश आहे.
मल्टी-बँड जीपीएस
नेव्हिगेशनसाठी, गार्मिन क्वाटिक्स 8 प्रो मल्टी-बँड जीपीएससह जीपीएस, ग्लोनास, गॅलिलियो, क्यूझेडएसएस आणि बेईडू समर्थित करतं, तसंच सॅटआयक्यू तंत्रज्ञानचा वापर देखील यात करता येतो. अतिरिक्त सेन्सर्समध्ये बारोमेट्रिक अल्टिमीटर, कंपास, गायरोस्कोप, अॅक्सेलरोमीटर, थर्मामीटर, अॅम्बियंट लाइट सेन्सर आणि डेप्थ सेन्सर समाविष्ट आहे.
बॅटरी
स्मार्टवॉच मोडमध्ये 15 दिवसांपर्यंत टिकते, असा दावा कंपनीचा आहे. ऑन डिस्प्लेसह 8 दिवसांपर्यंत तिची चार्जिंग टिकू शकते. जीपीएस बॅटरी लाइफ जीपीएस-ओन्ली मोडमध्ये 44 तासांपर्यंत पोहोचते आणि मल्टी-बँड जीपीएस, संगीत प्लेबॅक आणि एलटीई लाइव्हट्रॅक एकत्र वापरल्यास सुमारे 8 तासांपर्यंत कमी होते.
